https://ukraina.ru/20220818/1037746011.html

Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС

Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС

Узбекистан саммит ШОС рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести стране, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру

2022-08-18T05:15

2022-08-18T05:15

2022-08-18T05:15

узбекистан

ташкент

новости

самарканд

шос

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, Ташкент рассчитывает, что на фоне не только появления в ШОС новых членов, но и вовлечения множество стран третьего мира в круг организации, ему удастся решить утилитарные задачи и принести пользу узбекской экономике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20181119/1021793381.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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узбекистан, ташкент, новости, самарканд, шос