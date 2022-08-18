Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец - 18.08.2022 Украина.ру
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Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец
Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец - 18.08.2022 Украина.ру
Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец
Бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию ООН, которая прибудет в Еленовку с целью расследования обстрела СИЗО с украинскими военнопленными. Об этом заявил 18 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.
2022-08-18T19:34
2022-08-18T19:34
оон
антониу гутерреш
пленные
новости
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По словам Гутерриша, у кандидата большой международный опыт, в том числе в составе миротворческих сил ООН. Гутерриш добавил, что в настоящий момент ООН работает над утверждением состава миссии у украинской и российской сторон, а также над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам.Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ по СИЗО, где содержались пленные украинские военные, был нанесен 29 июля
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оон, антониу гутерреш, пленные, новости, украина
ООН, Антониу Гутерреш, Пленные, Новости, Украина

Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразилец

19:34 18.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию ООН, которая прибудет в Еленовку с целью расследования обстрела СИЗО с украинскими военнопленными. Об этом заявил 18 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.
По словам Гутерриша, у кандидата большой международный опыт, в том числе в составе миротворческих сил ООН.

Я намерен назначить генерала Карлоса дос Сантос Круза из Бразилии главой миссии. Генерал Сантос Круз - уважаемый офицер с опытом службы в национальном качестве и в международных организациях более 40 лет, в том числе в качестве командира миротворческих операций ООН.

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН
Гутерриш добавил, что в настоящий момент ООН работает над утверждением состава миссии у украинской и российской сторон, а также над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам.

Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске фактов. Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства со стороны какой-либо из сторон.

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ по СИЗО, где содержались пленные украинские военные, был нанесен 29 июля
30 июля, 18:42
ООН хочет принять участие в расследовании удара по ЕленовкеЗаместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о готовности организации отправить группу экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке (ДНР), передает 30 июля РИА Новости
 
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