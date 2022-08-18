https://ukraina.ru/20220818/1037808981.html
Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией - 18.08.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
ШОС уже выходит за рамки Юго-восточной Азии и становится глобальной организацией из-за стремления Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые направлены против Пекина, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-08-18T19:25
2022-08-18T19:25
2022-08-18T19:25
богдан безпалько
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, ШОС – это альтернативный центр, к которому начинают тянуться любые страны, которых не устраивает однополярный мир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
богдан безпалько, шос, азия, aukus, quad, новости
Богдан Безпалько, ШОС, Азия, AUKUS, QUAD, Новости
Безпалько объяснил, почему ШОС становится глобальной организацией
ШОС уже выходит за рамки Юго-восточной Азии и становится глобальной организацией из-за стремления Китая ответить на создание QUAD и AUKUS, которые направлены против Пекина, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру