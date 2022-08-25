https://ukraina.ru/20220825/1038102183.html

Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин

Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин - 25.08.2022 Украина.ру

Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин

Философ Александр Дугин известен на Западе, а также очень известен в Турции, Иране, Индии и Китае, это и стало причиной того, что против него был организован теракт, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

2022-08-25T20:00

2022-08-25T20:00

2022-08-25T20:00

новости

аверьянов

александр дугин

дарья дугина

теракт

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По его словам, Дугин является не "идеологом Кремля", как пишут западные СМИ, а "символом новых идеологических возможностей России, которые сейчас раскрываются".Он подчеркнул, что действительное влияние и Дугина, и Изборского клуба в целом, на Кремль не так велико, как это кажется кому-то на Западе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220627/1034239666.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аверьянов, александр дугин, дарья дугина, теракт