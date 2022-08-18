Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией - 18.08.2022 Украина.ру
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Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией - 18.08.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
ШОС уже выходит за рамки Юго-восточной Азии и становится глобальной организацией из-за стремления Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые направлены против Пекина, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-08-18T19:25
2022-08-18T19:25
богдан безпалько
шос
азия
aukus
quad
новости
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, ШОС – это альтернативный центр, к которому начинают тянуться любые страны, которых не устраивает однополярный мир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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богдан безпалько, шос, азия, aukus, quad, новости
Богдан Безпалько, ШОС, Азия, AUKUS, QUAD, Новости

Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией

19:25 18.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Узбекистан
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ШОС уже выходит за рамки Юго-восточной Азии и становится глобальной организацией из-за стремления Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые направлены против Пекина, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС, как мы видим, уже выходит за рамки Юго-восточной Азии, становится глобальной организацией. Это явно стремление Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые создаются в индо-тихоокеанском регионе и явно направлены против Китая.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова
По его мнению, ШОС – это альтернативный центр, к которому начинают тянуться любые страны, которых не устраивает однополярный мир.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:09
Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева
 
Богдан БезпалькоШОСАзияAUKUSQUADНовости
 
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Заголовок открываемого материала
19:25Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
19:18Украине грозит энергетический кризис в случае остановки Запорожской АЭС
18:49Депутаты Рады предложили запретить священникам УПЦ служить капелланами
18:37Названа страна, в тысячи раз увеличившая поставки смартфонов в Россию
18:33Не коллеги, а визави: дипломат рассказал, как нужно относиться к НАТО и почему
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18:26Завершилась во Львове трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша
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17:57Премьер-министр Венгрии рассказал о судьбе ЕС после спецоперации
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17:51Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа
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