Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского
Вопрос о переименовании Киевской консерватории им. Чайковского не имеет большого значения в то время, как на Украине гибнут мирные жители, а киевский режим преследует людей по национальному и политическому признаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный российский скрипач Пётр Лундстрем
“Это не имеет никакого значения в той ситуации, в которой русским – даже в Европе! – я уже молчу про Украину, не то, что нет никакой жизни, они не могут разговаривать на родном языке”, - пояснил он.
Музыкант добавил, что подобного рода переименования будут продолжаться, пока Украина не будет полностью освобождена.
Ранее назначенная Министерством культуры и образования киевского режима “Комиссия по деколонизации, дерусификации и декоммунизации” выступила удаление имени Чайковского из названия консерватории.
16 июля 2020, 13:42Зодчие русофобии. Институт национальной памяти Украины переписывает историю архитектурыУкраинские геростраты дадут фору любым аналогичным «героям» прошлого. Их стремление отказаться от культурного наследия могло бы повергнуть в шок, если бы не находилось в русле официальной политики государства. Сам УИНП — плоть от плоти этого государства, возникшего на руинах прошлых достижений, не создавая, по сути, ничего равновеликого
В то же время Институт национальной памяти – другое подразделение того же министерства – выступило за сохранение имени Чайковского на том основании, что он был, якобы, украинским композитором.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.