https://ukraina.ru/20220822/1037955893.html

Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы

Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы - 22.08.2022 Украина.ру

Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы

Александр Дугин поблагодарил всех, кто выразил соболезнования по поводу гибели его дочери Дарьи. Письмо Дугина 22 августа опубликовал основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в тг-канале

2022-08-22T16:17

2022-08-22T16:17

2022-08-22T16:17

новости

александр дугин

дочь

убийство

теракт

панихида

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20 августа на глазах Александра Дугина взорвался автомобиль, за рулем которого находилась его дочь Дарья. Девушка выступала экспертом на российских телеканалах, занималась военной журналистикой, философией. Была патриоткой и православной. Дарья погибла "в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом", пишет Дугин.Прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре "Останкино" в 10:00.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за Дугиной, а также фото удостоверения Натальи Вовк. Последняя служила в Нацгвардии Украины и, возможно, в "Азове"*.* организация признана террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html

https://ukraina.ru/20220822/1037954196.html

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новости, александр дугин, дочь, убийство, теракт, панихида