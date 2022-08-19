https://ukraina.ru/20220819/1037806535.html
Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной
Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной - 19.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной
Россия должна сделать три шага, чтобы завершить военную операцию на Украине полной победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T05:00
2022-08-19T05:00
2022-08-19T05:00
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РФ должна усилить информационную работу в свою пользу, а также Донбасса и освобожденных территорий Украины, завил эксперт. Затем нанести сокрушительный удар по украинским войскам, и, наконец, уничтожить все западное оружие, которое поставляют по земле и воздуху.Когда оружие доставляют в зону боевых действий, защиту от него обеспечить трудно, объяснил эксперт. Даже сбитая ракета от "Урагана" или американского HIMARS "рассыпает гроздь маленьких бомбочек, которые рассыпаются сотнями".Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, всу, сво, донбасс
Новости, Киев, ВСУ, СВО, Донбасс
Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной
Россия должна сделать три шага, чтобы завершить военную операцию на Украине полной победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
РФ должна усилить информационную работу в свою пользу, а также Донбасса и освобожденных территорий Украины, завил эксперт. Затем нанести сокрушительный удар по украинским войскам, и, наконец, уничтожить все западное оружие, которое поставляют по земле и воздуху.
"Многие виды вооружений (гаубицы, HIMARS`ы, противоракетные средства и комплексы ПВО) доставляются не только по железной дороге или большими трайлерами, но и самолетами военно-транспортной авиации, такими как "Геркулес С-130". Они тоже должны быть уничтожены. Еще важно уничтожать оружие во время транзита к зоне боевых действий где-нибудь в середине Украины", - сказал Козин.
Когда оружие доставляют в зону боевых действий, защиту от него обеспечить трудно, объяснил эксперт. Даже сбитая ракета от "Урагана" или американского HIMARS "рассыпает гроздь маленьких бомбочек, которые рассыпаются сотнями".
Полную версию интервью можно прочитать здесь