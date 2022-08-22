https://ukraina.ru/20220822/1037970432.html

Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги

Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги - 22.08.2022 Украина.ру

Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги

Латвийская полиция разогнала протестующих около памятника Освободителям Риги, не менее шести человек были задержаны. Об этом 22 августа сообщает портал Delfi

2022-08-22T21:27

2022-08-22T21:27

2022-08-22T21:27

латвия

рига

памятник

новости

протесты

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По данным Delfi, акция протеста собрала около полусотни участников. Издание также сообщило, что на место прибыла латвийская полиция. Силовики сначала просили участников акции разойтись, затем начали разгон протестующих. По данным Delfi, было задержано "не менее шести человек".Напомним, ранее городские власти Риги приняли решение о сносе советского памятника Освободителям Риги в Парке Победы. Глава МВД Латвии открыто заявил, что его подчиненные готовятся "пресекать беспорядки".

https://ukraina.ru/20220819/1037879225.html

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латвия, рига, памятник, новости, протесты