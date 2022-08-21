Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков об РФ
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Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях
Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков об РФ
Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях
Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
2022-08-21T17:49
2022-08-21T18:19
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запад
фейки
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Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа.Ранее журналист, телеведущий, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью корреспонденту Украина.ру заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада на Россию, во время проведения спецоперации необходимо действовать в информационной сфере жесткими методами, нужно вспомнить опыт Великой Отечественной войны.
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новости, запад, фейки, россия, власть
Новости, Запад, фейки, Россия, власть

Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях

17:49 21.08.2022 (обновлено: 18:19 21.08.2022)
 
© CC0, Pixabayгазеты
газеты
© CC0, Pixabay
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Запад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия.

Василий Пискарев
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
Он также отметил, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа.
Ранее журналист, телеведущий, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью корреспонденту Украина.ру заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада на Россию, во время проведения спецоперации необходимо действовать в информационной сфере жесткими методами, нужно вспомнить опыт Великой Отечественной войны.
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Заголовок открываемого материала
17:49Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях
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