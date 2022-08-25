https://ukraina.ru/20220825/1038052486.html
Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области
Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области - 25.08.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области
Если по Запорожской АЭС нанесут мощный удар ВСУ, то это будет иметь большие последствия не только для жителей остатков Украины, но и для прилегающих к ЗАЭС регионов, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T04:30
2022-08-25T04:30
2022-08-25T04:30
запорожская аэс
новости
кирилл стремоусов
всу
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его словам, возможность такого удара не исключена, но "это самоубийство, в которое играют эти люди, совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038048212.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, кирилл стремоусов, всу
Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области
Если по Запорожской АЭС нанесут мощный удар ВСУ, то это будет иметь большие последствия не только для жителей остатков Украины, но и для прилегающих к ЗАЭС регионов, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Конечно, если по Запорожской АЭС нанесут удар украинские нацисты, террористы, то это может действительно иметь большие последствия не только для жителей остатков Украины, но и для нас, для Херсонской области, для Запорожской области, для прилегающих к Запорожской АЭС регионов.
Кирилл Стремоусов
заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
По его словам, возможность такого удара не исключена, но "это самоубийство, в которое играют эти люди, совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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