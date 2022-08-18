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"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО

"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО - 18.08.2022 Украина.ру

"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО

Приоритетное направление для РФ на оперативном уровне — это полное освобождение Донбасса, только потом российские войска пойдут на юг и север Украины, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

2022-08-18T06:15

2022-08-18T06:15

2022-08-18T06:15

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Он рассказал, что российские войска после освобождения Соледара будут наступать на противника на двух направления сразу – это Артемовск и Северск.По его мнению, после освобождения Донбасса боевые действия будут развиваться на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, донбасс