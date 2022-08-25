Дудчак предположил, что Центробанк сделает осенью с курсом рубля
Скорее всего, Центральный банк ослабит этой осенью курс рубля в спекулятивных целях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
Он признал, что нынешний курс рубля стабилизировался “на уровне более низком, чем имело бы смысл”, однако подверг критике Центробанк за привычку “зарабатывать на изменении курса рубля осталась, невзирая на изменение условий существования всей мировой экономической системы”.
Они (в ЦБ – Ред.) по-прежнему умудряются заниматься любимым делом, спекуляциями на курсе, невзирая на настоятельные призывы и экономистов, и специалистов, и даже Кабинета министров. Такая стратегия у них остаётся
Также, по мнению экономиста, ЦБ продолжает упрощать условия для вывода капитала из России, что не соответствует нынешним потребностям экономики страны и нестандартным условиям работы, требующим её мобилизации.
19 марта, 05:00Глава Центробанка РФ несет личную ответственность за заморозку ЗВР России - ЗубецЗаморозка 300 млрд долларов золотовалютных резервов России – это личный провал главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.