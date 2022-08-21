https://ukraina.ru/20220821/1037873114.html

Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной

Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной - 21.08.2022 Украина.ру

Политолог Акопов объяснил, почему Россия не будет вести переговоры с Украиной

У России нет цели переговоров с киевским режимом, а есть цели по уничтожению Украины как нынешнего государства, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-21T04:30

2022-08-21T04:30

2022-08-21T04:30

эрдоган

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его мнению, никакое посредничество России не нужно, потому что она рассматривает Украину "как внутренние дела русского мира, большой исторической России".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, новости