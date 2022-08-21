Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях
17:49 21.08.2022 (обновлено: 18:19 21.08.2022)
Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия.
Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа.
Ранее журналист, телеведущий, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью корреспонденту Украина.ру заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада на Россию, во время проведения спецоперации необходимо действовать в информационной сфере жесткими методами, нужно вспомнить опыт Великой Отечественной войны.
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