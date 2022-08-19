Ликвидация "Ульяна". Почему последний командир бандеровцев покончил с собой - 19.08.2022 Украина.ру
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Ликвидация "Ульяна". Почему последний командир бандеровцев покончил с собой
Ликвидация "Ульяна". Почему последний командир бандеровцев покончил с собой - 19.08.2022 Украина.ру
Ликвидация "Ульяна". Почему последний командир бандеровцев покончил с собой
Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T17:31
2022-08-19T17:31
история
1950-е
оун-упа
ровенская область
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19 августа 1955 года покончил с собой Анатолий Маевский-Ульян, один из последних видных деятелей ОУН, остававшихся в подполье в советской Украине. Он был последним из окружных "проводников" ОУН, остававшихся на свободеМаевский родился в одном из сел современной Ровенской области в 1915 году — в разгар Первой мировой войны.Он был на несколько лет младше того молодого и радикального поколения, которое пришло в ОУН, подмяло его под себя и устроило раскол на мельниковскую и бандеровскую фракции. К тому моменту, когда подполье ОУН было разгромлено поляками, Маевский только входил в сознательный возраст. Он опоздал с превращением в крупную фигуру и фактически обрел кое-какую известность только после войны.По материнской линии родственниками Маевского были известные братья Александр и Яков Бусел.Яков был весьма крупной фигурой в УПА*, входил в Провод ОУН и являлся своеобразным политруком УПА*, отвечая за идеологическую и политическую подготовку личного состава. Александр Бусел был окружным проводником в Ровно и приятелем знаменитого Тараса Бульбы-Боровца, с которым пытался наладить контакты для объединения его отрядов с УПА*.Приехав учиться в Ровенскую украинскую гимназию, Маевский попал под влияние родственников. Там же он подружился с Ростиславом Волошиным, впоследствии ставшим одной из крупнейших фигур в УПА*. Под их влиянием Маевский вступил в ОУН. Впрочем, ничем особенным он не прославился и никаких проблем с законом не имел.После нападения Германии на Польшу в 1939 г. он вернулся в родное село, где работал школьным учителем. Ровненский регион отошел к СССР, однако Маевский не заинтересовал НКВД и преследованиям не подвергался.В отличие от большинства видных деятелей ОУН и УПА, заметных во время войны, Маевский и тогда остался в тени. Настолько, что толком не понятно, чем он вообще занимался. Согласно некоторым сведениям, вплоть до окончания войны он возглавлял одну из референтур Ровенского надрайонного провода.После войны, в связи с гибелью значительной части актива, который был на виду и находился в разработке НКВД, Маевский возглавил Ровенский окружной провод ОУН.Регион был одним из самых активных центров сопротивления, однако к тому моменту, как Маевский вошел в руководящий состав, в борьбе уже был достигнут коренной перелом. Части УПА* были обескровлены как в столкновениях с советскими войсками, так и в результате широко практиковавшихся амнистий, которые вымывали из рядов движения значительную часть рядового состава.Маевский ушел в глубокое подполье, жил в лесах, кочевал по деревням, пытался координировать деятельность или хотя бы поддерживать связь с небольшими разрозненными отрядами УПА* и ячейками ОУН.К началу 1950-х выбыли из строя практически все заметные полевые командиры УПА*, весь их личный состав насчитывал несколько десятков человек, объединенных в маленькие группы и разбросанных в нескольких областях.В "гражданском" подполье ситуация была не сильно лучше. Активное перевербовывание пойманных активистов ОУН давало хорошие результаты, новые курьеры и связные подпольщиков то и дело перехватывались.В такой обстановке планировать сколько-нибудь громкие акции было практически невозможно. Информация перехватывалась советскими спецслужбами еще на этапе подготовки, особенно когда об операции узнавало более чем 3-4 человека.Считается, что в 1953 году Маевский планировал организовать теракт в Киеве. Двое смертельно больных туберкулезом подпольщиков должны были проникнуть на демонстрацию на Крещатике и атаковать трибуну, на которой во время парадов и демонстраций находились лидеры компартии Украины.Замысел так и не был реализован по той причине, что в госбезопасности узнали о нем едва ли не раньше, чем Маевский дал добро на проведение операции. Неудавшиеся террористы были перехвачены еще по дороге к Киеву, а разработкой Маевского плотно занялись в органах.В 1953 и 1954 годах были захвачены Василий Кук (последний командир УПА*. Отсидел несколько лет и был освобожден. Умер в 2007 году) и Василий Галаса — "Орлан" (командир УПА-Север. Также отсидел несколько лет и был отпущен еще при Хрущеве. Умер в 2002 году).Через Орлана чекисты пытались выманить Маевского-Ульяна, но тот заподозрил неладное и на письмо Галасы не откликнулся. В это же время удалось выйти на нескольких связных и курьеров Маевского, но от них не получилось добиться информации, поскольку они оказали сопротивление и погибли в перестрелке. Прочесывание ровенских лесов также не принесло успеха.Маевский не проявлял себя и годами таился в подполье.Неожиданно, 18 августа 1955 года местной милиции сдался Иван Довбенко, он же Лопух, который был известен как доверенный связной Маевского. Лопух был доставлен в местное отделение КГБ, где сообщил, что Маевский приказал ему и другому связному легализоваться в СССР, а сам он тяжело болеет. Довбенко знал место пребывания Маевского и охотно согласился показать его.Оказалось, что проводник ОУН в последнее время укрывался в тайнике у вдовы красноармейца в деревне Здолбица. Утром следующего дня оперативная группа вместе с Лопухом прибыла в село. Довбенко указал им место расположения бункера, после чего оперативники открыли дверь и потребовали от Маевского сдаться. Тот не стал им отвечать и молча застрелился.Подполье ОУН в Ровенском регионе было полностью разгромлено. На свободе оставалось лишь несколько рядовых активистов.Маевский стал последним заметным лидером ОУН, остававшимся на свободе и действовавшем в подполье. Через две недели после его смерти в одной из последних вооруженных стычек погиб глава Колковского районного провода ОУН Линник. С их гибелью ОУН и УПА* в УССР фактически прекратили свое существование.* организация запрещенная в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20180917/1021162786.html
https://ukraina.ru/20190212/1022649374.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, 1950-е, оун-упа, ровенская область
История, 1950-е, ОУН-УПА, Ровенская область

Ликвидация "Ульяна". Почему последний командир бандеровцев покончил с собой

17:31 19.08.2022
 
© today.org.uaОУН-УПА
ОУН-УПА
© today.org.ua
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Евгений Антонюк
публицист
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19 августа 1955 года покончил с собой Анатолий Маевский-Ульян, один из последних видных деятелей ОУН, остававшихся в подполье в советской Украине. Он был последним из окружных "проводников" ОУН, остававшихся на свободе
Маевский родился в одном из сел современной Ровенской области в 1915 году — в разгар Первой мировой войны.
Он был на несколько лет младше того молодого и радикального поколения, которое пришло в ОУН, подмяло его под себя и устроило раскол на мельниковскую и бандеровскую фракции. К тому моменту, когда подполье ОУН было разгромлено поляками, Маевский только входил в сознательный возраст. Он опоздал с превращением в крупную фигуру и фактически обрел кое-какую известность только после войны.
По материнской линии родственниками Маевского были известные братья Александр и Яков Бусел.
Яков был весьма крупной фигурой в УПА*, входил в Провод ОУН и являлся своеобразным политруком УПА*, отвечая за идеологическую и политическую подготовку личного состава. Александр Бусел был окружным проводником в Ровно и приятелем знаменитого Тараса Бульбы-Боровца, с которым пытался наладить контакты для объединения его отрядов с УПА*.
Приехав учиться в Ровенскую украинскую гимназию, Маевский попал под влияние родственников. Там же он подружился с Ростиславом Волошиным, впоследствии ставшим одной из крупнейших фигур в УПА*. Под их влиянием Маевский вступил в ОУН. Впрочем, ничем особенным он не прославился и никаких проблем с законом не имел.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2018
17 сентября 2018, 20:13
«Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут»17 сентября 1939 г. советские войска перешли границу с Польшей - начался т.н. Польский поход РККА. За первые две недели германско-польской войны Польша была фактически разгромлена, и СССР оставалось воспользоваться ситуацией, чтобы обеспечить собственные стратегические интересы в соответствии с достигнутыми с Германским рейхом договоренностями.
После нападения Германии на Польшу в 1939 г. он вернулся в родное село, где работал школьным учителем. Ровненский регион отошел к СССР, однако Маевский не заинтересовал НКВД и преследованиям не подвергался.
В отличие от большинства видных деятелей ОУН и УПА, заметных во время войны, Маевский и тогда остался в тени. Настолько, что толком не понятно, чем он вообще занимался. Согласно некоторым сведениям, вплоть до окончания войны он возглавлял одну из референтур Ровенского надрайонного провода.
После войны, в связи с гибелью значительной части актива, который был на виду и находился в разработке НКВД, Маевский возглавил Ровенский окружной провод ОУН.
© Public domain Анатолий Маевский-Ульян
© Public domain
Анатолий Маевский-Ульян
Регион был одним из самых активных центров сопротивления, однако к тому моменту, как Маевский вошел в руководящий состав, в борьбе уже был достигнут коренной перелом. Части УПА* были обескровлены как в столкновениях с советскими войсками, так и в результате широко практиковавшихся амнистий, которые вымывали из рядов движения значительную часть рядового состава.
Маевский ушел в глубокое подполье, жил в лесах, кочевал по деревням, пытался координировать деятельность или хотя бы поддерживать связь с небольшими разрозненными отрядами УПА* и ячейками ОУН.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2019
12 февраля 2019, 01:00
День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резниВ этот день в 1945 году в перестрелке с бойцами внутренних войск НКВД был застрелен Дмитрий Клячкивский, он же Клим Савур. До Второй мировой он не занимал высокого положения в ОУН*, но в период войны сумел выдвинуться и стать одним из самых влиятельных полевых командиров и лидеров УПА*.
К началу 1950-х выбыли из строя практически все заметные полевые командиры УПА*, весь их личный состав насчитывал несколько десятков человек, объединенных в маленькие группы и разбросанных в нескольких областях.
В "гражданском" подполье ситуация была не сильно лучше. Активное перевербовывание пойманных активистов ОУН давало хорошие результаты, новые курьеры и связные подпольщиков то и дело перехватывались.
В такой обстановке планировать сколько-нибудь громкие акции было практически невозможно. Информация перехватывалась советскими спецслужбами еще на этапе подготовки, особенно когда об операции узнавало более чем 3-4 человека.
Считается, что в 1953 году Маевский планировал организовать теракт в Киеве. Двое смертельно больных туберкулезом подпольщиков должны были проникнуть на демонстрацию на Крещатике и атаковать трибуну, на которой во время парадов и демонстраций находились лидеры компартии Украины.
Замысел так и не был реализован по той причине, что в госбезопасности узнали о нем едва ли не раньше, чем Маевский дал добро на проведение операции. Неудавшиеся террористы были перехвачены еще по дороге к Киеву, а разработкой Маевского плотно занялись в органах.
- РИА Новости, 1920, 23.05.2020
23 мая 2020, 01:00
А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до «Дня незалежности»Они прибыли утром 23 мая 1954 года на рассвете. После короткого разговора их провели в схрон. Не будь за спиной тяжёлого ночного перехода, подозрение вызвали бы и образцовый порядок в нём, и дрожащие руки «Петра», и сапоги, не снятые «Юрком», на пути к схрону... Вызвало бы, но они вымотались и легли спать, а когда проснулись - уже были связаны.
В 1953 и 1954 годах были захвачены Василий Кук (последний командир УПА*. Отсидел несколько лет и был освобожден. Умер в 2007 году) и Василий Галаса — "Орлан" (командир УПА-Север. Также отсидел несколько лет и был отпущен еще при Хрущеве. Умер в 2002 году).
Через Орлана чекисты пытались выманить Маевского-Ульяна, но тот заподозрил неладное и на письмо Галасы не откликнулся. В это же время удалось выйти на нескольких связных и курьеров Маевского, но от них не получилось добиться информации, поскольку они оказали сопротивление и погибли в перестрелке. Прочесывание ровенских лесов также не принесло успеха.
Маевский не проявлял себя и годами таился в подполье.
Неожиданно, 18 августа 1955 года местной милиции сдался Иван Довбенко, он же Лопух, который был известен как доверенный связной Маевского. Лопух был доставлен в местное отделение КГБ, где сообщил, что Маевский приказал ему и другому связному легализоваться в СССР, а сам он тяжело болеет. Довбенко знал место пребывания Маевского и охотно согласился показать его.
11 мая 2021, 01:00
Пять сталинских ударов по бандеровцамЧисленность УПА* в 1944 году оценивают в 400 000 человек. Даже если эти цифры сильно преувеличены, невозможно отрицать, что речь шла о десятках тысяч активных бойцов. Считается, что борьба с массовым партизанским движением является одной из сложнейших советских задач. Как же Советскому Союзу удалось её решить на Западной Украине?
Оказалось, что проводник ОУН в последнее время укрывался в тайнике у вдовы красноармейца в деревне Здолбица. Утром следующего дня оперативная группа вместе с Лопухом прибыла в село. Довбенко указал им место расположения бункера, после чего оперативники открыли дверь и потребовали от Маевского сдаться. Тот не стал им отвечать и молча застрелился.
Подполье ОУН в Ровенском регионе было полностью разгромлено. На свободе оставалось лишь несколько рядовых активистов.
Маевский стал последним заметным лидером ОУН, остававшимся на свободе и действовавшем в подполье. Через две недели после его смерти в одной из последних вооруженных стычек погиб глава Колковского районного провода ОУН Линник. С их гибелью ОУН и УПА* в УССР фактически прекратили свое существование.
* организация запрещенная в Российской Федерации
 
История1950-еОУН-УПАРовенская область
 
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