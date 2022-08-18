Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая - 18.08.2022 Украина.ру
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Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая
Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая - 18.08.2022 Украина.ру
Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая
Правительство США "нащупало" слабые места китайской экономики и целенаправленно блокирует их развитие. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2022-08-18T04:00
2022-08-18T04:00
новости
китай
сша
чипы
тайвань
джордж флойд
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Он предположил, что именно таким образом можно интерпретировать слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин, сравнившей внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейским, поставившим колено ему на шею.Лизан заметил, что китайские производители электроники сильно зависели от поставок чипов из Тайваня, который является, фактически, монополистом их производства. Правительство США добилось запрета поставок чипов китайской компании Huawei, которая, в результате, потеряла существенную часть своего рынка смартфонов.Собственная полупроводниковая промышленность Китая тоже попала под удар США. Они запретили лидеру в этой отрасли, нидерландской компании ASML, поставлять в Китай литографическое оборудование, используемое для производства чипов, и сейчас оказывают давление на Японию, чтобы и она ввела аналогичный запрет.Подобным "удушением" США загоняют Китай в угол, и выходом из этой ситуации сможет стать китайское вторжение на Тайвань, предположил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200617/1028017692.html
https://ukraina.ru/20220605/1034096214.html
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новости, китай, сша, чипы, тайвань, джордж флойд
Новости, Китай, США, чипы, Тайвань, Джордж Флойд

Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая

04:00 18.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Правительство США "нащупало" слабые места китайской экономики и целенаправленно блокирует их развитие. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Он предположил, что именно таким образом можно интерпретировать слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин, сравнившей внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейским, поставившим колено ему на шею.
Марш единства болельщиков перед матчем Динамо - Шахтер во Львове - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня 2020, 16:37
Украинские ультрас призвали освободить американского копа, который задушил Джорджа ФлойдаНа полуфинальном матче Кубка Украины между «Минаем» из Закарпатья и киевским «Динамо» фанаты вывесили баннер FreeDerekChauvin (свободу Дереку Шовину) в поддержку американского полицейского, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, после чего США охватили массовые протесты против расизма. Об этом 17 июня сообщается на сайте Tribuna.ua
Лизан заметил, что китайские производители электроники сильно зависели от поставок чипов из Тайваня, который является, фактически, монополистом их производства. Правительство США добилось запрета поставок чипов китайской компании Huawei, которая, в результате, потеряла существенную часть своего рынка смартфонов.
Собственная полупроводниковая промышленность Китая тоже попала под удар США. Они запретили лидеру в этой отрасли, нидерландской компании ASML, поставлять в Китай литографическое оборудование, используемое для производства чипов, и сейчас оказывают давление на Японию, чтобы и она ввела аналогичный запрет.

Китай может лишиться оборудования для производства чипов. Следующий шаг – американцы хотят ударить по производству "памяти" в Китае. Для этого они запретили своим производителям отгружать оборудование, которое необходимо для производства этих чипов.

Иван Лизан
Иван Лизан
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050»
Подобным "удушением" США загоняют Китай в угол, и выходом из этой ситуации сможет стать китайское вторжение на Тайвань, предположил эксперт.
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 15:35
Fox News рассказал, как Китай может оставить США без оружияЕсли Китай решит прекратить поставки редкоземельных элементов в США, то американские военные вскоре останутся без оружия. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на сайте американского телеканала Fox News
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКитайСШАчипыТайваньДжордж Флойд
 
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