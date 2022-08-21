https://ukraina.ru/20220821/1037877237.html
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ - 21.08.2022 Украина.ру
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
Севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют разведывательные подразделения и подразделения спецназа РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T06:15
2022-08-21T06:15
2022-08-21T06:15
новости
вс рф
геннадий алехин
харьков
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Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой.Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.По его словам, российские подразделения выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, геннадий алехин, харьков
Новости, ВС РФ, Геннадий Алехин, Харьков
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
Севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют разведывательные подразделения и подразделения спецназа РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой.
Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду. Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа.
По его словам, российские подразделения выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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