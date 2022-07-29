https://ukraina.ru/20220729/1037003182.html

ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных

ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных - 29.07.2022 Украина.ру

ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных

В результате обстрела ВСУ в деревне Еленовка, ДНР погибли 40 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения, об этом сообщил 29 июля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.в своем Telegram-канале

2022-07-29T10:56

2022-07-29T10:56

2022-07-29T10:56

новости

днр

пленные

обстрел

тюрьма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103380/04/1033800488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4a7c75c5633268ecb1b5db8473ca1fb.jpg

"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы", - говорится в его сообщении.Чиновник уточнил, что цифры не окончательные и могут увеличиться после того, как все завалы будут разобраны.По данным СМИ, в Еленовской тюрьме содержатся не только бойцы ВСУ, но и боевики батальона "Азов" из Мариуполя.Ранее пленный "азовец" с позывным "Орест", сдавшийся на "Азовстали" в Мариуполе рассказал о том, что показательные пытки и убийства российских солдат были планом по дестабилизации ситуации в России, одним из авторов и исполнителей которого был советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, пленные, обстрел, тюрьма