https://ukraina.ru/20220822/1037917649.html

Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"

Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму" - 22.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"

Провокаторы с Украины забрасывают крымские форумы и соцсети паническими комментариями, осуждением местных властей и претензиями к военным, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов

2022-08-22T06:40

2022-08-22T06:40

2022-08-22T06:40

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По его словам, на самом деле, на полуострове паники нет. Известия о попытках обстрелов обсуждались, конечно, но без чувства тревоги, утверждает Степанов.Он подчеркнул, что картина "массового бегства" из Крыма – фейк украинских СМИ.Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки атаковать аэропорт Бальбек и Крымский мост.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, паника, фейк, атака