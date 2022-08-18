https://ukraina.ru/20220818/1037734248.html

Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая

Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая - 18.08.2022 Украина.ру

Душат, как Флойда: эксперт рассказал, как США тормозит развитие Китая

Правительство США "нащупало" слабые места китайской экономики и целенаправленно блокирует их развитие. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2022-08-18T04:00

2022-08-18T04:00

2022-08-18T04:00

новости

китай

сша

чипы

тайвань

джордж флойд

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Он предположил, что именно таким образом можно интерпретировать слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин, сравнившей внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейским, поставившим колено ему на шею.Лизан заметил, что китайские производители электроники сильно зависели от поставок чипов из Тайваня, который является, фактически, монополистом их производства. Правительство США добилось запрета поставок чипов китайской компании Huawei, которая, в результате, потеряла существенную часть своего рынка смартфонов.Собственная полупроводниковая промышленность Китая тоже попала под удар США. Они запретили лидеру в этой отрасли, нидерландской компании ASML, поставлять в Китай литографическое оборудование, используемое для производства чипов, и сейчас оказывают давление на Японию, чтобы и она ввела аналогичный запрет.Подобным "удушением" США загоняют Китай в угол, и выходом из этой ситуации сможет стать китайское вторжение на Тайвань, предположил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20200617/1028017692.html

https://ukraina.ru/20220605/1034096214.html

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новости, китай, сша, чипы, тайвань, джордж флойд