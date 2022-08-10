https://ukraina.ru/20220810/1037496839.html

Александр Малькевич: России нужны Министерство пропаганды и СМЕРШ

Александр Малькевич: России нужны Министерство пропаганды и СМЕРШ - 10.08.2022 Украина.ру

Александр Малькевич: России нужны Министерство пропаганды и СМЕРШ

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T17:18

2022-08-10T17:18

2022-08-10T17:18

интервью

александр малькевич

сво

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В условиях беспрецедентного давления Запада на Россию, во время проведения спецоперации необходимо действовать в информационной сфере жесткими методами, нужно вспомнить опыт Великой Отечественной войны, считает журналист, телеведущий, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Александр Малькевич сообщил, что сейчас находится на освобожденных территориях Украины, где в ближайшие дни должно быть запущено вещание Херсонского областного телевидения. – Александр, чего России не хватает для ведения более активной информационной политики на освобожденных территориях?– Мне кажется, не хватает времени, потому что креатив у нас есть, есть контент, потому что как раз и в Херсонской области, в Запорожье, строится мирная жизнь. Она создается, воссоздается. Есть очень много информационных поводов. Об этом можно рассказывать увлекательно. И люди, которые этим занимаются, неравнодушные – они есть, у них горят глаза. У нас здесь в Херсонской области сейчас с моей подачи начнет работать первая Медиашкола освобожденных территорий. Более пятидесяти человек подали заявки на участие: от мала до велика. Самая юная участница – 15 лет, а самый взрослый, по-моему, 50 с чем-то. То есть люди хотят научиться рассказывать о себе, о своей земле, о тех позитивных изменениях, которые происходят.Чего не хватает? Времени, потому что против нас идет информационная война. Отвечать надо было еще вчера и позавчера. Не хватает технического обеспечения. Вы были на нашей "Таврии" (студии местного телевидения)? Я, когда первый раз приезжал – тут как Мамай прошел, надеюсь, никого не оскорбит эта поговорка. Куча разгромленных помещений, где убегавшие – часть сотрудников, часть украинских ворюг – все, что не смогли утащить, то разгромили, раздолбали. Поэтому нет техники, многие помещения разбиты, их приходится восстанавливать.Поэтому нужны время и техника, все остальное есть – есть желание людей работать. Как я уже сказал, Медиашкола будет разворачиваться. Поэтому все будет хорошо.История произошла на днях. По инициативе телерадиокомпании "Таврия" - ну, ладно, скромно скажу, что я был одним из авторов идеи, но ребята все сделали сами - запустили кампанию "Люди Херсона – гордость России". Причем мы можем говорить про наших современников - Лариса Лазутина или Сергей Гармаш, но есть совершенные титаны, уже ушедшие титаны прошлого. Сходу три имени – Борис Лавренев, блестящий журналист и писатель, автор произведения "41-й", и два народных артиста СССР – Евгений Матвеев и Сергей Бондарчук, это уроженцы Херсона.Так вот, эта кампания "Люди Херсона – гордость России" была запущена, в городе появились бигборды с их портретами. Это напоминает и приехавшим в регион, и молодежи: ребята, посмотрите, кого земля херсонская родила.Что еще любопытно. Параллельно совершенно с этой же идеей выступил Захар Прилепин. Он у себя в телеграм-канале писал, что надо бы напомнить всем, что на Херсонщине родились разные достойные люди. Тут - бах, ему кто-то присылает, плакаты с портретом Матвеева. Он их публикует, говорит, отличная идея, но ребята, есть же Лавренёв, это же легендарный человек. Проходит полчаса - и он пишет: да, оказывается, Лавренёв тоже висит, ну молодцы, круто!Таких вещей огромное количество, о чем можно рассказывать. Аналогичная история развивается в Запорожье, потому что там из наших современников ныне живущих, Федор Конюхов, который сейчас у нас не сходит с новостных лент, снятый с дрейфующей льдины, уроженец Запорожья. Или Гоша Куценко. Ну, а из титанов прошлого – Григорий Наумович Чухрай и генерал Судоплатов. В Мелитополе уже есть улица Судоплатова, бюст Судоплатову поставлен. Тут непочатый край работы. Причем творческой, доброй, интересной.– Перейдем к грустным новостям. На недавнем примере с докладом Amnesty International видим, что, как только позиция какой-нибудь крупной мировой организации, или какого-то мирового СМИ меняется, появляется позитивный репортаж про Донбасс, или же появляются негативные оценки действий ВСУ - как только отходят от основной позиции по Украине, так их тут же травят всем западным сообществом. Мы в отношении критики в наш адрес, откровенных фейков - очень часто откровенно беззубы. Может быть, пора действовать жестче? И как мы можем это делать?– Мы конечно, с вами на торную дорожку вступаем. Я в этом плане известный медиа-ястреб, и считаю, что неправильно быть в белых перчатках, когда нас лупят со всех сторон.Другое дело, что время в значительной степени ушло. Как мы можем на них воздействовать? Мы для них исчадие ада. Посмотрите последние новости. Эти обсуждают – давайте Россию объявим страной-спонсором терроризма, государством-террористом. А это к чему приведет, если такая инициатива в Штатах проскочит? Это значит, что они присвоят себе право любого россиянина, в том числе обладающего иммунитетом, арестовывать, похищать в любой стране мира. Они и так себе это позволяли, было несколько историй, когда россиян в третьих странах хватали, выдавали Штатам на основании разных фейковых обвинений.– Дарью Асламову сейчас пытались, например.– Да, но там-то все как-то счастливо обошлось. Начиная с Виктора Бута, которого в Таиланде похитили. И еще несколько примеров было: кто-то поехал в Испанию отдыхать, на Марианские острова. Если эта тема проканает у них, то любой россиянин за границей может быть схвачен – Гуантанамо и большой привет. Такой, видимо, финальный звонок, чтобы открылись глаза у той части нашей VIP-публики, которая питает разного рода иллюзии.Они же ведь до сих пор считают, что если не осенью, то уж к Новому году все рассосется. Как-то вернутся былые, счастливые времена, санкции отменят. Ребята, ничего не отменят, война между Западом и Россией - глубинная, смысловая - она надолго.Кто-то должен не просто отступить, а радикально отступить и капитулировать. Мы по понятным причинам этого делать не собираемся. Запад тоже не готов, потому что это означает, что они должны признать свои фундаментальные ошибки, заблуждения, и некоторые правители должны покаяться перед своими гражданами за то, что они радикально обрушили их уровень жизни.Пока что мы видим в первом приближении, сходу могу только двух назвать правителей, неподалеку расположенных государств – это Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан, которые думают о своих гражданах и о благе своих государств.При этом мы можем за какие-то отдельные моменты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана критиковать, но, если мы встанем на его позицию, увидим: с его точки зрения – он делает все правильно, потому что он плевать хотел на всех, ему важно, чтобы все было хорошо у Турции, и поэтому он там лавирует, блокируется. Мы можем обижаться по этому поводу, но его политика понятна.Если Орбан и Эрдоган работают в интересах своих государств и своего населения, то остальные европейские политики работают в интересах США. Потому что (трудно – Ред.) в здравом уме представить себе, что на такие мучения, на такие экономические проблемы обрекают самые разные европейские государства – это бред какой-то.Соответственно, они должны тогда признаться, какой-нибудь там глава условной Латвии, Литвы, Эстонии или Франции, Германии, Нидерландов, должен выйти к народу, в люди: "Пришло время сказать – мы целый год занимались какой-то ерундой, обрушили экономику, куча проблем. Хотели сделать плохо России, а сделали плохо себе. Теперь давайте мы все по-другому сделаем".Это крах их политической карьеры, их партии, ну и вообще - как такое возможно. Поэтому они будут продолжать усиливать на нас давление. В связи с этим попытки как-то воздействовать на их медиа – да никак это не получится.Мы в большей степени работаем сейчас на историю и для истории, потому что ту правду, которую мы видим, которую мы фиксируем – мы должны ее сохранить бережно… Некое прозрение, может быть, через годы наступит, но у нас все материалы будут – все ходы записаны.Может быть, для кого-то это прозвучит наивно, но бессмысленно пытаться достучаться до аудитории стран, в которых запрещены российские и пророссийские СМИ, и СМИ, которые дают независимую точку зрения.Мы как хотим чудо совершить? Только, может быть, цифровой самиздат, когда люди будут какие-то небольшие видео, картинки, тексты пересылать друг другу в мессенджерах, до тех пор, пока хозяева этих мессенджеров не введут блокировку по стоп-словам, из серии типа "Россия права", "Украина – агрессор", "Зеленский – кровавый клоун".Я думаю, они составят список таких выражений и просто будут блокировать. Я через все это прошел, когда работал в Соединенных Штатах - и знаю, что в запрещенным ныне в России Фейсбуке* (соцсеть запрещена на территории РФ – Ред.) – они прописали целый набор слов, с которыми невозможно было отправить в фейсбук*-мессенджер сообщение, как это ни звучит странно для кого-то. Мы это все проверяли. Мы должны рассказать (об этом – Ред.) россиянам, мы должны рассказать жителям освобожденных территорий. И, друзья мои, есть огромное количество стран – Африка, Азия, Латинская Америка, Ближний Восток - где живут люди, к счастью, еще не испорченные этой оголтелой пропагандой. Просто нужно развернуть корабль, изменить курс нашего движения. Это же ведь известные есть карты полу-юмористические: "весь мир ополчился против России" - и где окрашена часть Европы и США с Канадой. И где же этот "весь мир"?Так вот, нам нужно на тот мир, который нормальный, не закрашенный - с ним разговаривать, на него работать. Конечно, некоторые наши европоцентричные деятели пока не могут от этой европоцентричности отказаться. Потому что – а как же так, ну что же, мы теперь никогда не съездим в Европу?Не мы это начали. Эта вакханалия, которая сейчас происходит, опять-таки, если ковырнуть новостные ленты – вы же видите, все больше государств европейских говорят: "Нельзя пускать россиян, выдавать им визы нельзя, и - даже если выдали, нельзя пускать".И последнее заявление свихнувшегося киевского психопата о том, что всех россиян паровозами, баржами, вагонами товарными доставить в Россию, даже тех, кто сбежал из страны – всех принудительно туда и каждому поставить клеймо. Вот это их отношение к нам – долго копилось внутри, а теперь выплескивается. Поэтому надо с иллюзиями расставаться.– Премьер Эстонии заявила, что посещение Европы должно быть привилегией, а не правом… Вы говорите, что, по сути, сейчас бессмысленно вести информационную войну с Западом, ориентируясь на Запад, что необходимо переориентироваться на Восток, необходимо переориентироваться на Африку. Насколько сложно будет это сделать?– Я говорю с журналистом ресурса, который входит в огромную, очень яркую медиагруппу. Такой легкий вопрос, как в поддавки играем. С учетом профессионализма команды "Спутника" и RT – это абсолютно несложно. И главное, с точки зрения аудитории. Посмотрите – Бразилия, Аргентина, в Африке Нигерия к 2050 году, если я ничего не путаю, она будет если не второй, то третьей страной по численности населения. Там еще ЮАР. Тут у нас Индия, Пакистан, Китай. Население миллиардами исчисляется.Но мы замкнулись на Европе или на части Европы… Это тоже история отдельного обсуждения достойна, про мифологизацию. Вот нам рассказывают: "увидеть Париж - и умереть", "эти прекрасные строения"… Хочется сказать, друзья, вы давно были в Париже? Вы съездите, посмотрите. Это грязный город, где в ряд районов ты просто не войдешь, потому что просто хочешь жить. Толпы мигрантов, отсутствие правопорядка. А те несколько знаковых музеев, которыми все бредят – вы туда не попадете, потому что там очереди на весь день стоят.Поэтому разговоры про такую привилегию (посетить Европу – Ред.) – это тоже накачиваемые мифы. Кто там у нас, эстонская дама говорит про привилегии? Привилегии посетить Эстонию – это звучит, чтоб никого не обидеть…Привилегия – это посещать Россию, огромную страну с потрясающими красотами, со множеством часовых и климатических поясов. 85 пока еще субъектов федерации, но я думаю, будет больше. Привилегия… У нас просто нужно вкладываться в страну. Этим занимается Ростуризм, программа туристического кешбэка, которую даже я случайно, сам того не зная, опробовал на себе недавно. Просто нужно транспортную доступность между регионами повышать. В общем, здесь очень много всего хорошего. А это все какие-то мифы, которые волнуют несколько процентов населения – как Европа?..Если у людей будет альтернатива - поехать в ту же Азию, на Ближний Восток или даже в безопасные части Африки – это гораздо интереснее, чем блуждать по улицам пусть и древних европейских городов, где нас не любят, ненавидят, и где бесноватые украинские беженцы - тоже вопрос, что они там делают, вообще на фронт надо идти, ребята, ку-ку! А с другой стороны -- местные жители, одурманенные пропагандой, а с третьей стороны -- все эти бесконечные понаехавшие мигранты из разных стран, которые норовят у вас отобрать все, что у вас есть. Такое из себя развлечение, честно говоря.Поэтому мы должна населению России разъяснить все это четко и понятно в отношении специальной военной операции. Жителей освобожденных территорий нужно избавить от этих штампов укропропаганды: восемь лет им забивали мозги всякой гнилью отравленной. Ну и, безусловно, работать с населением на той территории Украины, которая стонет под бременем диктатуры Зеленского, а это не преувеличение.Давайте напомним людям, что там творится-то! Нет медиа никаких свободных, запрещены политические партии, людей хватают и бросают в тюрьму за наличие в смартфоне в адресной книге номеров телефонов россиян или жителей освобожденных территорий.Там кровавый Молох не остановить. Обезумевший от вседозволенности кровавый клоун и наполеон в виде временного президента Украины – вот он там творит все, что хочет, и поэтому там людям должны объяснить, что на самом деле происходит с ними и вокруг них, на освобожденных территориях и в России, чтобы они не боялись и поскорее освободились от этого ярма.– Здесь как раз вопрос насчет платформ подачи, потому что есть ряд нюансов. Тот же Рутуб все-таки далек по качеству от Ютьюба, к сожалению. Яндекс свои выдачи довольно сильно пессимизирует – например, новости об СВО. В Яндекс-Дзене новая политика – она вообще запрещает публиковать что-либо об СВО, призывает остановиться на котиках. Котиков я люблю, но котиками информационную войну не выиграть. Как быть с российскими или условно российскими компаниями, которые ведут не совсем прозрачную, не совсем честную политику?– Я считаю, что по законам времени СВО… Я, кстати, об этом давно говорил и безотносительно к СВО, что нам необходимо министерство пропаганды. Сейчас это назрело и было бы классно, если бы Маргарита Симоньян его возглавила - с особыми полномочиями. Также как я поддерживаю идею Владимира Рудольфовича Соловьева о необходимости создания разновидности СМЕРШа, он же все время рвется его возглавить.Нужно министерство для принятия радикальных действий. Мы рассусоливаем, у нас масса либерального. Одна социальная сеть пессимизирует новости об СВО, другая говорит - вообще не нужно нам ничего про военные штуки публиковать, потому что мы добрые и пушистые. Третьи говорят – у нас запрет на политические заявления, и даже политическое заявление о том, что я поддерживаю политику своей страны и президента – это, дескать, тоже попадает (под запрет – Ред.).Такого быть не должно, все должны получать по ушам достаточно оперативно. Мой друг и товарищ Трофим Татаренков, ведущий "Изолента-лайф" вместе с Петром Лидовым, он блестящую историю напомнил о том, как в первый месяц Великой Отечественной войны нарком связи Пересыпкин обсуждал необходимость создания группы по противостоянию немецко-фашистской пропаганде. Сталин сказал: "Считаете нужным – делайте, идите и делайте".Я об этом много раз говорил, особенно когда началась СВО. Нам нужно к чертовой матери отменить целый ряд законов, а на некоторые ввести мораторий, особенно в отношении СМИ. У нас же ведь для государственных организаций федеральные законы №44, №223, так называемые "закупки".Идет информационная война, нас с вами мочат, мы хотим ответить, и нам говорят – конечно, нужно подготовить документацию, объявить конкурс, заявочки собрать, конкурсная комиссия посмотрит, потом определит победителей, потом заключается договор, и через несколько месяцев все будет хорошо.Мы с вами сидим на передовой и говорим – нужны патроны нам информационные. Нормально, ребята, у вас что сейчас - август? Все хорошо, в конце сентября патроны будут. – А сейчас что? – Сейчас вы должны на морально волевых… Понимаете, это я с юмором сейчас рассказываю, но это же бред сивой кобылы…В этих условиях все равно у нас контролирующие, проверяющие – все ходят, говорят: так, а почему вы решили для этого стрима приобрести компьютер вот такой мощности, когда есть компьютеры лучше? Или, например: мы тут позвонили на Авито по объявлению, и увидели, что есть компьютеры, которые стоят дешевле на полторы тысячи рублей. Наверняка вы хотите в рамках специальной военной операции похитить 1 562 рублей 17 копеек!Вот и все! Когда такой бардак происходит в тылу… Вы в начале спрашивали, что нам мешает. Нам мешают вот эти гири на ногах, которые нам навесили, как еще Виктор Степанович (Черномырдин – Ред.) говорил: хотели как лучше, получается как всегда. Благими намерениями вымощена дорога в ад.Сейчас это все надо просто сносить, на год замораживать, идти и решать задачу, как во многом мы и делаем на освобожденных территориях. Но у нас огромная Россия, мягко говоря, не до конца свои возможности в этом плане реализует.

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, александр малькевич, сво, соцсети, информационная война, рф, украина