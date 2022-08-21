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Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ

Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ - 21.08.2022 Украина.ру

Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ

Севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют разведывательные подразделения и подразделения спецназа РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-21T06:15

2022-08-21T06:15

2022-08-21T06:15

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Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой.Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.По его словам, российские подразделения выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, геннадий алехин, харьков