https://ukraina.ru/20220824/1038031680.html

Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников

Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников - 24.08.2022 Украина.ру

Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников

Латвийские полицейские задержали 14 участников акции протеста против сноса памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили 24 августа на сайте латвийской полиции.

2022-08-24T11:00

2022-08-24T11:00

2022-08-24T11:03

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Известно, что вчера, 23 августа, снос памятников все же произошел. К вечеру, после 21:00 по московскому времени, в парке Победы в Риге начались собираться люди, выступающие против сноса. Напомним, ранее, 22 августа, полиция Риги разогнала акцию протеста, задержав не менее 6 человек.

https://ukraina.ru/20220819/1037879225.html

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рига, латвия, новости, памятник, протесты, полиция