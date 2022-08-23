https://ukraina.ru/20220823/1038003891.html

Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу

Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу - 23.08.2022 Украина.ру

Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T16:52

2022-08-23T16:52

2022-08-23T16:54

интервью

россия

всу

нато

донбасс

одесса

сша

запад

йемен

иран

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России в противостоянии с Западом и киевским режимом нужно брать пример с Израиля, Ирана и Йемена, которые не боятся наносить удары по территории других государств для обеспечения своей национальной безопасности, считает военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр АртамоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Германович, из-за диверсий на российской территории, убийства Дарьи Дугиной и массовых обстрелов Донецка мы стали меньше обращать внимание на ситуацию на фронтах, в частности, на линии Северск-Соледар-Артемовск и на линии Авдеевка-Марьинка-Угледар. Кто кого побеждает?- На поле боя тактически побеждаем мы. С нашей стороны то говорят абсолютно все, от Пушилина до командира батальона. С той стороны это говорят все вплоть до (главкома ВСУ) Залужного, который признает, что сейчас его бойцов просто перемалывают. Потери украинской армии составляют до тысячи человек в день. Работают все наши системы вооружений.Основным направлением удара по-прежнему остаются только что освобожденные Пески. Мы продолжаем наступление на Авдеевку с целью закрепиться там и выжать противника на линию Славянск-Краматорск.Славянск и Краматорск многие мои коллеги сравнивают с линией Мажино во Франции. Да, эта линия была взята немцами в начале их военной кампании 1940 года, но она была менее продолжительной, чем ту, которую создавала украинская армия все эти восемь лет. Она укреплялась, прокапывалась вглубь. То же самое, что мы видим в районе "муравейника" (самый укрепленный район Авдеевки), есть в Славянске и Краматорске. С той лишь разницей, что подготовленных бойцов у украинской армии становится все меньше и меньше. А мы уже говорили, что для подготовки хорошего военного специалиста требуется как минимум год.Украинская армия действительно несет невосполнимые потери. Работает "арта". К сожалению, продолжаются прилеты по нашей территории, гибнут мирные жители. При этом наши западные враги (французы, немцы и американцы) приняли очередной пакет военной помощи на миллиард долларов (стволы и боеприпасы). Впечатляет, что немцы готовы поставлять тяжелое вооружение. Но, как сказал один из моих знакомых героев России, пока ВПК Германии и Франции к этому не готов. Для этого нужно год или два. Будет ли этот год или два у ВСУ – надо задуматься.- А почему вы в начале разговора сказали о тактической победе? Что у нас со стратегическим уровнем?- Я имею в виду, как на это смотрят из Киева. Им кажется, что наша армия увязает в боях. ВСУ это дает возможность накачаться кадрами. Для этого есть террористические армии, которые существуют со времен первой афганской войны. Это была одна из главных задач ЦРУ. У них есть деньги. Да, долларовая зона сокращается, но доллары все равно печатаются легко. Поэтому американцы в ближайшие десятилетия все равно могут создавать террористические армии и перебрасывать их из одного региона в другой. Я далек от шапкозакидательства, говорю всё как есть. Еще из Киева кажется, что они сумеют отвоевать правобережный Днепр, что мы остановимся на левом берегу и дальше не пойдем, а через 5-10 лет они сумеют пойти в наступление. Таковы планы клики Зеленского. Они просты и очевидны.Я бы еще отметил попытки Папы Римского посетить Москву и о чем-то договориться. Но для тех, кто относится к нему с симпатией, напомню, что именно он принимал жен нацистских главарей, когда они сидели в "Азовстали" в Мариуполе. Поэтому не надо уважительно относиться к Ватикану. Тем более, в свое время Ватикан был виновен в приходе Гитлера к власти.Так что Украина, хоть и в усеченном виде по другому берегу Днепра до польской границы при сохранении Одессы, остается одним из главных проектов Ватикана и Запада. И все это при полном занятии Южной Бессарабии войсками НАТО. К сожалению, это очень серьезно. Если эта территория будет занята войсками НАТО, нам придется рассматривать конфликт с Западом и ВСУ на другом уровне. Я имею в виду польские, французские и румынские контингенты, которые усилят ВСУ. Они перейдут границу с Молдавией, спустятся ниже и укрепят западный фланг Одессы, единственное пригодное для высадки место.Мне возражают, что десант в Одессу возможен только в том случае, если мы откажемся от идеи о сохранении города. Но при всей моей искренней любви к Одессе я не понимаю, как можно брать город, не беря его. Измором? Мы его окружим и будем ждать, пока там закончится все. К сожалению, все будет заканчиваться у мирных жителей. Как показывает практика, воду и продукты будут отбирать у мирных жителей, и они могут погибнуть первыми. Да, в этом случае памятники и лестницы сохраняться. Но стоит ли это гибели людей?Мы наносим нескончаемые ракетные удары вглубь Украины и по тылам украинской армии. На днях был разрушен склад с ракетами для "Хаймарсов". Один пакет "Хаймарс" стоит около миллиона долларов. Но не стоит забывать, что США не платят за них деньги. Они просто рисуют нули на бумаге компьютера, и за эти нули гибнут люди.Я еще не упомянул харьковское направление, район Чугуева и освобожденного поселка Уды. Тут опасность для нас слегка отодвинута, но наши территории все равно в зоне досягаемости противника и могут быть прилеты по Белгородской области. Дальнобойные системы ВСУ никуда не делись. Они могут бить и на 200 и на 300 км.Я об этом говорю, потому что еще есть опасность поставок PRSM (Precision Strike Missile) – оперативно-тактического комплекса с дальностью стрельбы до 499 км. К этому надо отнестись всерьез, учитывая заявления американских и британских парламентариев, что НАТО срочно вмешаться в войну на Украине. Такие заявления показывают, что все ограничения будут сняты и НАТО поставит самые тяжелые вооружения.- Например?- Зеленский уже требует не просто F-16, а F-16 в новейшем виде (F-16 block 4). Требует F-35. Я по этому поводу выскажу мнение, отличное от остальных. Я считаю, что F-16 – это хороший самолет. Но во всю свою карьеру в 40 лет во всех модификациях сбил не более 55 целей, в основном сражаясь в странах третьего мира, где что-то противопоставить было невозможно. Равного воздушного боя с пилотами с должной выучкой он не применял. К сожалению, наши пилоты такой выучкой обладают, потому что это сопряжено с потерями наших летчиков. Украинские летчики, даже если они сядут за штурвал F-16, вряд ли обретут ощутимое преимущество. Это не летающая тарелка. Это хороший, но не новый самолет. Вряд ли он так отличается от "мигов" и семейства "сухих тридцатых". Так что я не могу понять, почему Зеленский так на них настаивает. Возможно, сказывается его актерское образование и любовь к Голливуду.- Если продолжать тему авиации: некоторые эксперты в целях борьбы с поставками оружия предлагают сбивать американские грузовые самолеты "Геркулес". Есть ли у нас такая возможность?- Вы правильно поставили вопрос, что военно-транспортная авиация стран НАТО, летающая на Украину, должна уничтожаться. Это зона конфликта и тут не может быть никаких сомнений. Если кто-то сомневается, давайте вспомним сирийскую кампанию, где наши пилоты гибли якобы по недоразумению, когда в инциденте с израильской авиацией был сбит наш самолет. Напомню также эпизод с авиацией Эрдогана, когда наши истребители были сбиты турецким пилотом при возвращении на базу. Я это к тому, что все хорошо понимают, что такое зона военных действий, даже если есть спорные вопросы.В данном случае никаких спорных вопросов нет. Натовская армия поставляет вооружение, убивающее наших солдат. Более того, западные военные считают, что наш контроль над Запорожской АЭС якобы позволяет им применить пятую статью устава НАТО. Якобы наши войска провоцируют ядерную катастрофу, что станет опасностью для стран альянса, и поэтому НАТО имеет право вмешаться. Вы же видите, какие итерации в третьей степени они могут применять. А тут какая итерация? Военная операция летает с военным грузом.Если вы еще сомневаетесь, давайте посмотрим на пример Израиля. Он считает нужным наносить удары по территории Сирии или Ливана, потому что считает, что интересы Израиля могут быть затронуты. Израиль всегда отвечает на все прилеты и никакие моральные соображения тут не играют рояля. И политика Израиля даже не рассматривается на ООН. Почему мы это не применяем?Сейчас многие сравнивают русофобию с юдофобией. Если мы знаем, что есть страны, которые считают слово "русский" ругательным, закрывают счета, буквально не дают говорить по-русски и убивают наших, почему мы деликатничаем?В Израиле тоже полно эмигрантов из разных стран, но Тель-Авив не считается с их чувствами, хотя, может быть, им тоже жалко бомбить Ливан или Сирию. Потому что есть интересы государства. А мы когда станем взрослыми и начнем учитывать интересы нашего государства? Никакие правила, которые мы навязали себе искусственно, не должны больше применяться.Поэтому вся натовская авиация, начиная с "геркулесов", должна уничтожаться. Можете считать меня провокатором, но я считаю, что мы должны нанести удар по военной базе в польском Жешуве. Поэтому я все время привожу примеры, которые были в новейшей истории.Есть несчастный Йемен, который, не находясь в вооруженном конфликте с Саудовской Аравией (она просто поддерживает одну из враждующих партий), наносит удар по ее территории. Мне говорят: это же туземцы. Но я, воспитанный в Советском Союзе, не вижу разницы между русским, йеменитом и иранцем. Все государства уже развитые. Йемен, зачищающий свои интересы, нанес удар из беспилотников по территории Саудовской Аравии. И не просто по военной части, а по территории нефтяных накопителей Saudi Aramco. Что, по Йемену кто-то нанес ответный удар? Нет. Все сказали, что это нормально, потому что Йемен защищает свои интересы. Почему же мы, столкнувшись с более серьезной угрозой, ведем себя как вдова, которая сама себя выпорола?- Это принято объяснять тем, что мы рискуем получить ответный удар, к которому не готовы ни наша ПВО, ни наши спецслужбы.- Давайте терпеть? Йемен тоже сначала боялся за тебя. Разве Йемен сильно развитый с новейшими системами вооружения? Нет. Он просто защищает свои интересы. Разве Ирану пришельцы подарили новейшие лазерные технологии? Нет. Но когда американцы уничтожили генерала Сулеймани, Иран ответил. У нас об этом мало говорят, но они нанесли удар по американским базам. Я не знаю, насколько это результативно, но нанесли. А мы не наносим. Мы не боимся. А тех, кто боится, тех бьют. Таков закон, ничего не поделаешь.Что касается спецслужб, у них есть каналы передачи информации. И в рамках этих каналов информация доходит быстро и оперативно. Сейчас наши фигуры не просто под боем. Нашим городам уже нанесли урон. Для меня нет разницы между Москвой и Мариуполем. Но Мариуполь разрушен. Там был Сталинград. Город сейчас восстанавливают с нуля, кстати, за наши деньги. Я готов их платить. Но почему у нас такой харам на их города?Мы можем передать сигнал, что если будет нанесен еще один удар из американского оружия по Донецку, будет осуществлен анонимный прилет по вашим городам. Анонимный. Они же тоже говорят, что вы сами себе обстреливаете, а украинские снаряды вы специально подбрасываете. Так мы тоже можем нанести анонимный удар по Эйфелевой башне или Тауэру. У спецслужб для этого есть люди с расшатанной психикой и низким порогом социальной ответственности.Я не предлагаю наносить удары сразу. Я предлагаю передать западным спецслужбам, что это может быть сделано после очередного прилета. Тем более, что некоторые наши города уже уничтожены и люди погибли. Они говорят о возможности разрушить Крымский мост из ракеты Brimstone. А как вам удар из "Иглы" по самолету, взлетающему из аэропорта имени Шарля де Голля? Это интересно.Как только западные спецслужбы почувствуют опасность, они будут вести себя по-другому. Даже амебы, когда им угрожает опасность, отдергивают ложноножку. Но сейчас они великолепно понимают, что мы не будем ничего делать. Значит, они нас считают унтерменшами. На примере Украины западники считают, что нас можно перепрограммировать и заставить убивать друг друга. Но я не хочу быть болванчиком. Я человек. И я не понимаю, почему Лувр не может быть под боем, а музеи Мариуполя должны быть под боем.Некоторые арабские государства говорили, что хотели бы создать ракеты, способные долетать до Западной Европы, чтобы не страдали их города. А мы постоянно бряцаем оружием, но почему-то боимся прямо об этом заявить. Если бы мы проявляли инициативу, то никаких бы прилетов не было. Потому что Украине бы снаряды не поставили. Или бы цыкнули на Зеленского, что если он это не прекратит, то его в собственном бункере прирежут. Все налицо и на лице. Другого не скажу.

https://ukraina.ru/20220209/1033237358.html

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https://ukraina.ru/20220822/1037943468.html

https://ukraina.ru/20220823/1037966496.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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