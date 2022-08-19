https://ukraina.ru/20220819/1037879225.html
Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии
Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии - 19.08.2022 Украина.ру
Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии
Силовые структуры Латвии готовятся к массовым протестам против сноса памятника Великой Отечественной войны "Освободителям Риги", сообщил в эфире TV3 Министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс 19 августа
2022-08-19T16:38
2022-08-19T16:38
2022-08-19T16:38
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На днях партия "Русский союз Латвии" сообщила о том, что собирается провести митинг в Риге в Парке Победы 22 августа. Горожане выйдут на протест против сноса памятника.С инициативой о сносе памятника ранее выступил мэр Риги Мартиньш Стакис, который заверил, что "памятник будет полностью уничтожен". В свою очередь директор Музея оккупации в Риге заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, хотя Стакис и ссылался на учреждение.Ранее в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран назвала страны Прибалтики "слугами двух господ" - США и Великобритании, которые используют их в своих целях, по мнению Шафран.Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что "это линия политики прибалтийских республик - дерусификация уничтожение любых русских, прорусских или околорусских символов, уничтожение любого смыслового наполнения памятников, культурных феноменов, моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики".
https://ukraina.ru/20220815/1037670573.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рига, памятники, прибалтика
Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии
Силовые структуры Латвии готовятся к массовым протестам против сноса памятника Великой Отечественной войны "Освободителям Риги", сообщил в эфире TV3 Министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс 19 августа
Это (протесты) именно то, к чему мы готовимся, именно к этому готовятся все службы безопасности и самоуправление Риги, и мы в тесном сотрудничестве также готовим всевозможные сценарии, и мы обязательно будем готовы принимать решения и действовать, чтобы потенциальные беспорядки не могли вызвать еще большего ажиотажа.
На днях партия "Русский союз Латвии" сообщила о том, что собирается провести митинг в Риге в Парке Победы 22 августа. Горожане выйдут на протест против сноса памятника.
С инициативой о сносе памятника ранее выступил мэр Риги Мартиньш Стакис, который заверил, что "памятник будет полностью уничтожен". В свою очередь директор Музея оккупации в Риге заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, хотя Стакис и ссылался на учреждение.
Ранее в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран назвала страны Прибалтики "слугами двух господ" - США и Великобритании, которые используют их в своих целях, по мнению Шафран.
Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что "это линия политики прибалтийских республик - дерусификация уничтожение любых русских, прорусских или околорусских символов, уничтожение любого смыслового наполнения памятников, культурных феноменов, моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики".