Виктор Литовкин: Вероятность ядерного конфликта сохраняется - 24.08.2022 Украина.ру
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Виктор Литовкин: Вероятность ядерного конфликта сохраняется
Виктор Литовкин: Вероятность ядерного конфликта сохраняется - 24.08.2022 Украина.ру
Виктор Литовкин: Вероятность ядерного конфликта сохраняется
В случае ввода войск НАТО на территорию Украины мир может оказаться на грани ядерной войны, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T07:10
2022-08-24T07:10
виктор литовкин
нато
ядерное оружие
россия
война
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Эксперт напомнил, что в Европе находится около двухсот американских ядерных бомб "Б-61" в различных модификациях, от единицы до двенадцати. Они находятся на территории Италии, Нидерландов, Бельгии Германии и Турции. Литовкин отметил, что это является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт подчеркнул, что США демонстративно игнорируют этот договор. По его словам, в НАТО есть даже Комитет ядерного планирования, в который входят все страны НАТО, кроме Франции. Литовкин отметил, что Франция не входит в этот комитет, поскольку она не доверяет свое ядерное оружие НАТО.Эксперт отметил, что в планировании ядерных ударов принимают участие все страны НАТО, даже Албания. По мнению Литовкина, России следует учитывать это и готовиться к любому развитию событий. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037940877.html
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виктор литовкин, нато, ядерное оружие, россия, война
Виктор Литовкин, НАТО, Ядерное оружие, Россия, война

Виктор Литовкин: Вероятность ядерного конфликта сохраняется

07:10 24.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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В случае ввода войск НАТО на территорию Украины мир может оказаться на грани ядерной войны, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт напомнил, что в Европе находится около двухсот американских ядерных бомб "Б-61" в различных модификациях, от единицы до двенадцати. Они находятся на территории Италии, Нидерландов, Бельгии Германии и Турции.

Летчики этих стран обучены применению этих бомб, более того, на самолетах "Торнадо", "Еврофайтер", "Мираж" прикреплена аппаратура, которая может использовать эти бомбы. И эти самолеты несут боевое дежурство в Литве, Латвии, Эстонии на аэродромах.

Виктор Литовкин
Военный эксперт
Литовкин отметил, что это является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Первый пункт – все страны, обладающие ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно не должны знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с применением этого оружия, с использованием этого оружия, с устройством этого оружия и т. д.

А второй пункт гласит о том, что страны, не имеющие ядерного оружия, не должны ни прямо, ни косвенно, ни под каким предлогом знакомиться с ядерным оружием, которые есть у ядерных государств.

Виктор Литовкин
Военный эксперт
Эксперт подчеркнул, что США демонстративно игнорируют этот договор. По его словам, в НАТО есть даже Комитет ядерного планирования, в который входят все страны НАТО, кроме Франции. Литовкин отметил, что Франция не входит в этот комитет, поскольку она не доверяет свое ядерное оружие НАТО.
Эксперт отметил, что в планировании ядерных ударов принимают участие все страны НАТО, даже Албания. По мнению Литовкина, России следует учитывать это и готовиться к любому развитию событий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Виктор ЛитовкинНАТОЯдерное оружиеРоссиявойна
 
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