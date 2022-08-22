https://ukraina.ru/20220822/1037917649.html
Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму" - 22.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
Провокаторы с Украины забрасывают крымские форумы и соцсети паническими комментариями, осуждением местных властей и претензиями к военным, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
2022-08-22T06:40
2022-08-22T06:40
2022-08-22T06:40
новости
крым
паника
фейк
атака
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По его словам, на самом деле, на полуострове паники нет. Известия о попытках обстрелов обсуждались, конечно, но без чувства тревоги, утверждает Степанов.Он подчеркнул, что картина "массового бегства" из Крыма – фейк украинских СМИ.Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки атаковать аэропорт Бальбек и Крымский мост.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037460024_0:366:960:1086_1920x0_80_0_0_b046c860a0aa7eac4521347c3fedfec9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, паника, фейк, атака
Новости, Крым, паника, фейк, атака
Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
Провокаторы с Украины забрасывают крымские форумы и соцсети паническими комментариями, осуждением местных властей и претензиями к военным, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
От лица крымчан сами украинцы забрасывают в местные форумы панические сообщения о бегстве, претензии в адрес военных и тому подобное "творчество". Затем "скриншоты" с написанными самими украинцами сообщениями разгоняются в киевских СМИ как свидетельство начала "исхода оккупантов".
По его словам, на самом деле, на полуострове паники нет. Известия о попытках обстрелов обсуждались, конечно, но без чувства тревоги, утверждает Степанов.
Он подчеркнул, что картина "массового бегства" из Крыма – фейк украинских СМИ.
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки атаковать аэропорт Бальбек и Крымский мост.
Полный текст интервью читайте здесь
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