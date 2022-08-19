В США испугались, что зерновая сделка с РФ может быть аннулирована
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В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ
В США испугались, что зерновая сделка с РФ может быть аннулирована
В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ
В США опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты, передает газета Politico
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
новости
россия
сша
терроризм
спонсоры
зерно
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Если США пойдут на признание России спонсором терроризма, это обернется дополнительным массивом проблем для американской экономики, считают журналисты издания.Если решение будет принято, под сомнением окажется факт выполнения российской стороной своей части продуктовой сделки, заключенной в Стамбуле.Ранее, 28 июля, указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной-спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.
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новости, россия, сша, терроризм, спонсоры, зерно
Новости, Россия, США, терроризм, спонсоры, зерно

В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ

16:54 19.08.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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В США опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты, передает газета Politico
Если США пойдут на признание России спонсором терроризма, это обернется дополнительным массивом проблем для американской экономики, считают журналисты издания.
Если решение будет принято, под сомнением окажется факт выполнения российской стороной своей части продуктовой сделки, заключенной в Стамбуле.
Ранее, 28 июля, указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной-спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.
Уборка зерновых в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:15
Ни одно украинское судно с зерном не отправилось в Африку – МИД РФСуда, перевозящие украинское зерно, отправляются в западные порты, а не в голодающие страны, сообщил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости
 
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