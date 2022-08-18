https://ukraina.ru/20220818/1037808981.html

Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией

Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией - 18.08.2022 Украина.ру

Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией

ШОС уже выходит за рамки Юго-восточной Азии и становится глобальной организацией из-за стремления Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые направлены против Пекина, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-08-18T19:25

2022-08-18T19:25

2022-08-18T19:25

богдан безпалько

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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, ШОС – это альтернативный центр, к которому начинают тянуться любые страны, которых не устраивает однополярный мир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

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богдан безпалько, шос, азия, aukus, quad, новости