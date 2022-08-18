https://ukraina.ru/20220818/1037809622.html

Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему

Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему - 18.08.2022 Украина.ру

Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему

НАТО - махровый милитаристский союз, который всегда будет гадить России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-18T18:33

2022-08-18T18:33

2022-08-18T18:33

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США и страны НАТО нужно перестать называть коллегами или партнерами, считает Козин. По его словам, западные недружественные государства заслуживают определений "оппонент" или "визави".Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220728/1036974104.html

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