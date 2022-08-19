"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США - 19.08.2022 Украина.ру
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"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США
"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США - 19.08.2022 Украина.ру
"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США
Сила России не в том, что она одна победит американцев, а в том, что РФ выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-19T07:15
2022-08-19T07:15
владимир путин
россия
сша
новости
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, за Россией стоит большая часть мирового сообщества, которая считает, что различные страны должны жить более самостоятельно и не подчиняться диктату Вашингтона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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владимир путин, россия, сша, новости
Владимир Путин, Россия, США, Новости

"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США

07:15 19.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сила России не в том, что она одна победит американцев, а в том, что РФ выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.
Путин верно отмечает, что сила России не в том, что мы одни победим американцев, а в том, что мы выступаем за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле мы являемся лидерами для большинства стран.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва
По его мнению, за Россией стоит большая часть мирового сообщества, которая считает, что различные страны должны жить более самостоятельно и не подчиняться диктату Вашингтона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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