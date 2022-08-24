Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области - 24.08.2022 Украина.ру
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Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области
Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области - 24.08.2022 Украина.ру
Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области
Благодаря России на Херсонщине будут строиться новые дороги, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T08:00
2022-08-24T08:00
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
дороги
новости
россия
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Чиновник отметил, что при Украине при любом президенте дорожное строительство в регионе традиционно выражалось в "распиливании" бюджетов. Таким образом, около 80% дорог в Херсонской области построено еще при СССР. Стремоусов отметил, что сейчас особенно важно обеспечить Херсонской области связь с Крымом.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037533077.html
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херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, дороги, новости, россия
Херсон, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, дороги, Новости, Россия

Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области

08:00 24.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Благодаря России на Херсонщине будут строиться новые дороги, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
Чиновник отметил, что при Украине при любом президенте дорожное строительство в регионе традиционно выражалось в "распиливании" бюджетов. Таким образом, около 80% дорог в Херсонской области построено еще при СССР.
Херсонская область не маленькая, но многие участки дорог вообще никогда со времен Советского Союза не ремонтировались. Подлатывались, подделывались. Но сейчас Российская Федерация, как видим, готова вложиться средствами, прежде всего, сделать центральные магистрали из Крыма в Херсон, из Херсона в Мелитополь, из Геническа в Мелитополь.
Кирилл Стремоусов
Замглавы ВГА Херсонской области
Стремоусов отметил, что сейчас особенно важно обеспечить Херсонской области связь с Крымом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 08:45
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — экспертРоссия уже восстанавливает дороги на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
 
ХерсонХерсонская областьКирилл СтремоусовдорогиНовостиРоссия
 
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