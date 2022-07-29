ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1037003182.html
ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных
ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных - 29.07.2022 Украина.ру
ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных
В результате обстрела ВСУ в деревне Еленовка, ДНР погибли 40 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения, об этом сообщил 29 июля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.в своем Telegram-канале
2022-07-29T10:56
2022-07-29T10:56
новости
днр
пленные
обстрел
тюрьма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103380/04/1033800488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4a7c75c5633268ecb1b5db8473ca1fb.jpg
"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы", - говорится в его сообщении.Чиновник уточнил, что цифры не окончательные и могут увеличиться после того, как все завалы будут разобраны.По данным СМИ, в Еленовской тюрьме содержатся не только бойцы ВСУ, но и боевики батальона "Азов" из Мариуполя.Ранее пленный "азовец" с позывным "Орест", сдавшийся на "Азовстали" в Мариуполе рассказал о том, что показательные пытки и убийства российских солдат были планом по дестабилизации ситуации в России, одним из авторов и исполнителей которого был советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103380/04/1033800488_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_0c5c56325553f8405ba4c93c66a2d54f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, пленные, обстрел, тюрьма

ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных

10:56 29.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате обстрела ВСУ в деревне Еленовка, ДНР погибли 40 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения, об этом сообщил 29 июля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.в своем Telegram-канале
"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы", - говорится в его сообщении.
Чиновник уточнил, что цифры не окончательные и могут увеличиться после того, как все завалы будут разобраны.
По данным СМИ, в Еленовской тюрьме содержатся не только бойцы ВСУ, но и боевики батальона "Азов" из Мариуполя.
Ранее пленный "азовец" с позывным "Орест", сдавшийся на "Азовстали" в Мариуполе рассказал о том, что показательные пытки и убийства российских солдат были планом по дестабилизации ситуации в России, одним из авторов и исполнителей которого был советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
 
НовостиДНРПленныеобстрелтюрьма
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43На убой! Артамонов обратился с важным заявлением к жителям Херсона. Видео
11:29"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
11:20Россия нанесла ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
11:17Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию
11:07Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
11:01"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской
10:57Не только для войны: как и кого готовят в Чеченском университете спецназа. Спецрепортаж
10:56ВСУ убивают своих солдат: в ДНР погибли 40 украинских пленных
10:48США отчитались перед Тайванем о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
10:46Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен
10:40Сбежавший с Украины внук Ротару похвастался фотографиями из Парижа
10:17ВСУ обстреляли Брянскую область: власти рассказали о последствиях
10:14Педофил-рецидивист из "Правого сектора"* вместе с двумя женщинами готовил теракт в Липецке
10:13Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдаются, несмотря на колоссальные потери
10:11Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
10:02Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так
09:59Хроника событий на Украине на утро 29 июля: "Русский мир", зерно, обстрел "азовцев"
09:59"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФ
09:55Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ
09:43В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
Лента новостейМолния