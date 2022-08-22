https://ukraina.ru/20220822/1037917855.html
Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов - 22.08.2022 Украина.ру
Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
Несмотря на фейковую панику, которую создают в украинских СМИ, туристы продолжают свой отдых в Крыму, не испытывая никакой тревоги, рассказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T06:55
2022-08-22T06:55
2022-08-22T06:55
новости
крым
фейк
степанов
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По его словам, созданием картинки "массовой истерии" киевские СМИ стараются переключить внимание обывателя на Крым с несостоявшегося наступления на Херсон.Степанов считает, что это может быть своеобразной иллюзией "проведения парада в Севастополе", о котором заявлял экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей.Ранее советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович прогнозировал скорое наступление на Херсон, утверждая, что в августе областной центр вернется под контроль Украины.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220820/1037897471.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, фейк, степанов
Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
Несмотря на фейковую панику, которую создают в украинских СМИ, туристы продолжают свой отдых в Крыму, не испытывая никакой тревоги, рассказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов интервью изданию Украина.ру