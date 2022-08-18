https://ukraina.ru/20220818/1037843936.html

Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец

Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец - 18.08.2022 Украина.ру

Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец

Бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию ООН, которая прибудет в Еленовку с целью расследования обстрела СИЗО с украинскими военнопленными. Об этом заявил 18 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.

2022-08-18T19:34

2022-08-18T19:34

2022-08-18T19:34

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По словам Гутерриша, у кандидата большой международный опыт, в том числе в составе миротворческих сил ООН. Гутерриш добавил, что в настоящий момент ООН работает над утверждением состава миссии у украинской и российской сторон, а также над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам.Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ по СИЗО, где содержались пленные украинские военные, был нанесен 29 июля

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, антониу гутерреш, пленные, новости, украина