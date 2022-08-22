Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму" - 22.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму" - 22.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
Провокаторы с Украины забрасывают крымские форумы и соцсети паническими комментариями, осуждением местных властей и претензиями к военным, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
2022-08-22T06:40
2022-08-22T06:40
новости
крым
паника
фейк
атака
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По его словам, на самом деле, на полуострове паники нет. Известия о попытках обстрелов обсуждались, конечно, но без чувства тревоги, утверждает Степанов.Он подчеркнул, что картина "массового бегства" из Крыма – фейк украинских СМИ.Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки атаковать аэропорт Бальбек и Крымский мост.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, паника, фейк, атака
Новости, Крым, паника, фейк, атака

Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"

06:40 22.08.2022
 
© тг-канал "Крыминформ"Новофедоровка взрывы
Новофедоровка взрывы
© тг-канал "Крыминформ"
Читать в
Провокаторы с Украины забрасывают крымские форумы и соцсети паническими комментариями, осуждением местных властей и претензиями к военным, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
От лица крымчан сами украинцы забрасывают в местные форумы панические сообщения о бегстве, претензии в адрес военных и тому подобное "творчество". Затем "скриншоты" с написанными самими украинцами сообщениями разгоняются в киевских СМИ как свидетельство начала "исхода оккупантов".
По его словам, на самом деле, на полуострове паники нет. Известия о попытках обстрелов обсуждались, конечно, но без чувства тревоги, утверждает Степанов.
Он подчеркнул, что картина "массового бегства" из Крыма – фейк украинских СМИ.
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки атаковать аэропорт Бальбек и Крымский мост.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
06:55Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
06:40Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
06:10"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей
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05:55Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО
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04:35Эксперт объяснил, какие последствия могут ждать Германию без "Северного потока-2"
04:25США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
04:25"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО
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04:10Политолог: Зеленскому не нужны переговоры
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