https://ukraina.ru/20220819/1037817895.html

"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США

"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США - 19.08.2022 Украина.ру

"Победим американцев": Марков рассказал, в чем состоит сила России в противостоянии с США

Сила России не в том, что она одна победит американцев, а в том, что РФ выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-19T07:15

2022-08-19T07:15

2022-08-19T07:15

владимир путин

россия

сша

новости

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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, за Россией стоит большая часть мирового сообщества, которая считает, что различные страны должны жить более самостоятельно и не подчиняться диктату Вашингтона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, россия, сша, новости