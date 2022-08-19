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"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР
"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР - 19.08.2022 Украина.ру
"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР
Читатели французского издания Le Figaro высказали свое мнение о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022", в которых примут участие, в том числе, Россия, Китай и Индия, передает РИА Новости 19 августа
2022-08-19T10:27
2022-08-19T10:27
2022-08-19T10:28
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военные учения
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Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведены стратегические командно-штабное учения "Восток-2022".Другие страны, которые поучаствуют в учениях: Таджикистан, Монголия, Белоруссия.Другие отметили, что США, "подливая масло в огонь" конфликтов на Украине и на Тайване, толкает Китай и Россию к сближению.По мнению одного из читателей Le Figaro, такие маневры – "результат антироссийской глупости Запада".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, военные учения, китай, россия, французы
"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР
10:27 19.08.2022 (обновлено: 10:28 19.08.2022)
Читатели французского издания Le Figaro высказали свое мнение о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022", в которых примут участие, в том числе, Россия, Китай и Индия, передает РИА Новости 19 августа
Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведены стратегические командно-штабное учения "Восток-2022".
Другие страны, которые поучаствуют в учениях: Таджикистан, Монголия, Белоруссия.
"Почему-то "плохие парни" Россия и Китай ладят друг с другом. Как это им удается: чтобы ладить, надо вести диалог... А ведь настоящие "плохие парни" никого не любят и не ведут диалог. Это нам (французам – ред.) даже наши западные эксперты говорят... Что-то тут у наших не клеится, логики нет", - написал один из комментаторов.
Другие отметили, что США, "подливая масло в огонь" конфликтов на Украине и на Тайване, толкает Китай и Россию к сближению.
По мнению одного из читателей Le Figaro, такие маневры – "результат антироссийской глупости Запада".