https://ukraina.ru/20220825/1038116255.html

Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине

Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине - 25.08.2022 Украина.ру

Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине

В терактах, совершаемых киевским режимом против административных руководителей на освобождённых территориях Украины нет ничего необычного, поскольку в течении предыдущих 8 лет таким же образом в стране устранялись противники режима или просто инакомыслящие. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-25T18:30

2022-08-25T18:30

2022-08-25T18:30

новости

спецоперация

николай азаров

киевский режим

террор

репрессии

михаил чечетов

валентина семенюк-самсоненко

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В ходе репрессий на Украине одни политические деятели были убиты, другие были вынуждены уехать, а некоторые просто бесследно исчезли, напомнил Азаров.Он рассказал также о подозрительных самоубийствах украинских политиков, которые, по его мнению, были инсценированы режимом.Он также напомнил о терроре, практиковавшемся украинскими националистами под руководством Степана Бандеры в 1940-е годы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220416/1033783548.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, николай азаров, киевский режим, террор, репрессии, михаил чечетов, валентина семенюк-самсоненко