Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов - 22.08.2022 Украина.ру
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Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов - 22.08.2022 Украина.ру
Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
Несмотря на фейковую панику, которую создают в украинских СМИ, туристы продолжают свой отдых в Крыму, не испытывая никакой тревоги, рассказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T06:55
2022-08-22T06:55
новости
крым
фейк
степанов
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По его словам, созданием картинки "массовой истерии" киевские СМИ стараются переключить внимание обывателя на Крым с несостоявшегося наступления на Херсон.Степанов считает, что это может быть своеобразной иллюзией "проведения парада в Севастополе", о котором заявлял экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей.Ранее советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович прогнозировал скорое наступление на Херсон, утверждая, что в августе областной центр вернется под контроль Украины.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, фейк, степанов
Новости, Крым, фейк, Степанов

Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов

06:55 22.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Несмотря на фейковую панику, которую создают в украинских СМИ, туристы продолжают свой отдых в Крыму, не испытывая никакой тревоги, рассказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов интервью изданию Украина.ру
От основных курортных мест это все далеко. Никто не собирается паковать чемоданы и уезжать. Пляжи полны народу – никто не бежит.
По его словам, созданием картинки "массовой истерии" киевские СМИ стараются переключить внимание обывателя на Крым с несостоявшегося наступления на Херсон.
Степанов считает, что это может быть своеобразной иллюзией "проведения парада в Севастополе", о котором заявлял экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей.
Ранее советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович прогнозировал скорое наступление на Херсон, утверждая, что в августе областной центр вернется под контроль Украины.
Полный текст интервью читайте здесь.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 11:10
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