Какие страны могут лишиться независимости в Евросоюзе?
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В Венгрии назвали страны, которые могут лишиться независимости в Евросоюзе
Какие страны могут лишиться независимости в Евросоюзе?
В Венгрии назвали страны, которые могут лишиться независимости в Евросоюзе
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер обвинил частные глобальные корпорации в том, что они хотят превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета
2022-08-21T13:31
2022-08-21T13:31
новости
венгрия
евросоюз
парламент
суверенитет
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Выступая на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце, где половину населения составляют этнические венгры, он заявил, что в такую империю будут включены все нынешние национальные государства ЕС, в том числе Словакия и Венгрия. Эти государства, предупредил он, полностью потеряют самоопределение и свободу действий. Так частные корпорации "постоянно и исключительно" смогут приобретать материальные и духовные ресурсы государств-членов.Политик подчеркнул, что против "финансовой мощи глобализма" для национальных государств "оружием самообороны" является "удерживающая и созидательная сила, присущая национальной идентичности".До этого он назвал "духовными убийцами" вдохновителей "культуры отмены" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций.
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новости, венгрия, евросоюз, парламент, суверенитет
Новости, Венгрия, Евросоюз, парламент, суверенитет

В Венгрии назвали страны, которые могут лишиться независимости в Евросоюзе

13:31 21.08.2022
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер обвинил частные глобальные корпорации в том, что они хотят превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета
Выступая на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце, где половину населения составляют этнические венгры, он заявил, что в такую империю будут включены все нынешние национальные государства ЕС, в том числе Словакия и Венгрия.
Эти государства, предупредил он, полностью потеряют самоопределение и свободу действий. Так частные корпорации "постоянно и исключительно" смогут приобретать материальные и духовные ресурсы государств-членов.
Поэтому сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом.
Ласло Кёвер
Спикер парламента Венгрии
Политик подчеркнул, что против "финансовой мощи глобализма" для национальных государств "оружием самообороны" является "удерживающая и созидательная сила, присущая национальной идентичности".
До этого он назвал "духовными убийцами" вдохновителей "культуры отмены" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций.
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