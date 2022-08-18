Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037809622.html
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему - 18.08.2022 Украина.ру
Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
НАТО - махровый милитаристский союз, который всегда будет гадить России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T18:33
2022-08-18T18:33
новости
нато
дипломат
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/75/1034267529_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_cebfc3da04fe7f1e97a2a6e860eb23ad.jpg
США и страны НАТО нужно перестать называть коллегами или партнерами, считает Козин. По его словам, западные недружественные государства заслуживают определений "оппонент" или "визави".Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220728/1036974104.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/75/1034267529_437:0:4000:2672_1920x0_80_0_0_fbac2d9555d1a85ccb29df9766f487d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, дипломат, украина, россия
Новости, НАТО, дипломат, Украина, Россия

Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему

18:33 18.08.2022
 
© AP / Jonathan Ernst/Pool
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP / Jonathan Ernst/Pool
Читать в
НАТО - махровый милитаристский союз, который всегда будет гадить России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

"Я работал в МИД СССР и РФ в отделе НАТО и западноевропейского союза в рамках отдела и департамента общеевропейского сотрудничества. Я могу сказать, что это супервраждебный военный союз, который заточен против нас. Он никогда не будет политической организацией. Это всегда будет махровый милитаристский союз. Он всегда будет гадить нам, где только возможно", - сказал Козин.

США и страны НАТО нужно перестать называть коллегами или партнерами, считает Козин. По его словам, западные недружественные государства заслуживают определений "оппонент" или "визави".
Полную версию интервью можно прочитать здесь
Борис Джонсон НАТО - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 16:08
Смешно, но чревато войной. Борис Джонсон готовится возглавить НАТО
 
НовостиНАТОдипломатУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
19:18Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
18:49Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
18:37Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию
18:33Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
18:31Украинки, не вставшие на воинский учет, могут понести ответственность
18:26Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
18:07Россия привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей - МИД
17:57Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
17:55Первые новостройки в Мариуполе готовы к сдаче
17:52КНДР продолжит поддерживать Россию – дипмиссия
17:51Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа
17:42Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
17:35Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ
17:35На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи
17:34Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео
17:28Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
17:26Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины
17:25"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове
17:23Следственный комитет РФ отреагировал на возможную провокацию Киева на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния