Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского - 21.08.2022 Украина.ру
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Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского
Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского - 21.08.2022 Украина.ру
Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского
Вопрос о переименовании Киевской консерватории им. Чайковского не имеет большого значения в то время, как на Украине гибнут мирные жители, а киевский режим преследует людей по национальному и политическому признаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный российский скрипач Пётр Лундстрем
2022-08-21T05:20
2022-08-21T05:20
новости
скрипачи
консерватории
чайковский
киевский режим
русофобия
министерство культуры
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Музыкант добавил, что подобного рода переименования будут продолжаться, пока Украина не будет полностью освобождена.Ранее назначенная Министерством культуры и образования киевского режима “Комиссия по деколонизации, дерусификации и декоммунизации” выступила удаление имени Чайковского из названия консерватории.В то же время Институт национальной памяти – другое подразделение того же министерства – выступило за сохранение имени Чайковского на том основании, что он был, якобы, украинским композитором.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200716/1028270281.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, скрипачи, консерватории, чайковский, киевский режим, русофобия, министерство культуры
Новости, скрипачи, консерватории, Чайковский, киевский режим, Русофобия, Министерство культуры

Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского

05:20 21.08.2022
 
© Московская государственная консерватория имени П.И.ЧайковскогоПётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
© Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
Читать в
Вопрос о переименовании Киевской консерватории им. Чайковского не имеет большого значения в то время, как на Украине гибнут мирные жители, а киевский режим преследует людей по национальному и политическому признаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный российский скрипач Пётр Лундстрем

“Это не имеет никакого значения в той ситуации, в которой русским – даже в Европе! – я уже молчу про Украину, не то, что нет никакой жизни, они не могут разговаривать на родном языке”, - пояснил он.

Музыкант добавил, что подобного рода переименования будут продолжаться, пока Украина не будет полностью освобождена.
Ранее назначенная Министерством культуры и образования киевского режима “Комиссия по деколонизации, дерусификации и декоммунизации” выступила удаление имени Чайковского из названия консерватории.
16 июля 2020, 13:42
Зодчие русофобии. Институт национальной памяти Украины переписывает историю архитектурыУкраинские геростраты дадут фору любым аналогичным «героям» прошлого. Их стремление отказаться от культурного наследия могло бы повергнуть в шок, если бы не находилось в русле официальной политики государства. Сам УИНП — плоть от плоти этого государства, возникшего на руинах прошлых достижений, не создавая, по сути, ничего равновеликого
В то же время Институт национальной памяти – другое подразделение того же министерства – выступило за сохранение имени Чайковского на том основании, что он был, якобы, украинским композитором.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостискрипачиконсерваторииЧайковскийкиевский режимРусофобияМинистерство культуры
 
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