https://ukraina.ru/20220823/1038000721.html

Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы"

Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы" - 23.08.2022 Украина.ру

Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы"

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T17:52

2022-08-23T17:52

2022-08-23T17:52

владимир джаралла

интервью

interview (журнал)

украина

крым

крымская платформа

крымская весна

крымская весна

армия

армия

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Об угрозах безопасности на "Крымской платформе" и глубинном патриотизме крымчан после участия в СВО рассказал политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру.— Владимир, как вы считаете, в чем суть проведения "Крымской платформы" в Киеве? Это - показательное мероприятие для подтверждения единства ряда стран по отношению к Украине или в этом есть реальное содержание по возвращению Крыма в Украину? Будут ли от него какие-то последствия?— Если оценивать прошлогоднее мероприятие, приходиться признать, что оно имело для нынешних киевских властей позитивный результат. Прежде всего, потому что произошло достаточно большое собрание, пусть и не самое представительное, но различные страны выразили им свою поддержку, это много значит.За кулисами там работали американцы и в целом натовские структуры, поэтому многие отмечают, что сильно поменялась политика [президента Молдавии] Майи Санду, которая стала более радикальной, до этого у нее такого радикализма не было.Понятно, что здесь внутренние причины, но тем не менее, это было заметно. Как раз отсчет идет именно от "Крымской платформы" в Киеве. Что-то там интересное произошло с ее западными кураторами.Результаты практические этой платформы были нулевыми и таковыми оставались, но в сфере пропаганды украинская сторона может считать себя вполне довольной.В этом году? конечно же, более впечатляющее - это фон, на котором она проходит, то есть спецоперация, или, истерика по этому поводу в украинском сообществе, а также санкционная война, которую объявил Запад России, и которая несет ему все большие и большие издержки.В этом году все идет по тому же варианту, что и в прошлом, то есть, еще более пониженное представительство. Это - достаточно шумное идеологическое действие, но опять без какого-либо практического наполнения.— Могут ли быть опосредованные последствия чуть позже, скажем, новые договоренности или поставки вооружения?— Нет, здесь ситуация уже такова, что Украина полностью на финансовом содержании Запада, который непрерывно выделяет транши, которые позволяют хоть как-то им поддержать платежный баланс, тоже самое касается сферы вооружений.В других странах готовы были бы сотрудничать с Украиной, в обмен на полученные средства, а у Украины этих денег нет, потому что есть интересная схема.Выделяя деньги на закупку вооружения для Украины, Запад практически сразу оговаривает или различными ухищрениями добивается того, чтобы деньги шли на поддержку их производителей вооружений, которые есть у них. Таким образом, украинское правительство, по сути, не имеет отношения к распределению этих средств.Если есть деньги, можно было бы купить, но так как им и этой возможности не дают, это лишь подчеркивает их марионеточное положение.— Крым после недавних атак с беспилотниками стал более защищен от этих пакостей?— Переход к тактике диверсий и террора – не что иное, как свидетельство начала конца. То есть, когда военная сила ослабевает или ты находишься на грани поражения, то в лихорадочном страхе пытаешься схватится за подобные вещи. Несмотря на то, что это крайне неприятно, это показывает, насколько слабое положение у самой украинской стороны. Что касается практической точки зрения, с начала спецоперации, практически это было неизбежно, рано или поздно это должно было произойти.Конечно, это прекрасный повод подтянуть дисциплину, принять необходимые оргмеры, а также попробовать, если получиться, создать определенную поддержку со стороны общества и властей в мерах противодействия.В отношении главного события для Крыма, где занято очень много частных лиц – курортного сезона, произошедшее не повлияло. Сейчас можно встретить записки о том, что люди стремительно покидают Крым, но это чистейшей воды информационная ложь, фейк. Достаточно посмотреть на календарь, люди просто начали возвращаться домой, сейчас это поезда, это машины, и сейчас этот поток еще больше усилится. А рассказывают, что все испугались. На самом деле просто закончился сезон, он оказался достаточно неплохим.Как избавиться окончательно от подобных вещей? Для этого русские танки должны стоять на западной границе бывшего СССР. После этого, я думаю, вопрос обеспечения безопасности будет решен окончательно.— Я так понимаю, в Крыму спокойно реагируют на происходящее, неожиданностей для жителей полуострова нет?— Достаточно посмотреть на то, как крымчане реагируют на записи в соцсетях, более того, как сами ведут съемку работы ПВО, и комментируют достаточно весело.Мы видим, что люди спокойно к этому относятся, не потому что это бравада, а потому что, во-первых, мы этого ожидали, во-вторых - на протяжении 8 лет нам было прекрасно известно отношение к нам со стороны Украины, и единственным гарантом безопасности в Крыму является Россия, русская армия. Всё остальное можно купить, восстановить, построить заново.— Есть ли у крымских ребят, которые участвовали в СВО особое поднятие патриотического духа и понимание важности миссии армии после поездки на фронт?— Вот тут возник совершенно другой патриотизм, который я бы назвал реалистичным. Это не лозунги и не заявления, не яркие слова. Это люди, которые побывали там, прошли этот опыт, волонтеры, и, тем более, военные - это люди, которые осмыслили и осмысляют для себя многое. Исчезла определенная несерьезность, веселость, и моменты, которые не проговаривались.Сейчас у многих из них есть серьезное понимание того, что это серьезная, тяжелая, опасная работа. В интересах своей страны, своей Родины. Появилось понятие врага. Можно сколько угодно говорить, что мы говорим на одном языке, мы один народ. Так оно и есть, но одним народом он становится только тогда, когда его побеждаешь. Тогда вдруг, оказывается, что все они любят…все мечтали, и так далее. Но только когда ты сделаешь свою работу и сдержишь обет.Здесь возникают вопросы по управлению сугубо технические, что у нас там происходит, почему так и не иначе, но реально позитивный момент - что реальные перемены видны. Там, где были просчеты, через некоторое время видно, что работа уже налажена.Например, тактику дорабатывают. То есть, абсолютна известна история по поводу этих беспилотников, волонтерское движение по поддержке и покупке снаряжения для целого ряда военных, поддержка на новых освобожденных территориях запчастями, бензином, техникой. Это исключительно по велению самих людей.Поэтому, здесь достаточно глубинный, серьезный, качественный патриотизм. Не в смысле лозунгов, а в смысле поступков, которые показывают любовь к Родине.

https://ukraina.ru/20220823/1037998049.html

https://ukraina.ru/20220816/1037723756.html

https://ukraina.ru/20220823/1037942058.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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