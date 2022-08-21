Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ - 21.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220821/1037877237.html
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ - 21.08.2022 Украина.ру
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
Севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют разведывательные подразделения и подразделения спецназа РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T06:15
2022-08-21T06:15
новости
вс рф
геннадий алехин
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg
Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой.Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.По его словам, российские подразделения выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e2a0c6087b7e87c54000b8d5fb8e0b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, геннадий алехин, харьков
Новости, ВС РФ, Геннадий Алехин, Харьков

Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ

06:15 21.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют разведывательные подразделения и подразделения спецназа РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой.
Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.
Наконец-то американские аналитики сказали всю правду. Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
По его словам, российские подразделения выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВС РФГеннадий АлехинХарьков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ
06:30Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
06:20Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий
06:15Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
06:10Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту
06:05Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере
06:00Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы
05:45Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим
05:30"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов
05:20Российский скрипач высказался о переименовании киевской Консерватории им. Чайковского
05:15“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска
05:05Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом
05:00"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине
04:45Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной
04:30Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной
04:15Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город
04:00Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"
23:55Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
19:24"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена
18:24Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах
Лента новостейМолния