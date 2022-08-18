https://ukraina.ru/20220818/1037746127.html

Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде

Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде

Саммит ШОС пройдет успешно и станет частью противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в пользу РФ, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру

2022-08-18T07:15

2022-08-18T07:15

2022-08-18T07:15

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.Он рассказал, что на фоне информационной войны, которую Запад ведет против России, используя Украину, "появились разговоры, что Узбекистан не будет поднимать свой статус в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – ред.) до полноценного членства, но многие мои узбекские коллеги говорят, что наоборот".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

самарканд

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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шос, россия, новости, самарканд, узбекистан