https://ukraina.ru/20220825/1038049163.html

Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий

Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий - 25.08.2022 Украина.ру

Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий

Сообщения о якобы имеющей место панике среди российских туристов в Крыму и их лихорадочном возвращении домой — "чистейшей воды" фейк, а увеличившийся пассажиропоток с полуострова объясняется скорым окончанием курортного сезона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

2022-08-25T07:05

2022-08-25T07:05

2022-08-25T08:33

спецоперация

крым

диверсии

владимир джаралла

курортный сезон

туристы

киевский режим

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Он добавил, что местные жители также спокойно отнеслись к серии диверсий, устроенных в Крыму киевским режимом.По словам политолога, крымчане ожидали таких действий от Киева, и в течение минувших восьми лет они хорошо поняли, как к ним относятся власти Украины, поэтому диверсии не застали их врасплох.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, крым, диверсии, владимир джаралла, курортный сезон, туристы, киевский режим