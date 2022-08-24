Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам
Спецоперация российской армии на Украине - это попытка вылечить психически больных соседей, считает политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По словам Веселовского, "для того, чтобы вылечить больных соседей, и надо слегка изолировать, как этих парней с "Азовстали" изолировать, и сейчас с ними занимаются психиатры своеобразные".
Всю Украину придется отдать психиатрам, потому, что там проблема очень и очень серьезная. И самое страшное, что эти наши соотечественники, такие же русскоговорящие люди, они ведь действительно хотят нас убить, они мечтают нас уничтожить, они верят, что только это принесет им настоящую свободу, только это откроет им путь в светлый просвещенный Запад, где они станут равными среди белых господ.
По мнению телеведущего, убедить украинцев в их заболевании удаленно не получилось. Веселовский считает, что "специальная военная операция призвана сделать так, чтобы те люди немножечко успокоились, пришли в себя".
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Полностью интервью можно прочитать здесь.