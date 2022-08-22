Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ Украине из-за новой вспышки коронавируса разворачивают карантинные блокпосты
Украинский блогер Юрий Подоляка сообщил о массовых проверках жителей Харькова в общественных местах. Силовики разыскивают корректировщиков и сочувствующих России, сообщил Подоляка в тг-канале, ссылаясь на тг-канал "Иди и смотри"
"С самого утра в городе массовые проверки. Особенно в местах массового скопления людей: на остановках, в магазинах и метро", - говорится в сообщении.
Украинские силовики проверяют мобильные телефоны, просматривают переписки в социальных сетях, ищут подписки на российские СМИ и тг-каналы.
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