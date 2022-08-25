Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
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России не следует отвечать "симметрично" на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он напомнил, что киевский режим не признал свою связь с терактом, однако ФСБ уже объявила о его раскрытии, и что собранные доказательства указывают на причастность Киева.
Эти симметричные ответы – неправильная тактика. Они должны быть ассиметричные и упреждающие … Причём, когда мы говорим о "центрах принятия решений", надо понимать, где они находятся. Настоящие такие центры - они даже не в Киеве находятся, там только промежуточные инстанции
Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Через два дня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.
26 апреля, 14:57Сторонник украинских неонацистов планировал теракт в День Победы в Тверской областиГенеральная прокуратура России завела дело против учащегося в колледже Тверской области, который планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости, которое располагает документом
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