"Гнать взашей": Дана Борисова резко высказалась в адрес матери Наташи Королёвой
Российская телеведущая Дана Борисова обвинила мать певицы Наташи Королёвой Людмилу Порывай в желании "усидеть на двух стульях" после того, как та не заступилась своего зятя, оскорбленного на недавнем концерте Ирины Билык в Майами. Об этом "5 канал" сообщил 17 августа
Борисова раскритиковала поведение Порывай на концерте Билык в Майами. Телеведущую возмутило, что теща не заступилась за своего зятя, когда его демонстративно оскорбила хозяйка вечера. В ответ мама Наташи Кореёвой только похихикала в ответ.
Борисова назвала такую реакцию подлой — и по отношению к стране, и к супругу своей дочери.
Мама Наташи Королёвой — это как раз тот вариант подлецов, которые рассчитывают усидеть на двух стульях. <…> С такими надо жестко — гнать метлой взашей.
Ранее муж Наташи Королевой поддержал спецоперацию России на Украине, написав в социальной сети пост, в котором назвал российских военных "самыми лучшими, самыми справедливыми, самыми добрыми".
16 августа, 16:04"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандалаРоссийский музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальную выходку матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая будучи в США высказалась со сцены в поддержку Украины. Комментарий артиста приводит сайт teleprogramma.pro 16 августа