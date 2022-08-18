Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец
Бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию ООН, которая прибудет в Еленовку с целью расследования обстрела СИЗО с украинскими военнопленными. Об этом заявил 18 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.
По словам Гутерриша, у кандидата большой международный опыт, в том числе в составе миротворческих сил ООН.
Я намерен назначить генерала Карлоса дос Сантос Круза из Бразилии главой миссии. Генерал Сантос Круз - уважаемый офицер с опытом службы в национальном качестве и в международных организациях более 40 лет, в том числе в качестве командира миротворческих операций ООН.
Гутерриш добавил, что в настоящий момент ООН работает над утверждением состава миссии у украинской и российской сторон, а также над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам.
Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске фактов. Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства со стороны какой-либо из сторон.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ по СИЗО, где содержались пленные украинские военные, был нанесен 29 июля