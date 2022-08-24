Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам

Всю Украину придется отдать психиатрам, потому, что там проблема очень и очень серьезная. И самое страшное, что эти наши соотечественники, такие же русскоговорящие люди, они ведь действительно хотят нас убить, они мечтают нас уничтожить, они верят, что только это принесет им настоящую свободу, только это откроет им путь в светлый просвещенный Запад, где они станут равными среди белых господ.

Сергей Веселовский Журналист, телеведущий Журналист, телеведущий