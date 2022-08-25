Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин - 25.08.2022 Украина.ру
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Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин
Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин - 25.08.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин
Философ Александр Дугин известен на Западе, а также очень известен в Турции, Иране, Индии и Китае, это и стало причиной того, что против него был организован теракт, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-25T20:00
2022-08-25T20:00
новости
аверьянов
александр дугин
дарья дугина
теракт
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По его словам, Дугин является не "идеологом Кремля", как пишут западные СМИ, а "символом новых идеологических возможностей России, которые сейчас раскрываются".Он подчеркнул, что действительное влияние и Дугина, и Изборского клуба в целом, на Кремль не так велико, как это кажется кому-то на Западе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220627/1034239666.html
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новости, аверьянов, александр дугин, дарья дугина, теракт
Новости, Аверьянов, Александр Дугин, Дарья Дугина, теракт

Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин

20:00 25.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку народа Юго-Востока Украины "Стоим за Донбасс"
Митинг в поддержку народа Юго-Востока Украины Стоим за Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Философ Александр Дугин известен на Западе, а также очень известен в Турции, Иране, Индии и Китае, это и стало причиной того, что против него был организован теракт, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
По его словам, Дугин является не "идеологом Кремля", как пишут западные СМИ, а "символом новых идеологических возможностей России, которые сейчас раскрываются".

Я думаю, что, когда выбиралась жертва этого теракта, она согласовывалась в Лондоне, Вашингтоне

Виталий Аверьянов
Виталий Аверьянов
Заместитель председателя Изборского клуба
Он подчеркнул, что действительное влияние и Дугина, и Изборского клуба в целом, на Кремль не так велико, как это кажется кому-то на Западе.
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 14:25
Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории РоссииРуководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов 27 июня в интервью британской газете Financial Times пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАверьяновАлександр ДугинДарья Дугинатеракт
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Эксперт предположил, почему целью покушения стал именно Дугин
19:30Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население
19:00Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на Украине
19:00Опаснее, чем во время Чеченских войн: Аверьянов об убийстве Дугиной
18:30Не только "две пули в сердце": Азаров рассказал о подозрительных самоубийствах на Украине
18:15Не симметрично: Аверьянов рассказал, как ответить на убийство Дугиной
17:58Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа
17:54"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки Сердючки
17:34Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области
17:16Миссия МАГАТЭ, Гончаренко угрожает Лукашенко: что говорили об Украине в мире 25 августа
17:10Экс-сотрудник СБУ рассказал о том, как предотвратить украинские теракты. Видео
16:58"Фантазер может брать оружие и отправляться в Киев": французы возмутились словами генерала
16:47Владимир Евсеев о том, с какой целью российская армия увеличена на 140 тыс человек
16:31Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину
16:15Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
16:13"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
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