https://ukraina.ru/20220818/1037760664.html
"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО
"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО - 18.08.2022 Украина.ру
"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО
Приоритетное направление для РФ на оперативном уровне — это полное освобождение Донбасса, только потом российские войска пойдут на юг и север Украины, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T06:15
2022-08-18T06:15
2022-08-18T06:15
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Он рассказал, что российские войска после освобождения Соледара будут наступать на противника на двух направления сразу – это Артемовск и Северск.По его мнению, после освобождения Донбасса боевые действия будут развиваться на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, донбасс
Новости, СВО, Россия, Донбасс
"Это уже прорисовалось": эксперт рассказал про приоритетное направление РФ в СВО
Приоритетное направление для РФ на оперативном уровне — это полное освобождение Донбасса, только потом российские войска пойдут на юг и север Украины, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские войска после освобождения Соледара будут наступать на противника на двух направления сразу – это Артемовск и Северск.
Но, так или иначе, главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне — это, конечно же, направление на освобождение Донбасса полное, это уже прорисовалось.
Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
По его мнению, после освобождения Донбасса боевые действия будут развиваться на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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