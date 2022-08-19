https://ukraina.ru/20220819/1037885350.html
В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ
В США испугались, что зерновая сделка с РФ может быть аннулирована
В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ
В США опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты, передает газета Politico
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
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россия
сша
терроризм
спонсоры
зерно
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Если США пойдут на признание России спонсором терроризма, это обернется дополнительным массивом проблем для американской экономики, считают журналисты издания.Если решение будет принято, под сомнением окажется факт выполнения российской стороной своей части продуктовой сделки, заключенной в Стамбуле.Ранее, 28 июля, указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной-спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.
https://ukraina.ru/20220811/1037540736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, терроризм, спонсоры, зерно
Новости, Россия, США, терроризм, спонсоры, зерно
В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ
В США опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты, передает газета Politico