Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях

Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки

Я не вижу технологических мощностей для определения фейк или не фейк, у нас еще не так искусственный интеллект развит, с другой стороны, радует, что новостной поток колоссальный, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко