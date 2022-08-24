Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам - 24.08.2022 Украина.ру
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Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам
Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам - 24.08.2022 Украина.ру
Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам
Спецоперация российской армии на Украине - это попытка вылечить психически больных соседей, считает политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T06:45
2022-08-24T06:45
веселовский
украина
сво
психическое расстройство
новости
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По словам Веселовского, "для того, чтобы вылечить больных соседей, и надо слегка изолировать, как этих парней с "Азовстали" изолировать, и сейчас с ними занимаются психиатры своеобразные". По мнению телеведущего, убедить украинцев в их заболевании удаленно не получилось. Веселовский считает, что "специальная военная операция призвана сделать так, чтобы те люди немножечко успокоились, пришли в себя".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220627/1034230763.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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веселовский, украина, сво, психическое расстройство, новости
Веселовский, Украина, СВО, психическое расстройство, Новости

Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам

06:45 24.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей ВеселовскийСергей Веселовский
Сергей Веселовский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Веселовский
Читать в
Спецоперация российской армии на Украине - это попытка вылечить психически больных соседей, считает политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По словам Веселовского, "для того, чтобы вылечить больных соседей, и надо слегка изолировать, как этих парней с "Азовстали" изолировать, и сейчас с ними занимаются психиатры своеобразные".
Всю Украину придется отдать психиатрам, потому, что там проблема очень и очень серьезная. И самое страшное, что эти наши соотечественники, такие же русскоговорящие люди, они ведь действительно хотят нас убить, они мечтают нас уничтожить, они верят, что только это принесет им настоящую свободу, только это откроет им путь в светлый просвещенный Запад, где они станут равными среди белых господ.
Сергей Веселовский
Журналист, телеведущий
По мнению телеведущего, убедить украинцев в их заболевании удаленно не получилось. Веселовский считает, что "специальная военная операция призвана сделать так, чтобы те люди немножечко успокоились, пришли в себя".
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 05:00
«Не усыплять, а успокаивать»: политолог рассказал о назначении боевых психиатров при когнитивных атакахПротивостоять когнитивным ударам со стороны Киева должны специалисты, которые смогут «грамотно успокоить» общество, считает политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семён Уралов. В интервью изданию Украина.ру он рассказал, кто именно может взять на себя эту миссию
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ВеселовскийУкраинаСВОпсихическое расстройствоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам
06:30Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан
06:20Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона
06:08Главное на 24 августа: в России и в мире
06:05Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
06:00Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
05:45"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
05:40Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"
05:35Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину
05:30Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе
05:15"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
05:10Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
05:00"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
04:45Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США
04:30Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине
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