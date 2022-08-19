https://ukraina.ru/20220819/1037879225.html

Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии

Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии - 19.08.2022 Украина.ру

Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии

Силовые структуры Латвии готовятся к массовым протестам против сноса памятника Великой Отечественной войны "Освободителям Риги", сообщил в эфире TV3 Министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс 19 августа

2022-08-19T16:38

2022-08-19T16:38

2022-08-19T16:38

новости

рига

памятники

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037880578_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_3bb65aee6c5c19a61ce8d196104b59a9.jpg

На днях партия "Русский союз Латвии" сообщила о том, что собирается провести митинг в Риге в Парке Победы 22 августа. Горожане выйдут на протест против сноса памятника.С инициативой о сносе памятника ранее выступил мэр Риги Мартиньш Стакис, который заверил, что "памятник будет полностью уничтожен". В свою очередь директор Музея оккупации в Риге заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, хотя Стакис и ссылался на учреждение.Ранее в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран назвала страны Прибалтики "слугами двух господ" - США и Великобритании, которые используют их в своих целях, по мнению Шафран.Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что "это линия политики прибалтийских республик - дерусификация уничтожение любых русских, прорусских или околорусских символов, уничтожение любого смыслового наполнения памятников, культурных феноменов, моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики".

https://ukraina.ru/20220815/1037670573.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рига, памятники, прибалтика