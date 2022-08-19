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Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной

Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной - 19.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной

Россия должна сделать три шага, чтобы завершить военную операцию на Украине полной победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-19T05:00

2022-08-19T05:00

2022-08-19T05:00

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РФ должна усилить информационную работу в свою пользу, а также Донбасса и освобожденных территорий Украины, завил эксперт. Затем нанести сокрушительный удар по украинским войскам, и, наконец, уничтожить все западное оружие, которое поставляют по земле и воздуху.Когда оружие доставляют в зону боевых действий, защиту от него обеспечить трудно, объяснил эксперт. Даже сбитая ракета от "Урагана" или американского HIMARS "рассыпает гроздь маленьких бомбочек, которые рассыпаются сотнями".Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, всу, сво, донбасс