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"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР

"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР - 19.08.2022 Украина.ру

"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР

Читатели французского издания Le Figaro высказали свое мнение о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022", в которых примут участие, в том числе, Россия, Китай и Индия, передает РИА Новости 19 августа

2022-08-19T10:27

2022-08-19T10:27

2022-08-19T10:28

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Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведены стратегические командно-штабное учения "Восток-2022".Другие страны, которые поучаствуют в учениях: Таджикистан, Монголия, Белоруссия.Другие отметили, что США, "подливая масло в огонь" конфликтов на Украине и на Тайване, толкает Китай и Россию к сближению.По мнению одного из читателей Le Figaro, такие маневры – "результат антироссийской глупости Запада".

https://ukraina.ru/20220807/1037375799.html

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новости, военные учения, китай, россия, французы