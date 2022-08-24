https://ukraina.ru/20220824/1038021384.html
Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР - 24.08.2022 Украина.ру
Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
Войска киевского режима несут "невосполнимые потери" в ходе боёв в Донбассе, главным образом за счёт работы российской артиллерии, союзные войска постепенно продвигаются. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-24T06:05
2022-08-24T06:05
2022-08-24T06:05
спецоперация
новости
александр артамонов
всу
авдеевка
славянск
краматорск
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Он указал, что продолжается наступление на Авдеевку с целью закрепиться там и вытеснить противника на линию Славянск-Краматорск. По его словам, ВСУ укрепили эту линию не меньше, чем Авдеевку.Он также сравнил Славянско-Краматорскую агломерацию с "линией Мажино" во Франции, отметив, что ВСУ строили там укрепления с 2014 года.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037522229.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, александр артамонов, всу, авдеевка, славянск, краматорск
Спецоперация, Новости, Александр Артамонов, ВСУ, Авдеевка, Славянск, Краматорск
Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
Войска киевского режима несут "невосполнимые потери" в ходе боёв в Донбассе, главным образом за счёт работы российской артиллерии, союзные войска постепенно продвигаются. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру