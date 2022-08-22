Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России

Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе

Губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале