"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере - 21.08.2022 Украина.ру
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"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере
"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере - 21.08.2022 Украина.ру
"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере
Украина.ру, 21.08.2022
2022-08-21T07:10
2022-08-21T07:10
эксклюзив
история
памятники
образование
политика
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Новости о сносе памятников на территории, подконтрольной киевскому режиму, давно перестали удивлять. Да чем можно удивить бывших советских граждан, помнящих "ленинопад"? Впрочем, иногда удивляться все же приходится.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к депутатам Одесского горсовета с предложением снести памятник Екатерине II (памятник Основателям Одессы). Так Зеленский ответил на петицию, в которой предложили заменить памятник на статую американского порноактера Билли Херрингтона. Украинский президент при этом отметил важность "проработки вопросов очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы". По всей видимости, наследие американской порноиндустрии для одесситов должно быть ближе?Вопрос должен решать городской совет Одессы. А пока идею о сносе памятника основательнице Одессы поддержал Министр культуры Украины Александр Ткаченко, по его словам, вряд ли монумент стоит оставлять. Впрочем, последнее слово – за депутатами горсовета, так как памятник и установлен был в 2007 году по инициативе органа местного самоуправления.Времена с тех пор сильно изменились. Настолько сильно, что обычным явлением стал демонтаж памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Власти Львова в прошлом году завершили демонтаж Монумента Славы — главного и последнего советского памятника города, посвящённого победе в Великой Отечественной войне.Удивляться тут нечему. Еще в 2015 году приняли закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", поставив на одну доску защитников Родины и гитлеровцев. В 2019 году уравняли в правах ветеранов ВОВ и участников бандеровских группировок. Теперь же Бандера и Шухевич возведены в ранг "героев", а сам термин – Великая Отечественная война – выведен из официального оборота."Очистка общественного пространства" (а по сути - борьба с исторической памятью) одной только войной с монументами далеко не ограничивается. Как установили авторы представленного 18 августа в пресс-центре МИА Россия Сегодня доклада "О нацификации образования на Украине", этот процесс нацификации продолжается уже три десятка лет, охватывая все новые сферы жизни.Руководивший исследованием (которое, кстати, будет продолжено) зампредседателя Госдумы Борис Чернышов констатировал, что "96% исследованной исторической литературы содержат признаки искажения исторических фактов, в 43% учебников Украины по истории — прямой нацизм". Стоит ли после этого удивляться тому состоянию общественного сознания, какое мы наблюдаем сегодня на Украине? Эта ситуация должна быть изменена, и она будет изменена после достижения целей спецоперации, считают инициаторы исследования – и предлагают соответствующие рецепты.Отметим, что "эпидемия" снова советских монументов свирепствует не только на подконтрольной Киеву территории Украины. Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги, после этого он будет полностью уничтожен.Как сообщала Украина.ру, в Нарве (Эстония) сняли с постамента памятник советскому танку Т-34 – его решено переместить в военный музей. Власти призывают сделать это быстро – чтобы не успели отреагировать некие "агенты российского влияния". Но против переноса памятника выступала и мэр Нарвы Катри Райк. Она даже объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на мартовских выборах в парламент Эстонии, после того как власти решили демонтировать танк-памятник Т-34 вопреки ее протестам. "Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение", - заявила Райк.В Киеве таких "диссидентов", по вполне понятным причинам, сейчас не видно. А сносят не только монументы героям ВОВ. На днях в столице Украины буднично демонтировали мемориальную доску на здании бывшей гимназии, где учился Михаил Булгаков. "Таким образом был создан прецедент. Ведь в столице остается еще много напоминаний о знаменитом литераторе, который жил в Киеве и писал о нем. Это и памятник, и улица, и дом-музей, и еще одна мемориальная доска", - отмечает издание "Страна", напоминая, что попытки "отменить" автора "Мастера и Маргариты" предпринимались и раньше.А пока к памятнику Булгакову, укрытому от возможных обстрелов мешками с песком, благодарные читатели продолжают приносить цветы.
https://ukraina.ru/20220812/1037601045.html
https://ukraina.ru/20220704/1034287937.html
https://ukraina.ru/20220721/1036749515.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, история, памятники, образование, политика
Эксклюзив, История, памятники, Образование, Политика

"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере

07:10 21.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Новости о сносе памятников на территории, подконтрольной киевскому режиму, давно перестали удивлять. Да чем можно удивить бывших советских граждан, помнящих "ленинопад"? Впрочем, иногда удивляться все же приходится.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к депутатам Одесского горсовета с предложением снести памятник Екатерине II (памятник Основателям Одессы). Так Зеленский ответил на петицию, в которой предложили заменить памятник на статую американского порноактера Билли Херрингтона.
Снос красноармейца в Черновцах
12 августа, 14:23
В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителюВ пятницу 12 августа на соборной площади в Черновцах демонтировали скульптуру Воина-освободителя, установленного у подножия Монумента Победы в 1946 году. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Черновицкого городского совета
Украинский президент при этом отметил важность "проработки вопросов очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы". По всей видимости, наследие американской порноиндустрии для одесситов должно быть ближе?
Вопрос должен решать городской совет Одессы. А пока идею о сносе памятника основательнице Одессы поддержал Министр культуры Украины Александр Ткаченко, по его словам, вряд ли монумент стоит оставлять. Впрочем, последнее слово – за депутатами горсовета, так как памятник и установлен был в 2007 году по инициативе органа местного самоуправления.
Времена с тех пор сильно изменились. Настолько сильно, что обычным явлением стал демонтаж памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Власти Львова в прошлом году завершили демонтаж Монумента Славы — главного и последнего советского памятника города, посвящённого победе в Великой Отечественной войне.
Удивляться тут нечему. Еще в 2015 году приняли закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", поставив на одну доску защитников Родины и гитлеровцев. В 2019 году уравняли в правах ветеранов ВОВ и участников бандеровских группировок. Теперь же Бандера и Шухевич возведены в ранг "героев", а сам термин – Великая Отечественная война – выведен из официального оборота.
Брюховичи. мемориал
4 июля, 13:40
«Тут воевали и тут погибли»: львовяне против декоммунизации памятника ВОВЖители поселка во Львовской области заступились за мемориал Советским воинам, рассказывается в материале издания Lv.News
"Очистка общественного пространства" (а по сути - борьба с исторической памятью) одной только войной с монументами далеко не ограничивается. Как установили авторы представленного 18 августа в пресс-центре МИА Россия Сегодня доклада "О нацификации образования на Украине", этот процесс нацификации продолжается уже три десятка лет, охватывая все новые сферы жизни.
Руководивший исследованием (которое, кстати, будет продолжено) зампредседателя Госдумы Борис Чернышов констатировал, что "96% исследованной исторической литературы содержат признаки искажения исторических фактов, в 43% учебников Украины по истории — прямой нацизм".
Стоит ли после этого удивляться тому состоянию общественного сознания, какое мы наблюдаем сегодня на Украине? Эта ситуация должна быть изменена, и она будет изменена после достижения целей спецоперации, считают инициаторы исследования – и предлагают соответствующие рецепты.
Отметим, что "эпидемия" снова советских монументов свирепствует не только на подконтрольной Киеву территории Украины. Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги, после этого он будет полностью уничтожен.
Как сообщала Украина.ру, в Нарве (Эстония) сняли с постамента памятник советскому танку Т-34 – его решено переместить в военный музей. Власти призывают сделать это быстро – чтобы не успели отреагировать некие "агенты российского влияния". Но против переноса памятника выступала и мэр Нарвы Катри Райк. Она даже объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на мартовских выборах в парламент Эстонии, после того как власти решили демонтировать танк-памятник Т-34 вопреки ее протестам.
"Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение", - заявила Райк.
Мероприятия в честь Дня Победы на Украине - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:18
Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-матьМинистр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале 21 июля рассказал, что большинство украинцев, голосовавших за изменение символики на монументе Родины-матери, высказались за замену герба СССР на государственный
В Киеве таких "диссидентов", по вполне понятным причинам, сейчас не видно. А сносят не только монументы героям ВОВ. На днях в столице Украины буднично демонтировали мемориальную доску на здании бывшей гимназии, где учился Михаил Булгаков. "Таким образом был создан прецедент. Ведь в столице остается еще много напоминаний о знаменитом литераторе, который жил в Киеве и писал о нем. Это и памятник, и улица, и дом-музей, и еще одна мемориальная доска", - отмечает издание "Страна", напоминая, что попытки "отменить" автора "Мастера и Маргариты" предпринимались и раньше.
А пока к памятнику Булгакову, укрытому от возможных обстрелов мешками с песком, благодарные читатели продолжают приносить цветы.
 
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