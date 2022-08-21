Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма” - 21.08.2022 Украина.ру
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Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”
Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма” - 21.08.2022 Украина.ру
Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”
“Массовое бегство россиян из Крыма” является фейком украинских СМИ, на деле ни среди жителей полуострова, ни среди отдыхающих там туристов паники нет. Об этом главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-21T08:10
2022-08-21T08:10
новости
крым
диверсии
фейки
туристы
евгений карась
тарас березовец
антон геращенко
сергей степанов
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Он сообщил, что известные сторонники идеологии украинского национализма, такие, как журналист Тарас Березовец, бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко или лидер нацистской группировки С14 Евгений Карась, практически одновременно опубликовали ложное видео "пожара и взрывов в Бельбеке".Степанов добавил, что их сторонники, от лица крымчан, забрасывают в местные форумы панические сообщения о бегстве с полуострова. Затем скриншоты с подобными сообщениями тиражируются в киевских СМИ как свидетельство якобы происходящего массового бегства из Крыма.Журналист указал, что реальность полуострова совершенно отлична от фейков киевской пропаганды.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037771375.html
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60
новости, крым, диверсии, фейки, туристы, евгений карась, тарас березовец, антон геращенко, сергей степанов
Новости, Крым, диверсии, фейки, туристы, Евгений Карась, Тарас Березовец, Антон Геращенко, Сергей Степанов

Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”

08:10 21.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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“Массовое бегство россиян из Крыма” является фейком украинских СМИ, на деле ни среди жителей полуострова, ни среди отдыхающих там туристов паники нет. Об этом главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он сообщил, что известные сторонники идеологии украинского национализма, такие, как журналист Тарас Березовец, бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко или лидер нацистской группировки С14 Евгений Карась, практически одновременно опубликовали ложное видео "пожара и взрывов в Бельбеке".
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Степанов добавил, что их сторонники, от лица крымчан, забрасывают в местные форумы панические сообщения о бегстве с полуострова. Затем скриншоты с подобными сообщениями тиражируются в киевских СМИ как свидетельство якобы происходящего массового бегства из Крыма.
Журналист указал, что реальность полуострова совершенно отлична от фейков киевской пропаганды.

От основных курортных мест это всё (места, где были совершены диверсии – ред.) далеко. Никто не собирается паковать чемоданы и уезжать. Пляжи полны народу – никто не бежит

Сергей СТЕПАНОВ
Сергей Степанов
Главный редактор интернет-издания "Политнавигатор"
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКрымдиверсиифейкитуристыЕвгений КарасьТарас БерезовецАнтон ГеращенкоСергей Степанов
 
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