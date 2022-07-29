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ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных
ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных - 29.07.2022 Украина.ру
ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных
В результате обстрела ВСУ в деревне Еленовка, ДНР погибли 40 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения, об этом сообщил 29 июля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.в своем Telegram-канале
2022-07-29T10:56
2022-07-29T10:56
2022-07-29T10:56
новости
днр
пленные
обстрел
тюрьма
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"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы", - говорится в его сообщении.Чиновник уточнил, что цифры не окончательные и могут увеличиться после того, как все завалы будут разобраны.По данным СМИ, в Еленовской тюрьме содержатся не только бойцы ВСУ, но и боевики батальона "Азов" из Мариуполя.Ранее пленный "азовец" с позывным "Орест", сдавшийся на "Азовстали" в Мариуполе рассказал о том, что показательные пытки и убийства российских солдат были планом по дестабилизации ситуации в России, одним из авторов и исполнителей которого был советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, пленные, обстрел, тюрьма
ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных
В результате обстрела ВСУ в деревне Еленовка, ДНР погибли 40 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения, об этом сообщил 29 июля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.в своем Telegram-канале
"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы", - говорится в его сообщении.
Чиновник уточнил, что цифры не окончательные и могут увеличиться после того, как все завалы будут разобраны.
По данным СМИ, в Еленовской тюрьме содержатся не только бойцы ВСУ, но и боевики батальона "Азов" из Мариуполя.
Ранее пленный "азовец" с позывным "Орест", сдавшийся на "Азовстали" в Мариуполе рассказал о том, что показательные пытки и убийства российских солдат были планом по дестабилизации ситуации в России, одним из авторов и исполнителей которого был советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.