https://ukraina.ru/20220820/1037840775.html
"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту - 20.08.2022 Украина.ру
"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
Если США прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
2022-08-20T08:30
2022-08-20T08:30
2022-08-20T08:30
сша
крымский мост
новости
игорь шишкин
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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.По его мнению, киевский режим наносит только те удары, которые согласовывает с Западом.Как только Соединенные Штаты решат, что необходимо нанести удары по Крымскому мосту, то они обязательно это сделают, добавил эксперт.По его словам, российские войска ведут войну с противником, который поставил цель уничтожения РФ, "и этот противник – не Зеленский с Залужным, они только пешки в этой игре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, крымский мост, новости, игорь шишкин
"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
Если США прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.
Извините, киевский режим нанесет все удары, на которые способны его Вооруженные силы и на которые, самое главное, даст команду его хозяин – Соединенные Штаты.
Игорь Шишкин
эксперт Института стран СНГ
По его мнению, киевский режим наносит только те удары, которые согласовывает с Западом.
Как только Соединенные Штаты решат, что необходимо нанести удары по Крымскому мосту, то они обязательно это сделают, добавил эксперт.
По его словам, российские войска ведут войну с противником, который поставил цель уничтожения РФ, "и этот противник – не Зеленский с Залужным, они только пешки в этой игре".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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