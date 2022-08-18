Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037823199.html
"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
Российская телеведущая Дана Борисова обвинила мать певицы Наташи Королёвой Людмилу Порывай в желании "усидеть на двух стульях" после того, как та не заступилась своего зятя, оскорбленного на недавнем концерте Ирины Билык в Майами. Об этом "5 канал" сообщил 17 августа
2022-08-18T15:20
2022-08-18T15:20
новости
дана борисова
наташа королева
тарзан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103054/03/1030540391_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_10d55b353bdf4bd902a96d021320950e.jpg
Борисова раскритиковала поведение Порывай на концерте Билык в Майами. Телеведущую возмутило, что теща не заступилась за своего зятя, когда его демонстративно оскорбила хозяйка вечера. В ответ мама Наташи Кореёвой только похихикала в ответ.Борисова назвала такую реакцию подлой — и по отношению к стране, и к супругу своей дочери. Ранее муж Наташи Королевой поддержал спецоперацию России на Украине, написав в социальной сети пост, в котором назвал российских военных "самыми лучшими, самыми справедливыми, самыми добрыми".
https://ukraina.ru/20220816/1037735902.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103054/03/1030540391_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_240d361bc5615d3049f69b337bc1453e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дана борисова, наташа королева, тарзан, россия
Новости, Дана Борисова, Наташа Королева, Тарзан, Россия

"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой

15:20 18.08.2022
 
© Людмила Порывай/ИнстаграмЛюдмила Порывай
Людмила Порывай
© Людмила Порывай/Инстаграм
Читать в
Российская телеведущая Дана Борисова обвинила мать певицы Наташи Королёвой Людмилу Порывай в желании "усидеть на двух стульях" после того, как та не заступилась своего зятя, оскорбленного на недавнем концерте Ирины Билык в Майами. Об этом "5 канал" сообщил 17 августа
Борисова раскритиковала поведение Порывай на концерте Билык в Майами. Телеведущую возмутило, что теща не заступилась за своего зятя, когда его демонстративно оскорбила хозяйка вечера. В ответ мама Наташи Кореёвой только похихикала в ответ.
Борисова назвала такую реакцию подлой — и по отношению к стране, и к супругу своей дочери.

Мама Наташи Королёвой — это как раз тот вариант подлецов, которые рассчитывают усидеть на двух стульях. <…> С такими надо жестко — гнать метлой взашей.

Дана Борисова
Дана Борисова
Телеведущая
Ранее муж Наташи Королевой поддержал спецоперацию России на Украине, написав в социальной сети пост, в котором назвал российских военных "самыми лучшими, самыми справедливыми, самыми добрыми".
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:04
"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандалаРоссийский музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальную выходку матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая будучи в США высказалась со сцены в поддержку Украины. Комментарий артиста приводит сайт teleprogramma.pro 16 августа
 
НовостиДана БорисоваНаташа КоролеваТарзанРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
15:28Ядерное оружие в действии: Козин о том, что Запад планирует против России. Видео
15:24Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
15:22"Выпадает карта смерти": экстрасенс рассказал о судьбе украинских городов
15:20"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
15:14"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину
15:13Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями
15:01Волынь в период СВО. Пляжи Шацких озер опустели, местные фермеры банкротятся
14:59Пётр Акопов: России не нужны посредники в вопросе Украины
14:28Атаки на Крымский мост, взрыв на Запорожской АЭС и где закончится спецоперация РФ - Шишкин
14:25Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
14:19Украинские города массово "заминировали"
14:17Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"
14:15Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео
13:48"Недополучили миллиарды": в Раде обвинили Запад в обмане
13:45"Лекарство от нацизма": РФ может привлечь ветеранов спецоперации к преподаванию в школах
13:35Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине
13:31НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин
13:31Андрей Пургин: Украина в Донбассе разрушила всё, что хотела разрушить
13:24"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации Киева
Лента новостейМолния