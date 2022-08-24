Виктор Литовкин: Вероятность ядерного конфликта сохраняется

Первый пункт – все страны, обладающие ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно не должны знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с применением этого оружия, с использованием этого оружия, с устройством этого оружия и т. д.

А второй пункт гласит о том, что страны, не имеющие ядерного оружия, не должны ни прямо, ни косвенно, ни под каким предлогом знакомиться с ядерным оружием, которые есть у ядерных государств.