Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС
Узбекистан саммит ШОС рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести стране, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
Узбекистан – это государство, которое в своей внешней политике и при первом, и особенно при втором президенте, придерживается сугубо прагматических подходов… Саммит ШОС в Узбекистане рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести.
По его мнению, Ташкент рассчитывает, что на фоне не только появления в ШОС новых членов, но и вовлечения множество стран третьего мира в круг организации, ему удастся решить утилитарные задачи и принести пользу узбекской экономике.
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