https://ukraina.ru/20220825/1038052486.html

Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области

Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области - 25.08.2022 Украина.ру

Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области

Если по Запорожской АЭС нанесут мощный удар ВСУ, то это будет иметь большие последствия не только для жителей остатков Украины, но и для прилегающих к ЗАЭС регионов, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру

2022-08-25T04:30

2022-08-25T04:30

2022-08-25T04:30

запорожская аэс

новости

кирилл стремоусов

всу

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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его словам, возможность такого удара не исключена, но "это самоубийство, в которое играют эти люди, совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038048212.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, новости, кирилл стремоусов, всу