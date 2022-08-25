Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий - 25.08.2022 Украина.ру
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Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий
Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий - 25.08.2022 Украина.ру
Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий
Сообщения о якобы имеющей место панике среди российских туристов в Крыму и их лихорадочном возвращении домой — "чистейшей воды" фейк, а увеличившийся пассажиропоток с полуострова объясняется скорым окончанием курортного сезона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2022-08-25T07:05
2022-08-25T08:33
спецоперация
крым
диверсии
владимир джаралла
курортный сезон
туристы
киевский режим
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038049163.jpg?1661405629
Он добавил, что местные жители также спокойно отнеслись к серии диверсий, устроенных в Крыму киевским режимом.По словам политолога, крымчане ожидали таких действий от Киева, и в течение минувших восьми лет они хорошо поняли, как к ним относятся власти Украины, поэтому диверсии не застали их врасплох.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html
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60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, крым, диверсии, владимир джаралла, курортный сезон, туристы, киевский режим
Спецоперация, Крым, диверсии, Владимир Джаралла, Курортный сезон, туристы, киевский режим

Крымский эксперт ответил, бегут ли с полуострова туристы после диверсий

07:05 25.08.2022 (обновлено: 08:33 25.08.2022)
 
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Сообщения о якобы имеющей место панике среди российских туристов в Крыму и их лихорадочном возвращении домой — "чистейшей воды" фейк, а увеличившийся пассажиропоток с полуострова объясняется скорым окончанием курортного сезона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

«Достаточно посмотреть на календарь, люди просто начали возвращаться домой, …и сейчас этот поток еще больше усилится. А рассказывают, что все испугались. На самом деле просто закончился сезон, он оказался достаточно неплохим», — объяснил он.

Он добавил, что местные жители также спокойно отнеслись к серии диверсий, устроенных в Крыму киевским режимом.
Сергей Степанов интервью
19 августа, 17:46
Сергей Степанов: Не верьте украинским СМИ – никакой паники в Крыму нет
По словам политолога, крымчане ожидали таких действий от Киева, и в течение минувших восьми лет они хорошо поняли, как к ним относятся власти Украины, поэтому диверсии не застали их врасплох.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияКрымдиверсииВладимир ДжараллаКурортный сезонтуристыкиевский режим
 
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