Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы - 22.08.2022 Украина.ру
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Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы - 22.08.2022 Украина.ру
Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
Александр Дугин поблагодарил всех, кто выразил соболезнования по поводу гибели его дочери Дарьи. Письмо Дугина 22 августа опубликовал основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в тг-канале
2022-08-22T16:17
2022-08-22T16:17
новости
александр дугин
дочь
убийство
теракт
панихида
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20 августа на глазах Александра Дугина взорвался автомобиль, за рулем которого находилась его дочь Дарья. Девушка выступала экспертом на российских телеканалах, занималась военной журналистикой, философией. Была патриоткой и православной. Дарья погибла "в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом", пишет Дугин.Прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре "Останкино" в 10:00.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за Дугиной, а также фото удостоверения Натальи Вовк. Последняя служила в Нацгвардии Украины и, возможно, в "Азове"*.* организация признана террористической и запрещена в России
https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html
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новости, александр дугин, дочь, убийство, теракт, панихида
Новости, Александр Дугин, дочь, убийство, теракт, панихида

Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы

16:17 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку народа Юго-Востока Украины "Стоим за Донбасс"
Митинг в поддержку народа Юго-Востока Украины Стоим за Донбасс - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Александр Дугин поблагодарил всех, кто выразил соболезнования по поводу гибели его дочери Дарьи. Письмо Дугина 22 августа опубликовал основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в тг-канале
20 августа на глазах Александра Дугина взорвался автомобиль, за рулем которого находилась его дочь Дарья. Девушка выступала экспертом на российских телеканалах, занималась военной журналистикой, философией. Была патриоткой и православной. Дарья погибла "в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом", пишет Дугин.
"Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг", - написал Дугин.
Прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре "Останкино" в 10:00.
22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
14:44
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи ДугинойСотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
15:57
Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*Наталья Вовк, предполагаемая убийца 30-летней Дарьи Дугиной, служит в Национальной гвардии Украины. Фотографию удостоверения опубликовали 22 августа в соцсетях
В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за Дугиной, а также фото удостоверения Натальи Вовк. Последняя служила в Нацгвардии Украины и, возможно, в "Азове"*.
* организация признана террористической и запрещена в России
 
НовостиАлександр Дугиндочьубийствотерактпанихида
 
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