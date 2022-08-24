Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской области
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Благодаря России на Херсонщине будут строиться новые дороги, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
Чиновник отметил, что при Украине при любом президенте дорожное строительство в регионе традиционно выражалось в "распиливании" бюджетов. Таким образом, около 80% дорог в Херсонской области построено еще при СССР.
Херсонская область не маленькая, но многие участки дорог вообще никогда со времен Советского Союза не ремонтировались. Подлатывались, подделывались. Но сейчас Российская Федерация, как видим, готова вложиться средствами, прежде всего, сделать центральные магистрали из Крыма в Херсон, из Херсона в Мелитополь, из Геническа в Мелитополь.
Стремоусов отметил, что сейчас особенно важно обеспечить Херсонской области связь с Крымом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.