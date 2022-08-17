https://ukraina.ru/20220817/1037778286.html

Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО

Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО - 17.08.2022 Украина.ру

Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО

На форуме "Армия-2022" было представлено вооружение, которое появилось не в этом году, но часть из него уже активно применяется в ходе СВО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-17T20:30

2022-08-17T20:30

2022-08-17T20:30

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Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано около 300 мероприятий на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 регионах России.По его словам, необходимость нарастить производство этих видов вооружений озвучивалась еще весной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html

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новости, армия, оружие, сво, форум, россия