Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший - 23.08.2022 Украина.ру
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Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший - 23.08.2022 Украина.ру
Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T16:13
2022-08-23T16:31
мнения
украина
сша
россия
ес
захар виноградов
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На днях посмотрел не совсем новый (2017 года) американский фильм "Опасное расследование". Как-то раньше не хватало времени, хотя советовали многие, а вот тут нашел полтора часа. Напомню сюжет. После 11 сентября 2001 года, когда террористы-камикадзе направили самолет на башни-близнецы Торгового центра в Нью-Йорке, попутно совершив еще несколько терактов, администрация Буша- младшего принимает решение начать войну в Ираке.Тут, что интересно, взрывают башни террористы Бен Ладена, на которого сразу же начинается охота спецслужб США, а войну развязывают против Ирака, к которому Бен Ладен не имеет никакого отношения.Все мы помним эту историю с Колином Паулем, окончательно открывшем охоту на лидера Ирака Саддама Хусейна. Сюжет фильма лишь косвенно касается Ирака, в основном он посвящен борьбе нескольких американских журналистов, собирающих по крупице информацию о том, что, на самом деле Ирак тут не при чем, хотя именно иракское руководство обвиняется американским президентом, Госдепом и администрацией Белого дома в организации взрывов в Нью-Йорке, и в к тому же в тайном создании оружия массового поражения (ОМП) . Всего несколько журналистов противостоят массированным публикациям в американской прессе, обвиняющих Ирак и Саддама Хусейна во всех смертных грехах. В результате начинается война, а Хусейна убивают.Но фильм интересен не только историческими открытиями (которые произошли помимо него и ранее), а тем, что вскрывает технологию массовой лжи через СМИ, политические институции и международные организации. А она довольно проста. В администрации Буша-младшего принимают решение начать войну против Ирака и лично Саддама Хусейна. А уже все остальные факты подбираются по принципу – что соответствует решению начать войну, то идет в дело (в СМИ, в выступления чиновников и политиков), что не соответствует или противоречит этому решению, либо замалчивается, либо исключается из документов Госдепа и Белого дома.Характерный пример – обнаружение закупки Ираком крупной партии алюминиевых трубок. То, что эта закупка МОЖЕТ быть использована для создания атомной бомбы сразу приобретает сенсационное звучание (а они и правда в принципе используются в таком производстве). Но то, что эти трубки не той конструкции и потому не могут быть использованы для получения обогащенного урана, попросту замалчивается и знают об этом только пара журналистов и один узкий специалист-ядерщик…В общем, про фильм почти все. Создан он на документальной основе, в конце художественного фильма в кадре появляются подлинные персонажи этой истории и в двух-трех словах рассказывают, как они боролись против засилья политических проходимцев в США.Конечно, крупные издания, типа "Нью-Йорк Таймс", в которых публиковались измышления Госдепа и администрации Белого дома, уже после того, как Хусейна убили , а Ирак разрушили, приносят своим читателям извинения за ту дезинформацию, которую публиковали на протяжении нескольких лет, подготавливая общественное мнение к войне в Ираке.И вот из этого фильма есть три вывода, которые я сделал для себя – очевидный, профессиональный и неожиданный.1 вывод. ОчевидныйТо, что сейчас происходит в прессе США, как и в целом в мировой прессе (все-таки за 20 лет после 11 сентября 2001 года США смогли внедрить свои "стандарты" в Европе и на других континентах) сильно напоминает ту же ситуацию с Ираком. То, что Украина превратилась в нацистское государство, где фактически провозглашен приоритет украинской нации над другими, прежде всего русскими, мировые СМИ старательно не замечают. То, что Украина на протяжении 8 лет обстреливала Донбасс – скрывается или старательно "забывается". То, что украинские випы – музыканты (и весьма известные), писатели и художники средней руки, а так же ВИП-чиновники, администраторы и политики (тот же бывший вице-премьер, а ныне министр обороны) предлагали создать в Донбассе гетто, лишить жителей огромного промышленного региона "после его завоевания" гражданских прав и более того, предлагали пропустить население через фильтрационные лагеря, не упоминается вообще. То, что именно ВСУ обстреливает мирных жителей и гражданские кварталы в Донецке, Энергодаре и в подконтрольном Киеву Харькове (для возбуждения введенной в заблуждение мировой общественности) вообще практически нигде не появляется в западных СМИ.Зато широко транслируются фейки про Бучу, "обстрел" российскими войсками Еленовки, бурятские пытки и т.д.Не сомневаюсь, когда будут убиты 50 тысяч украинцев (а в Ираке именно столько погибло мирных жителей), возможно "Нью-Йорк Таймс" и еще пара-тройка ведущих мировых изданий принесут извинения своим читателям за то, что не всю правду доносили до своих читателей. Хотя и это вовсе не обязательно. Могут и не извиниться. Это ведь не США напали на Украину, а спровоцированная ими Россия. Чего тут извиняться-то?Но очевидно, что прозрение наступит и, как мы видим иногда по мировой прессе, уже наступает. Только вот беда, пока оно наступит, погибнет много-много людей.2 вывод. ПрофессиональныйДа, среди наших коллег-журналистов в Европе и в США немало честных людей, которые пытаются разобраться в ситуации и отразить ее максимально правдиво. Некоторые из них за это подвергаются обструкции, кому-то приходится под давлением политического руководства либо снимать сюжеты с ТВ, либо удалять свои публикации из СМИ, как было с одним из телеканалов, который сначала показал сюжет про жителей Херсона с радостью желающих получить российские паспорта, а потом "под давлением телезрителей" изъял его, как "не соответствующий действительности".То есть честные есть, хотя их мало и на них давят. Да, они достойны очередного фильма или даже Пулитцеровской премии. Но всё это - потом, когда и если основные цели США в этом регионе будут достигнуты – Украина разрушена, Россия обескровлена, а ЕС унижена и разорена.А пока этим журналистам приказано молчать или их стараются не замечать, как и некоторых "узких специалистов по алюминиевым трубкам", которые объясняют всю бессмысленность и жестокость по отношению прежде всего к Украине этой войны.3 вывод. НеожиданныйФильм называется "Опасное расследование", хотя ни один из его героев не пострадал, а анонимные угрозы приходили к ним по электронной почте. И то, если судить по фильму, один раз. Так была ли опасность?Конечно, была. Только о ней ни слова нет в самом фильме. Потому что эти журналисты и не замахивались на то, чтобы ответить на главный вопрос, но не фильма, не сюжета, а всей этой истории: почему, собственно, администрация Буша-младшего, получив трагедию 11 сентября, напала не на Афганистан (где базировался Бен Ладен), не на Пакистан (куда он сбежал, когда его стал разыскивать американский спецназ), а на Ирак, не имевший никакого отношения к этой трагедии?Ответ на этот вопрос, действительно, слишком опасен для американских журналистов и кинематографистов, почему они им и не задаются. И соответственно не отвечают. И в тоже время ответ на этот вопрос совершенно очевиден для любого выпускника российского вуза, изучавшего "Капитал" Карла Маркса. В основе любой политической акции ВСЕГДА заложен экономический интерес. В случае с Ираком – интерес клана Бушей к нефтяным месторождениям Ирака. Буши - крупнейшие нефтепромышленники США. Уничтожая иракское руководство и вообще Ирак как государство, семья Бушей, во-первых, получала, не тратя ни копейки собственных капиталов, повышение цен на нефть, и, во-вторых, через аффилированные компании доступ к иракским месторождениям.Кстати, советником по национальной безопасности Буша-младшего была бывший топ-менеджер нефтяной корпорации Бушей Кондализа Райс, чьим именем был даже назван за выдающиеся заслуги нефтяной танкер…В нынешней ситуации, когда стоимость газа на европейских рынках поднялась в результате санкций, объявленных США и ЕС России, в десятки раз, и тысяча кубометров газа еще недавно стоившая 350-400 долларов, теперь стоит более 3000 и к концу года по прогнозам Газпрома дойдет до 4 тысяч, становится очевиден экономический подтекст нынешней истории.Это – реальные доходы, которые извлекают США (хотя пока и не только США, но еще не вечер) из российско-украинского конфликта. Дело в том, что именно США получают сжиженный газ из сланцевого газа в объемах, значительно, может быть даже в десятки раз, превышающие собственное потребление. Российско-украинский конфликт привел к резкому снижению потребления в Европе трубопроводного российского газа. Взамен ему придет сжиженный американский. И это пока главное, но не совсем очевидное последствие российско-украинского конфликта, за которое будет расплачиваться с США Европейский союз. Но об этом пока кино не сняли. Ни в США, ни в Евросоюзе. Время для таких откровений еще не настало.
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
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мнения, украина, сша, россия, ес, захар виноградов
Мнения, Украина, США, Россия, ЕС, Захар Виноградов

Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший

16:13 23.08.2022 (обновлено: 16:31 23.08.2022)
 
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Буш Маркс коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Журналист РИА Новости Захар Виноградов
Захар Виноградов
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На днях посмотрел не совсем новый (2017 года) американский фильм "Опасное расследование". Как-то раньше не хватало времени, хотя советовали многие, а вот тут нашел полтора часа. Напомню сюжет. После 11 сентября 2001 года, когда террористы-камикадзе направили самолет на башни-близнецы Торгового центра в Нью-Йорке, попутно совершив еще несколько терактов, администрация Буша- младшего принимает решение начать войну в Ираке.
Тут, что интересно, взрывают башни террористы Бен Ладена, на которого сразу же начинается охота спецслужб США, а войну развязывают против Ирака, к которому Бен Ладен не имеет никакого отношения.
Все мы помним эту историю с Колином Паулем, окончательно открывшем охоту на лидера Ирака Саддама Хусейна. Сюжет фильма лишь косвенно касается Ирака, в основном он посвящен борьбе нескольких американских журналистов, собирающих по крупице информацию о том, что, на самом деле Ирак тут не при чем, хотя именно иракское руководство обвиняется американским президентом, Госдепом и администрацией Белого дома в организации взрывов в Нью-Йорке, и в к тому же в тайном создании оружия массового поражения (ОМП) .
Всего несколько журналистов противостоят массированным публикациям в американской прессе, обвиняющих Ирак и Саддама Хусейна во всех смертных грехах. В результате начинается война, а Хусейна убивают.
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
Но фильм интересен не только историческими открытиями (которые произошли помимо него и ранее), а тем, что вскрывает технологию массовой лжи через СМИ, политические институции и международные организации. А она довольно проста. В администрации Буша-младшего принимают решение начать войну против Ирака и лично Саддама Хусейна. А уже все остальные факты подбираются по принципу – что соответствует решению начать войну, то идет в дело (в СМИ, в выступления чиновников и политиков), что не соответствует или противоречит этому решению, либо замалчивается, либо исключается из документов Госдепа и Белого дома.
Характерный пример – обнаружение закупки Ираком крупной партии алюминиевых трубок. То, что эта закупка МОЖЕТ быть использована для создания атомной бомбы сразу приобретает сенсационное звучание (а они и правда в принципе используются в таком производстве). Но то, что эти трубки не той конструкции и потому не могут быть использованы для получения обогащенного урана, попросту замалчивается и знают об этом только пара журналистов и один узкий специалист-ядерщик…
В общем, про фильм почти все. Создан он на документальной основе, в конце художественного фильма в кадре появляются подлинные персонажи этой истории и в двух-трех словах рассказывают, как они боролись против засилья политических проходимцев в США.
Конечно, крупные издания, типа "Нью-Йорк Таймс", в которых публиковались измышления Госдепа и администрации Белого дома, уже после того, как Хусейна убили , а Ирак разрушили, приносят своим читателям извинения за ту дезинформацию, которую публиковали на протяжении нескольких лет, подготавливая общественное мнение к войне в Ираке.
И вот из этого фильма есть три вывода, которые я сделал для себя – очевидный, профессиональный и неожиданный.
1 вывод. Очевидный
То, что сейчас происходит в прессе США, как и в целом в мировой прессе (все-таки за 20 лет после 11 сентября 2001 года США смогли внедрить свои "стандарты" в Европе и на других континентах) сильно напоминает ту же ситуацию с Ираком. То, что Украина превратилась в нацистское государство, где фактически провозглашен приоритет украинской нации над другими, прежде всего русскими, мировые СМИ старательно не замечают. То, что Украина на протяжении 8 лет обстреливала Донбасс – скрывается или старательно "забывается". То, что украинские випы – музыканты (и весьма известные), писатели и художники средней руки, а так же ВИП-чиновники, администраторы и политики (тот же бывший вице-премьер, а ныне министр обороны) предлагали создать в Донбассе гетто, лишить жителей огромного промышленного региона "после его завоевания" гражданских прав и более того, предлагали пропустить население через фильтрационные лагеря, не упоминается вообще. То, что именно ВСУ обстреливает мирных жителей и гражданские кварталы в Донецке, Энергодаре и в подконтрольном Киеву Харькове (для возбуждения введенной в заблуждение мировой общественности) вообще практически нигде не появляется в западных СМИ.
Зато широко транслируются фейки про Бучу, "обстрел" российскими войсками Еленовки, бурятские пытки и т.д.
Не сомневаюсь, когда будут убиты 50 тысяч украинцев (а в Ираке именно столько погибло мирных жителей), возможно "Нью-Йорк Таймс" и еще пара-тройка ведущих мировых изданий принесут извинения своим читателям за то, что не всю правду доносили до своих читателей. Хотя и это вовсе не обязательно. Могут и не извиниться. Это ведь не США напали на Украину, а спровоцированная ими Россия. Чего тут извиняться-то?
Но очевидно, что прозрение наступит и, как мы видим иногда по мировой прессе, уже наступает. Только вот беда, пока оно наступит, погибнет много-много людей.
2 вывод. Профессиональный
Да, среди наших коллег-журналистов в Европе и в США немало честных людей, которые пытаются разобраться в ситуации и отразить ее максимально правдиво. Некоторые из них за это подвергаются обструкции, кому-то приходится под давлением политического руководства либо снимать сюжеты с ТВ, либо удалять свои публикации из СМИ, как было с одним из телеканалов, который сначала показал сюжет про жителей Херсона с радостью желающих получить российские паспорта, а потом "под давлением телезрителей" изъял его, как "не соответствующий действительности".
То есть честные есть, хотя их мало и на них давят. Да, они достойны очередного фильма или даже Пулитцеровской премии. Но всё это - потом, когда и если основные цели США в этом регионе будут достигнуты – Украина разрушена, Россия обескровлена, а ЕС унижена и разорена.
А пока этим журналистам приказано молчать или их стараются не замечать, как и некоторых "узких специалистов по алюминиевым трубкам", которые объясняют всю бессмысленность и жестокость по отношению прежде всего к Украине этой войны.
3 вывод. Неожиданный
Фильм называется "Опасное расследование", хотя ни один из его героев не пострадал, а анонимные угрозы приходили к ним по электронной почте. И то, если судить по фильму, один раз. Так была ли опасность?
Конечно, была. Только о ней ни слова нет в самом фильме. Потому что эти журналисты и не замахивались на то, чтобы ответить на главный вопрос, но не фильма, не сюжета, а всей этой истории: почему, собственно, администрация Буша-младшего, получив трагедию 11 сентября, напала не на Афганистан (где базировался Бен Ладен), не на Пакистан (куда он сбежал, когда его стал разыскивать американский спецназ), а на Ирак, не имевший никакого отношения к этой трагедии?
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
05:52
Хроника энергетической войны: последние событияЦена на газ и голые противницы России
Ответ на этот вопрос, действительно, слишком опасен для американских журналистов и кинематографистов, почему они им и не задаются. И соответственно не отвечают.
И в тоже время ответ на этот вопрос совершенно очевиден для любого выпускника российского вуза, изучавшего "Капитал" Карла Маркса. В основе любой политической акции ВСЕГДА заложен экономический интерес. В случае с Ираком – интерес клана Бушей к нефтяным месторождениям Ирака. Буши - крупнейшие нефтепромышленники США. Уничтожая иракское руководство и вообще Ирак как государство, семья Бушей, во-первых, получала, не тратя ни копейки собственных капиталов, повышение цен на нефть, и, во-вторых, через аффилированные компании доступ к иракским месторождениям.
Кстати, советником по национальной безопасности Буша-младшего была бывший топ-менеджер нефтяной корпорации Бушей Кондализа Райс, чьим именем был даже назван за выдающиеся заслуги нефтяной танкер…
В нынешней ситуации, когда стоимость газа на европейских рынках поднялась в результате санкций, объявленных США и ЕС России, в десятки раз, и тысяча кубометров газа еще недавно стоившая 350-400 долларов, теперь стоит более 3000 и к концу года по прогнозам Газпрома дойдет до 4 тысяч, становится очевиден экономический подтекст нынешней истории.
Это – реальные доходы, которые извлекают США (хотя пока и не только США, но еще не вечер) из российско-украинского конфликта. Дело в том, что именно США получают сжиженный газ из сланцевого газа в объемах, значительно, может быть даже в десятки раз, превышающие собственное потребление. Российско-украинский конфликт привел к резкому снижению потребления в Европе трубопроводного российского газа. Взамен ему придет сжиженный американский.
И это пока главное, но не совсем очевидное последствие российско-украинского конфликта, за которое будет расплачиваться с США Европейский союз. Но об этом пока кино не сняли. Ни в США, ни в Евросоюзе. Время для таких откровений еще не настало.
 
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Заголовок открываемого материала
16:42Не ВСУ: Американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
16:42Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови
16:13Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
16:07Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
16:01Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
16:00Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
15:29Виктор Литовкин: Россия должна готовиться к отражению ядерного удара
15:28Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"
15:28В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины
15:15Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве
15:05Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"
15:02Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
14:55Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
14:53Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником
14:52Кому Украина продаст украденный российский газ и когда наступит точка невозврата - Дудчак
14:11Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
14:01Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
13:52Темные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
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