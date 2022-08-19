В Британии нашли виноватого в падении уровня жизни в стране
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В Британии нашли виновных в падении уровня жизни в стране
В Британии нашли виноватого в падении уровня жизни в стране
В Британии нашли виновных в падении уровня жизни в стране
Министр финансов Великобритании Надим Захави посоветовал будущему премьер-министру страны в случае чего переложить вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, передает 19 августа газета Times
2022-08-19T15:20
2022-08-19T15:20
новости
великобритания
кризис
премьер-министр
ответственность
россия
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Как пишет издание, министр считает, что следующий премьер должен придерживаться именно такой позиции. Консервативная партия страны должна "напоминать" народу, что к росту цен на газ по всему миру привела якобы российская спецоперация на Украине.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.
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новости, великобритания, кризис, премьер-министр, ответственность, россия
Новости, Великобритания, кризис, премьер-министр, ответственность, Россия

В Британии нашли виновных в падении уровня жизни в стране

15:20 19.08.2022
 
© REUTERS / Tom NicholsonЛондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен
Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
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Министр финансов Великобритании Надим Захави посоветовал будущему премьер-министру страны в случае чего переложить вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, передает 19 августа газета Times
Как пишет издание, министр считает, что следующий премьер должен придерживаться именно такой позиции. Консервативная партия страны должна "напоминать" народу, что к росту цен на газ по всему миру привела якобы российская спецоперация на Украине.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Западные санкции в отношении России

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
12:39
"Хотите пожертвовать своей страной?": немцы потребовали от Шольца снять санкции с РФ Немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Об этом сообщила газета Die Welt 19 августа
 
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