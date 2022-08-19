Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной - 19.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной
Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной - 19.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной
Россия должна сделать три шага, чтобы завершить военную операцию на Украине полной победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T05:00
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РФ должна усилить информационную работу в свою пользу, а также Донбасса и освобожденных территорий Украины, завил эксперт. Затем нанести сокрушительный удар по украинским войскам, и, наконец, уничтожить все западное оружие, которое поставляют по земле и воздуху.Когда оружие доставляют в зону боевых действий, защиту от него обеспечить трудно, объяснил эксперт. Даже сбитая ракета от "Урагана" или американского HIMARS "рассыпает гроздь маленьких бомбочек, которые рассыпаются сотнями".Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, всу, сво, донбасс
Новости, Киев, ВСУ, СВО, Донбасс

Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной

05:00 19.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
Читать в
Россия должна сделать три шага, чтобы завершить военную операцию на Украине полной победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
РФ должна усилить информационную работу в свою пользу, а также Донбасса и освобожденных территорий Украины, завил эксперт. Затем нанести сокрушительный удар по украинским войскам, и, наконец, уничтожить все западное оружие, которое поставляют по земле и воздуху.
"Многие виды вооружений (гаубицы, HIMARS`ы, противоракетные средства и комплексы ПВО) доставляются не только по железной дороге или большими трайлерами, но и самолетами военно-транспортной авиации, такими как "Геркулес С-130". Они тоже должны быть уничтожены. Еще важно уничтожать оружие во время транзита к зоне боевых действий где-нибудь в середине Украины", - сказал Козин.
Когда оружие доставляют в зону боевых действий, защиту от него обеспечить трудно, объяснил эксперт. Даже сбитая ракета от "Урагана" или американского HIMARS "рассыпает гроздь маленьких бомбочек, которые рассыпаются сотнями".
Полную версию интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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