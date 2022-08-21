https://ukraina.ru/20220821/1037902917.html

Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского

Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского - 21.08.2022 Украина.ру

Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского

Вопрос о переименовании Киевской консерватории им. Чайковского не имеет большого значения в то время, как на Украине гибнут мирные жители, а киевский режим преследует людей по национальному и политическому признаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный российский скрипач Пётр Лундстрем

2022-08-21T05:20

2022-08-21T05:20

2022-08-21T05:20

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скрипачи

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чайковский

киевский режим

русофобия

министерство культуры

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Музыкант добавил, что подобного рода переименования будут продолжаться, пока Украина не будет полностью освобождена.Ранее назначенная Министерством культуры и образования киевского режима “Комиссия по деколонизации, дерусификации и декоммунизации” выступила удаление имени Чайковского из названия консерватории.В то же время Институт национальной памяти – другое подразделение того же министерства – выступило за сохранение имени Чайковского на том основании, что он был, якобы, украинским композитором.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20200716/1028270281.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скрипачи, консерватории, чайковский, киевский режим, русофобия, министерство культуры