https://ukraina.ru/20220825/1038104246.html

Спецоперация: пять британских сценариев

Спецоперация: пять британских сценариев - 25.08.2022 Украина.ру

Спецоперация: пять британских сценариев

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T15:51

2022-08-25T15:51

2022-08-25T15:51

украина

россия

великобритания

the guardian

сво

эксклюзив

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Редактор отдела обороны и безопасности британской The Guardian Дэн Саббах опубликовал 24 августа статью под заголовком "Пять прогнозов на ближайшие полгода по войне на Украине". Название ввело в заблуждение российские СМИ и социальные сети, поскольку прогнозов в таком количестве в статье нет: речь идёт о военно-политических факторах, отражающихся на ходе боевых действий.Кроме того, речь идёт не об общем, а только о промежуточном итоге – факторах, которые действуют сейчас и будут действовать в ближайшие полгода.Фактор 1: конфликт зашёл в тупик.Стороны не готовы к прекращению боевых действий и переговоры не ведутся (Михаил Подоляк 25 августа: "мы не можем позволить себе оставить Россию на той или иной части страны. Поэтому Украина заинтересована в максимально жестоком вытеснении России за пределы наших границ. (…) Поэтому нет почвы, чтобы вести переговоры").В то же время, войска сторон истощены и интенсивность боевых действий снижается.Фактор 2: невозможность украинского наступления."У Украины нет средств для эффективного контрнаступления. Киев хотел бы вернуть Херсон, но высокопоставленный чиновник в частной беседе признал, что “возможностей, чтобы заставить их отступить, у нас сейчас недостаточно”. Киев перешел на стратегию обстрелов ракетами большой дальности и вылазок спецназа на российские базы за линией фронта. Но вряд ли это приведёт к тому, что Россия уступит Херсон".Фактор 3: низкие темпы российского наступления.Российское наступление в Донбассе продолжается, но скорее всего Россия в ближайшее время сосредоточится на закреплении уже достигнутых рубежей и проведении референдумов.Фактор 4: "генерал мороз".Россия рассчитывает на существенное ухудшение гуманитарной ситуации на Украине зимой и новую, двухмиллионную волну беженцев в Европу. При этом ситуация может быть существенно ухудшена ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Активизация военных действий придётся на весну.Эта мысль представляется самоочевидной: ВСУ уже наносят соответствующие удары и проблемы с отоплением будут на освобождённых территориях. Российское командование от такой стратегии отказывается (пока?) из гуманитарных соображений.Фактор 5: банкротство Украины."Дефицит бюджета Украины – 5 млрд долларов в месяц", а стране нужно вооружение, чтобы оттеснить российские войска, а также значительные средства для стабилизации гуманитарной ситуации.Тут подразумевается целый частокол знаков вопроса – что должны делать союзники Украины для изменения ситуации и должны ли они хотеть изменения ситуации. Автор вопросов не ставит, но обращает внимание на двойственность поведения союзников: "политики говорят о необходимости оттеснения России к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточного количества техники".Как видим, прогнозов в этом тексте содержится всего два:1. На протяжении ближайшего полугода военно-политическая ситуация на Украине не изменится, но в целом она будет оставаться более сложной для Украины, чем для России (впрочем, о проблемах России в тексте не говорится вообще).2. Весной стороны попытаются изменить статус-кво.Прогнозов на более дальнюю перспективу Саббах делать не пытается.Свой прогноз сделал Дмитрий Медведев, возглавляющий в российском руководстве "патриотическую партию":"Сценариев всего полтора.Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве.Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".Однако, этот сценарий касается более отдалённой перспективы – никак не ближайшего полугода.

https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html

https://ukraina.ru/20220726/1036864064.html

https://ukraina.ru/20220812/1037582287.html

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2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

украина, россия, великобритания, the guardian, сво, эксклюзив