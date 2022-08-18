Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС - 18.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС
Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС
Узбекистан саммит ШОС рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести стране, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
2022-08-18T05:15
2022-08-18T05:15
узбекистан
ташкент
новости
самарканд
шос
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, Ташкент рассчитывает, что на фоне не только появления в ШОС новых членов, но и вовлечения множество стран третьего мира в круг организации, ему удастся решить утилитарные задачи и принести пользу узбекской экономике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20181119/1021793381.html
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узбекистан, ташкент, новости, самарканд, шос
Узбекистан, Ташкент, Новости, Самарканд, ШОС

Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС

05:15 18.08.2022
 
© СС0, PixabayУзбекистан Самарканд
Узбекистан Самарканд
© СС0, Pixabay
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Узбекистан саммит ШОС рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести стране, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
Узбекистан – это государство, которое в своей внешней политике и при первом, и особенно при втором президенте, придерживается сугубо прагматических подходов… Саммит ШОС в Узбекистане рассматривается именно с точки зрения того, какую пользу экономике, финансам, транспорту и энергетике он может принести.
Андрей Грозин интервью
Андрей Грозин
руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
По его мнению, Ташкент рассчитывает, что на фоне не только появления в ШОС новых членов, но и вовлечения множество стран третьего мира в круг организации, ему удастся решить утилитарные задачи и принести пользу узбекской экономике.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Узбекистан флаг - РИА Новости, 1920, 19.11.2018
19 ноября 2018, 09:45
Теперь и Узбекистан: как Украина наживает себе враговНа днях украинские СМИ с негодованием сообщили, что Узбекистан ввел санкции против Украины. В частности, Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины заявило, что Узбекистан отказывается принимать украинскую фармацевтическую продукцию
 
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Заголовок открываемого материала
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