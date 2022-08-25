Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
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Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине
Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине
В терактах, совершаемых киевским режимом против административных руководителей на освобождённых территориях Украины нет ничего необычного, поскольку в течении предыдущих 8 лет таким же образом в стране устранялись противники режима или просто инакомыслящие. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-25T18:30
2022-08-25T18:30
новости
спецоперация
николай азаров
киевский режим
террор
репрессии
михаил чечетов
валентина семенюк-самсоненко
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В ходе репрессий на Украине одни политические деятели были убиты, другие были вынуждены уехать, а некоторые просто бесследно исчезли, напомнил Азаров.Он рассказал также о подозрительных самоубийствах украинских политиков, которые, по его мнению, были инсценированы режимом.Он также напомнил о терроре, практиковавшемся украинскими националистами под руководством Степана Бандеры в 1940-е годы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220416/1033783548.html
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новости, спецоперация, николай азаров, киевский режим, террор, репрессии, михаил чечетов, валентина семенюк-самсоненко
Новости, Спецоперация, Николай Азаров, киевский режим, террор, репрессии, Михаил Чечетов, Валентина Семенюк-Самсоненко

Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине

18:30 25.08.2022
 
© Фото : РИА Новости Украина
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : РИА Новости Украина
Читать в
В терактах, совершаемых киевским режимом против административных руководителей на освобождённых территориях Украины нет ничего необычного, поскольку в течении предыдущих 8 лет таким же образом в стране устранялись противники режима или просто инакомыслящие. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
В ходе репрессий на Украине одни политические деятели были убиты, другие были вынуждены уехать, а некоторые просто бесследно исчезли, напомнил Азаров.
Скриншот видео украина.ру
16 апреля, 11:40
Что сказала мать Олеся Бузины в годовщину его убийства. Эксклюзив Украина.руИзвестного украинского писателя и журналиста Олеся Бузину убили 16 апреля 2015 года во дворе собственного дома. В Бузину выпустили 5 пуль. Это зверское преступление стало большим потрясением для многих на Украине, в России и в других странах. Прошло 7 лет, но ни заказчики, ни исполнители так и не понесли заслуженного наказания
Он рассказал также о подозрительных самоубийствах украинских политиков, которые, по его мнению, были инсценированы режимом.

Михаил Чечетов, один из лидеров "Партии Регионов" из окна выпрыгнул, разбился на смерть. Его выбросили или просто поставили в такие условия. Бывшая председатель Фонда госимущества [Валентина] Самсоненко-Семенюк сумела из охотничьего ружья застрелиться. Ну представьте женщину, которая вот сможет так… Каким образом?

Николай Азаров
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он также напомнил о терроре, практиковавшемся украинскими националистами под руководством Степана Бандеры в 1940-е годы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияНиколай Азаровкиевский режимтерроррепрессииМихаил ЧечетовВалентина Семенюк-Самсоненко
 
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