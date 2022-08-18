https://ukraina.ru/20220818/1037823199.html

"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой

Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой

"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой

Российская телеведущая Дана Борисова обвинила мать певицы Наташи Королёвой Людмилу Порывай в желании "усидеть на двух стульях" после того, как та не заступилась своего зятя, оскорбленного на недавнем концерте Ирины Билык в Майами. Об этом "5 канал" сообщил 17 августа

2022-08-18T15:20

2022-08-18T15:20

2022-08-18T15:20

новости

дана борисова

наташа королева

тарзан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103054/03/1030540391_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_10d55b353bdf4bd902a96d021320950e.jpg

Борисова раскритиковала поведение Порывай на концерте Билык в Майами. Телеведущую возмутило, что теща не заступилась за своего зятя, когда его демонстративно оскорбила хозяйка вечера. В ответ мама Наташи Кореёвой только похихикала в ответ.Борисова назвала такую реакцию подлой — и по отношению к стране, и к супругу своей дочери. Ранее муж Наташи Королевой поддержал спецоперацию России на Украине, написав в социальной сети пост, в котором назвал российских военных "самыми лучшими, самыми справедливыми, самыми добрыми".

https://ukraina.ru/20220816/1037735902.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дана борисова, наташа королева, тарзан, россия