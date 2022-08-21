Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной - 21.08.2022 Украина.ру
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Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной
Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной - 21.08.2022 Украина.ру
Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной
У России нет цели переговоров с киевским режимом, а есть цели по уничтожению Украины как нынешнего государства, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-08-21T04:30
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эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
новости
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его мнению, никакое посредничество России не нужно, потому что она рассматривает Украину "как внутренние дела русского мира, большой исторической России".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html
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эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, новости
Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Новости

Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной

04:30 21.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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У России нет цели переговоров с киевским режимом, а есть цели по уничтожению Украины как нынешнего государства, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Не только Зеленский, вообще у РФ нет цели переговоров с Украиной, есть цели — уничтожение Украины как нынешнего государства. Поэтому, какие могут быть переговоры? Только отвлекающие, камуфлирующие.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр
По его мнению, никакое посредничество России не нужно, потому что она рассматривает Украину "как внутренние дела русского мира, большой исторической России".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:25
"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове
 
ЭрдоганВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаНовости
 
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