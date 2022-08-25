Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру
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Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной
Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру
Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной
России не следует отвечать "симметрично" на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-25T18:15
2022-08-25T18:15
новости
аверьянов
дарья дугина
киевский режим
терроризм
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Он напомнил, что киевский режим не признал свою связь с терактом, однако ФСБ уже объявила о его раскрытии, и что собранные доказательства указывают на причастность Киева.Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Через два дня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220426/1033859083.html
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новости, аверьянов, дарья дугина, киевский режим, терроризм
Новости, Аверьянов, Дарья Дугина, киевский режим, терроризм

Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной

18:15 25.08.2022
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
© СК РФ
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России не следует отвечать "симметрично" на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он напомнил, что киевский режим не признал свою связь с терактом, однако ФСБ уже объявила о его раскрытии, и что собранные доказательства указывают на причастность Киева.

Эти симметричные ответы – неправильная тактика. Они должны быть ассиметричные и упреждающие … Причём, когда мы говорим о "центрах принятия решений", надо понимать, где они находятся. Настоящие такие центры - они даже не в Киеве находятся, там только промежуточные инстанции

Виталий Аверьянов
Виталий Аверьянов
Заместитель председателя Изборского клуба
Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Через два дня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 14:57
Сторонник украинских неонацистов планировал теракт в День Победы в Тверской областиГенеральная прокуратура России завела дело против учащегося в колледже Тверской области, который планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости, которое располагает документом
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАверьяновДарья Дугинакиевский режимтерроризм
 
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