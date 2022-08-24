Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР - 24.08.2022 Украина.ру
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Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР - 24.08.2022 Украина.ру
Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
Войска киевского режима несут "невосполнимые потери" в ходе боёв в Донбассе, главным образом за счёт работы российской артиллерии, союзные войска постепенно продвигаются. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-24T06:05
2022-08-24T06:05
спецоперация
новости
александр артамонов
всу
авдеевка
славянск
краматорск
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Он указал, что продолжается наступление на Авдеевку с целью закрепиться там и вытеснить противника на линию Славянск-Краматорск. По его словам, ВСУ укрепили эту линию не меньше, чем Авдеевку.Он также сравнил Славянско-Краматорскую агломерацию с "линией Мажино" во Франции, отметив, что ВСУ строили там укрепления с 2014 года.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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спецоперация, новости, александр артамонов, всу, авдеевка, славянск, краматорск
Спецоперация, Новости, Александр Артамонов, ВСУ, Авдеевка, Славянск, Краматорск

Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР

06:05 24.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Войска киевского режима несут "невосполнимые потери" в ходе боёв в Донбассе, главным образом за счёт работы российской артиллерии, союзные войска постепенно продвигаются. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что продолжается наступление на Авдеевку с целью закрепиться там и вытеснить противника на линию Славянск-Краматорск. По его словам, ВСУ укрепили эту линию не меньше, чем Авдеевку.

С той лишь разницей, что подготовленных бойцов у украинской армии становится все меньше и меньше. А мы уже говорили, что для подготовки хорошего военного специалиста требуется как минимум год. Украинская армия действительно несет невосполнимые потери

Александр Артамонов
Александр Артамонов
Военный обозреватель
Он также сравнил Славянско-Краматорскую агломерацию с "линией Мажино" во Франции, отметив, что ВСУ строили там укрепления с 2014 года.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 05:00
Военный эксперт предположил, как будет освобождаться СлавянскПосле взятия Северска у союзных войск появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиАлександр АртамоновВСУАвдеевкаСлавянскКраматорск
 
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