Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России - 22.08.2022 Украина.ру
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Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России
Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России - 22.08.2022 Украина.ру
Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России
Украинский блогер Юрий Подоляка сообщил о массовых проверках жителей Харькова в общественных местах. Силовики разыскивают корректировщиков и сочувствующих России, сообщил Подоляка в тг-канале, ссылаясь на тг-канал "Иди и смотри"
2022-08-22T13:52
2022-08-22T13:52
новости
харьков
силовики
проверка
украина
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Украинские силовики проверяют мобильные телефоны, просматривают переписки в социальных сетях, ищут подписки на российские СМИ и тг-каналы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, силовики, проверка, украина
Новости, Харьков, силовики, проверка, Украина

Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России

13:52 22.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ Украине из-за новой вспышки коронавируса разворачивают карантинные блокпосты
В Украине из-за новой вспышки коронавируса разворачивают карантинные блокпосты - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Украинский блогер Юрий Подоляка сообщил о массовых проверках жителей Харькова в общественных местах. Силовики разыскивают корректировщиков и сочувствующих России, сообщил Подоляка в тг-канале, ссылаясь на тг-канал "Иди и смотри"
"С самого утра в городе массовые проверки. Особенно в местах массового скопления людей: на остановках, в магазинах и метро", - говорится в сообщении.
Украинские силовики проверяют мобильные телефоны, просматривают переписки в социальных сетях, ищут подписки на российские СМИ и тг-каналы.
Зеленский Ким - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:59
Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городеГубернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале
 
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