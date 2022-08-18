Запорожская область получила свои автомобильные номера - 18.08.2022 Украина.ру
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Запорожская область получила свои автомобильные номера
Запорожская область получила свои автомобильные номера - 18.08.2022 Украина.ру
Запорожская область получила свои автомобильные номера
Водительские права и автомобильные номера российского образца начали выдавать в Запорожской области. Регион получил код 185, сообщила 18 августа пресс-служба МВД Запорожской области
2022-08-18T16:52
2022-08-18T16:52
запорожская область
освобождённые регионы украины
новости
автомобили
мвд
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Пока что выдача номеров нового образца началась только в Мелитополе, который является административным центром освобожденной части Запорожской области. В МВД подчеркнули, что в настоящий момент подразделения ГАИ области уже укомплектованы государственными номерами нового образца в полном объеме, замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.
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запорожская область, освобождённые регионы украины, новости, автомобили, мвд
Запорожская область, освобождённые регионы Украины, Новости, автомобили, МВД

Запорожская область получила свои автомобильные номера

16:52 18.08.2022
 
номера запорожская область
номера запорожская область
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Водительские права и автомобильные номера российского образца начали выдавать в Запорожской области. Регион получил код 185, сообщила 18 августа пресс-служба МВД Запорожской области
Пока что выдача номеров нового образца началась только в Мелитополе, который является административным центром освобожденной части Запорожской области.

"В Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что в настоящий момент подразделения ГАИ области уже укомплектованы государственными номерами нового образца в полном объеме, замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 21:48
Украинцам советуют перебираться на освобожденные территорииЖителям населенных пунктов, временно подконтрольных киевскому режиму, следует перебираться на освобожденные территории, заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с журналистами.
 
Запорожская областьосвобождённые регионы УкраиныНовостиавтомобилиМВД
 
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