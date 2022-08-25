https://ukraina.ru/20220825/1038052776.html

Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"

Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа" - 25.08.2022 Украина.ру

Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"

Антироссийские санкции Запада, в частности, ограничения на закупку российских нефти и газа, были бы введены и без специальной военной операции, например, под предлогом того, что Россия якобы оккупирует Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-08-25T05:30

2022-08-25T05:30

2022-08-25T05:30

новости

дмитрий дробницкий

крымская платформа

санкции

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По его мнению, именно для подготовки к таким санкциям в прошлом году был организован саммит "Крымская платформа".Он добавил, что в настоящее проведение подобной встречи не приносит практических результатов, и выливается в очередные обещания "вернуть Крым" киевскому режиму.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1038004345.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий дробницкий, крымская платформа, санкции