https://ukraina.ru/20220824/1038021384.html

Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР

Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР - 24.08.2022 Украина.ру

Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР

Войска киевского режима несут "невосполнимые потери" в ходе боёв в Донбассе, главным образом за счёт работы российской артиллерии, союзные войска постепенно продвигаются. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-24T06:05

2022-08-24T06:05

2022-08-24T06:05

спецоперация

новости

александр артамонов

всу

авдеевка

славянск

краматорск

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Он указал, что продолжается наступление на Авдеевку с целью закрепиться там и вытеснить противника на линию Славянск-Краматорск. По его словам, ВСУ укрепили эту линию не меньше, чем Авдеевку.Он также сравнил Славянско-Краматорскую агломерацию с "линией Мажино" во Франции, отметив, что ВСУ строили там укрепления с 2014 года.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037522229.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, александр артамонов, всу, авдеевка, славянск, краматорск