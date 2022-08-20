"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту - 20.08.2022 Украина.ру
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"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту - 20.08.2022 Украина.ру
"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
Если США прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
2022-08-20T08:30
2022-08-20T08:30
сша
крымский мост
новости
игорь шишкин
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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.По его мнению, киевский режим наносит только те удары, которые согласовывает с Западом.Как только Соединенные Штаты решат, что необходимо нанести удары по Крымскому мосту, то они обязательно это сделают, добавил эксперт.По его словам, российские войска ведут войну с противником, который поставил цель уничтожения РФ, "и этот противник – не Зеленский с Залужным, они только пешки в этой игре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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сша, крымский мост, новости, игорь шишкин
США, Крымский мост, Новости, Игорь Шишкин

"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту

08:30 20.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Если США прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.
Извините, киевский режим нанесет все удары, на которые способны его Вооруженные силы и на которые, самое главное, даст команду его хозяин – Соединенные Штаты.
Игорь Шишкин интервью
Игорь Шишкин
эксперт Института стран СНГ
По его мнению, киевский режим наносит только те удары, которые согласовывает с Западом.
Как только Соединенные Штаты решат, что необходимо нанести удары по Крымскому мосту, то они обязательно это сделают, добавил эксперт.
По его словам, российские войска ведут войну с противником, который поставил цель уничтожения РФ, "и этот противник – не Зеленский с Залужным, они только пешки в этой игре".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:24
Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу
 
СШАКрымский мостНовостиИгорь Шишкин
 
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