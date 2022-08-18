https://ukraina.ru/20220818/1037746127.html
Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде
Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде
Саммит ШОС пройдет успешно и станет частью противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в пользу РФ, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
2022-08-18T07:15
2022-08-18T07:15
2022-08-18T07:15
шос
россия
новости
самарканд
узбекистан
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.Он рассказал, что на фоне информационной войны, которую Запад ведет против России, используя Украину, "появились разговоры, что Узбекистан не будет поднимать свой статус в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – ред.) до полноценного членства, но многие мои узбекские коллеги говорят, что наоборот".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, россия, новости, самарканд, узбекистан
Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде
Саммит ШОС пройдет успешно и станет частью противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в пользу РФ, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
Сам саммит, судя по комментариям в узбекском, российском и китайском экспертных сообществах, пройдет вполне успешно и станет дополнительной гирькой на весы противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в нашу пользу.
Андрей Грозин
руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
Он рассказал, что на фоне информационной войны, которую Запад ведет против России, используя Украину, "появились разговоры, что Узбекистан не будет поднимать свой статус в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – ред.) до полноценного членства, но многие мои узбекские коллеги говорят, что наоборот".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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