https://ukraina.ru/20220825/1038052776.html
Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"
Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа" - 25.08.2022 Украина.ру
Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"
Антироссийские санкции Запада, в частности, ограничения на закупку российских нефти и газа, были бы введены и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-08-25T05:30
2022-08-25T05:30
2022-08-25T05:30
новости
дмитрий дробницкий
крымская платформа
санкции
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По его мнению, именно для подготовки к таким санкциям в прошлом году был организован саммит "Крымская платформа".Он добавил, что в настоящее проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1038004345.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий дробницкий, крымская платформа, санкции
Новости, Дмитрий Дробницкий, крымская платформа, Санкции
Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"
Антироссийские санкции Запада, в частности, ограничения на закупку российских нефти и газа, были бы введены и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
По его мнению, именно для подготовки к таким санкциям в прошлом году был организован саммит "Крымская платформа".
Это готовилось к введению, нет сомнений в этом. Там готовили очередное скрытое допустим, в кавычках, вмешательство РФ в выборы, какие-нибудь весёлые, скажем, шведские. Швеция всё равно бы вступила НАТО после этого
Он добавил, что в настоящее проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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