Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде - 18.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде
Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде
Саммит ШОС пройдет успешно и станет частью противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в пользу РФ, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
2022-08-18T07:15
2022-08-18T07:15
шос
россия
новости
самарканд
узбекистан
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.Он рассказал, что на фоне информационной войны, которую Запад ведет против России, используя Украину, "появились разговоры, что Узбекистан не будет поднимать свой статус в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – ред.) до полноценного членства, но многие мои узбекские коллеги говорят, что наоборот".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
шос, россия, новости, самарканд, узбекистан
ШОС, Россия, Новости, Самарканд, Узбекистан

Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде

07:15 18.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Узбекистан
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Саммит ШОС пройдет успешно и станет частью противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в пользу РФ, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
Сам саммит, судя по комментариям в узбекском, российском и китайском экспертных сообществах, пройдет вполне успешно и станет дополнительной гирькой на весы противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в нашу пользу.
Андрей Грозин интервью
Андрей Грозин
руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
Он рассказал, что на фоне информационной войны, которую Запад ведет против России, используя Украину, "появились разговоры, что Узбекистан не будет поднимать свой статус в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – ред.) до полноценного членства, но многие мои узбекские коллеги говорят, что наоборот".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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