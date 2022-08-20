https://ukraina.ru/20220820/1037840775.html

"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту

"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту - 20.08.2022 Украина.ру

"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту

Если США прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру

2022-08-20T08:30

2022-08-20T08:30

2022-08-20T08:30

сша

крымский мост

новости

игорь шишкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102504/79/1025047953_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6995c8ac31760b313c9d48c689652efd.jpg

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.По его мнению, киевский режим наносит только те удары, которые согласовывает с Западом.Как только Соединенные Штаты решат, что необходимо нанести удары по Крымскому мосту, то они обязательно это сделают, добавил эксперт.По его словам, российские войска ведут войну с противником, который поставил цель уничтожения РФ, "и этот противник – не Зеленский с Залужным, они только пешки в этой игре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, крымский мост, новости, игорь шишкин