Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа" - 25.08.2022 Украина.ру
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Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"
Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа" - 25.08.2022 Украина.ру
Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"
Антироссийские санкции Запада, в частности, ограничения на закупку российских нефти и газа, были бы введены и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-08-25T05:30
2022-08-25T05:30
новости
дмитрий дробницкий
крымская платформа
санкции
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По его мнению, именно для подготовки к таким санкциям в прошлом году был организован саммит "Крымская платформа".Он добавил, что в настоящее проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1038004345.html
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новости, дмитрий дробницкий, крымская платформа, санкции
Новости, Дмитрий Дробницкий, крымская платформа, Санкции

Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"

05:30 25.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныКрымская платформа саммит
Крымская платформа саммит
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Антироссийские санкции Запада, в частности, ограничения на закупку российских нефти и газа, были бы введены и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
По его мнению, именно для подготовки к таким санкциям в прошлом году был организован саммит "Крымская платформа".

Это готовилось к введению, нет сомнений в этом. Там готовили очередное скрытое допустим, в кавычках, вмешательство РФ в выборы, какие-нибудь весёлые, скажем, шведские. Швеция всё равно бы вступила НАТО после этого

Он добавил, что в настоящее проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 17:07
Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиДмитрий Дробницкийкрымская платформаСанкции
 
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