https://ukraina.ru/20220825/1038102183.html
Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин
Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин - 25.08.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин
Философ Александр Дугин известен на Западе, а также очень известен в Турции, Иране, Индии и Китае, это и стало причиной того, что против него был организован теракт, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-25T20:00
2022-08-25T20:00
2022-08-25T20:00
новости
аверьянов
александр дугин
дарья дугина
теракт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103056/59/1030565905_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_1cf3ab5e1997c0b3b720fbb0c47e8942.jpg
По его словам, Дугин является не "идеологом Кремля", как пишут западные СМИ, а "символом новых идеологических возможностей России, которые сейчас раскрываются".Он подчеркнул, что действительное влияние и Дугина, и Изборского клуба в целом, на Кремль не так велико, как это кажется кому-то на Западе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220627/1034239666.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аверьянов, александр дугин, дарья дугина, теракт
Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин
Философ Александр Дугин известен на Западе, а также очень известен в Турции, Иране, Индии и Китае, это и стало причиной того, что против него был организован теракт, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов