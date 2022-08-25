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Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной

Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру

Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной

России не следует отвечать "симметрично" на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

2022-08-25T18:15

2022-08-25T18:15

2022-08-25T18:15

новости

аверьянов

дарья дугина

киевский режим

терроризм

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Он напомнил, что киевский режим не признал свою связь с терактом, однако ФСБ уже объявила о его раскрытии, и что собранные доказательства указывают на причастность Киева.Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Через два дня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220426/1033859083.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аверьянов, дарья дугина, киевский режим, терроризм