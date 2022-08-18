https://ukraina.ru/20220818/1037834073.html

Запорожская область получила свои автомобильные номера

Запорожская область получила свои автомобильные номера - 18.08.2022 Украина.ру

Запорожская область получила свои автомобильные номера

Водительские права и автомобильные номера российского образца начали выдавать в Запорожской области. Регион получил код 185, сообщила 18 августа пресс-служба МВД Запорожской области

2022-08-18T16:52

2022-08-18T16:52

2022-08-18T16:52

запорожская область

освобождённые регионы украины

новости

автомобили

мвд

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Пока что выдача номеров нового образца началась только в Мелитополе, который является административным центром освобожденной части Запорожской области. В МВД подчеркнули, что в настоящий момент подразделения ГАИ области уже укомплектованы государственными номерами нового образца в полном объеме, замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.

https://ukraina.ru/20220816/1037748989.html

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запорожская область, освобождённые регионы украины, новости, автомобили, мвд