https://ukraina.ru/20220825/1038049163.html
Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий
Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий - 25.08.2022 Украина.ру
Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий
Сообщения о якобы имеющей место панике среди российских туристов в Крыму и их лихорадочном возвращении домой — "чистейшей воды" фейк, а увеличившийся пассажиропоток с полуострова объясняется скорым окончанием курортного сезона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2022-08-25T07:05
2022-08-25T07:05
2022-08-25T08:33
спецоперация
крым
диверсии
владимир джаралла
курортный сезон
туристы
киевский режим
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Он добавил, что местные жители также спокойно отнеслись к серии диверсий, устроенных в Крыму киевским режимом.По словам политолога, крымчане ожидали таких действий от Киева, и в течение минувших восьми лет они хорошо поняли, как к ним относятся власти Украины, поэтому диверсии не застали их врасплох.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, крым, диверсии, владимир джаралла, курортный сезон, туристы, киевский режим
Спецоперация, Крым, диверсии, Владимир Джаралла, Курортный сезон, туристы, киевский режим
Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий
07:05 25.08.2022 (обновлено: 08:33 25.08.2022)
Сообщения о якобы имеющей место панике среди российских туристов в Крыму и их лихорадочном возвращении домой — "чистейшей воды" фейк, а увеличившийся пассажиропоток с полуострова объясняется скорым окончанием курортного сезона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла