https://ukraina.ru/20220825/1038073959.html

Дудчак предположил, что Центробанк сделает осенью с курсом рубля

Дудчак предположил, что Центробанк сделает осенью с курсом рубля - 25.08.2022 Украина.ру

Дудчак предположил, что Центробанк сделает осенью с курсом рубля

Скорее всего, Центральный банк ослабит этой осенью курс рубля в спекулятивных целях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

новости

александр дудчак

курс валют

рубль

центробанк рф

кабинет министров

спекуляция

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Он признал, что нынешний курс рубля стабилизировался “на уровне более низком, чем имело бы смысл”, однако подверг критике Центробанк за привычку “зарабатывать на изменении курса рубля осталась, невзирая на изменение условий существования всей мировой экономической системы”.Также, по мнению экономиста, ЦБ продолжает упрощать условия для вывода капитала из России, что не соответствует нынешним потребностям экономики страны и нестандартным условиям работы, требующим её мобилизации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220319/1033557871.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дудчак, курс валют, рубль, центробанк рф, кабинет министров, спекуляция