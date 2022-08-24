https://ukraina.ru/20220824/1038023776.html

Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области

Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области - 24.08.2022 Украина.ру

Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области

Благодаря России на Херсонщине будут строиться новые дороги, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

дороги

новости

россия

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Чиновник отметил, что при Украине при любом президенте дорожное строительство в регионе традиционно выражалось в "распиливании" бюджетов. Таким образом, около 80% дорог в Херсонской области построено еще при СССР. Стремоусов отметил, что сейчас особенно важно обеспечить Херсонской области связь с Крымом.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037533077.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, дороги, новости, россия