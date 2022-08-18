https://ukraina.ru/20220818/1037809622.html
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему - 18.08.2022 Украина.ру
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
НАТО - махровый милитаристский союз, который всегда будет гадить России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T18:33
2022-08-18T18:33
2022-08-18T18:33
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США и страны НАТО нужно перестать называть коллегами или партнерами, считает Козин. По его словам, западные недружественные государства заслуживают определений "оппонент" или "визави".Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220728/1036974104.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, дипломат, украина, россия
Новости, НАТО, дипломат, Украина, Россия
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
НАТО - махровый милитаристский союз, который всегда будет гадить России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Я работал в МИД СССР и РФ в отделе НАТО и западноевропейского союза в рамках отдела и департамента общеевропейского сотрудничества. Я могу сказать, что это супервраждебный военный союз, который заточен против нас. Он никогда не будет политической организацией. Это всегда будет махровый милитаристский союз. Он всегда будет гадить нам, где только возможно", - сказал Козин.
США и страны НАТО нужно перестать называть коллегами или партнерами, считает Козин. По его словам, западные недружественные государства заслуживают определений "оппонент" или "визави".
Полную версию интервью можно прочитать здесь