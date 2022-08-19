https://ukraina.ru/20220819/1037817895.html
"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США
"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США - 19.08.2022 Украина.ру
"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США
Сила России не в том, что она одна победит американцев, а в том, что РФ выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-19T07:15
2022-08-19T07:15
2022-08-19T07:15
владимир путин
россия
сша
новости
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, за Россией стоит большая часть мирового сообщества, которая считает, что различные страны должны жить более самостоятельно и не подчиняться диктату Вашингтона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, россия, сша, новости
"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США
Сила России не в том, что она одна победит американцев, а в том, что РФ выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру