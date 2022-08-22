Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги - 22.08.2022 Украина.ру
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Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги
Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги - 22.08.2022 Украина.ру
Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги
Латвийская полиция разогнала протестующих около памятника Освободителям Риги, не менее шести человек были задержаны. Об этом 22 августа сообщает портал Delfi
2022-08-22T21:27
2022-08-22T21:27
латвия
рига
памятник
новости
протесты
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По данным Delfi, акция протеста собрала около полусотни участников. Издание также сообщило, что на место прибыла латвийская полиция. Силовики сначала просили участников акции разойтись, затем начали разгон протестующих. По данным Delfi, было задержано "не менее шести человек".Напомним, ранее городские власти Риги приняли решение о сносе советского памятника Освободителям Риги в Парке Победы. Глава МВД Латвии открыто заявил, что его подчиненные готовятся "пресекать беспорядки".
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латвия, рига, памятник, новости, протесты
Латвия, Рига, памятник, Новости, протесты

Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги

21:27 22.08.2022
 
© Государственная полиция ЛатвииПолиция Латвия полицейский
Полиция Латвия полицейский
© Государственная полиция Латвии
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Латвийская полиция разогнала протестующих около памятника Освободителям Риги, не менее шести человек были задержаны. Об этом 22 августа сообщает портал Delfi
По данным Delfi, акция протеста собрала около полусотни участников.

Собралось около 50 человек. Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает... лозунг "фашизм не пройдет"... У некоторых… в руках были красные цветы. Также на месте событий появились несколько молодых людей с латвийскими флагами. Противники сноса памятника ведут с этими молодыми людьми активные и порой нецензурные дискуссии.

Новостной портал Delfi
Издание также сообщило, что на место прибыла латвийская полиция. Силовики сначала просили участников акции разойтись, затем начали разгон протестующих. По данным Delfi, было задержано "не менее шести человек".
Напомним, ранее городские власти Риги приняли решение о сносе советского памятника Освободителям Риги в Парке Победы. Глава МВД Латвии открыто заявил, что его подчиненные готовятся "пресекать беспорядки".
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:38
Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД ЛатвииСиловые структуры Латвии готовятся к массовым протестам против сноса памятника Великой Отечественной войны "Освободителям Риги", сообщил в эфире TV3 Министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс 19 августа
 
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