Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников - 24.08.2022 Украина.ру
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Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников
Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников - 24.08.2022 Украина.ру
Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников
Латвийские полицейские задержали 14 участников акции протеста против сноса памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили 24 августа на сайте латвийской полиции.
2022-08-24T11:00
2022-08-24T11:03
рига
латвия
новости
памятник
протесты
полиция
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Известно, что вчера, 23 августа, снос памятников все же произошел. К вечеру, после 21:00 по московскому времени, в парке Победы в Риге начались собираться люди, выступающие против сноса. Напомним, ранее, 22 августа, полиция Риги разогнала акцию протеста, задержав не менее 6 человек.
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рига, латвия, новости, памятник, протесты, полиция
Рига, Латвия, Новости, памятник, протесты, полиция

Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников

11:00 24.08.2022 (обновлено: 11:03 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Латвийские полицейские задержали 14 участников акции протеста против сноса памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили 24 августа на сайте латвийской полиции.
Известно, что вчера, 23 августа, снос памятников все же произошел. К вечеру, после 21:00 по московскому времени, в парке Победы в Риге начались собираться люди, выступающие против сноса.
Четырнадцать человек, которым неоднократно давали указание прекратить нарушение закона, не подчинились законным требованиям полиции. Их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий. Соответственно, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.
Пресс-службы полиции Риги
Напомним, ранее, 22 августа, полиция Риги разогнала акцию протеста, задержав не менее 6 человек.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:38
Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД ЛатвииСиловые структуры Латвии готовятся к массовым протестам против сноса памятника Великой Отечественной войны "Освободителям Риги", сообщил в эфире TV3 Министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс 19 августа
 
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