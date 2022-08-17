Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО - 17.08.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО
Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО - 17.08.2022 Украина.ру
Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО
На форуме "Армия-2022" было представлено вооружение, которое появилось не в этом году, но часть из него уже активно применяется в ходе СВО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T20:30
2022-08-17T20:30
новости
армия
оружие
сво
форум
россия
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано около 300 мероприятий на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 регионах России.По его словам, необходимость нарастить производство этих видов вооружений озвучивалась еще весной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html
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60
новости, армия, оружие, сво, форум, россия
Новости, Армия, оружие, СВО, форум, Россия

Рожин рассказал о новейшем оружии в СВО

20:30 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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На форуме "Армия-2022" было представлено вооружение, которое появилось не в этом году, но часть из него уже активно применяется в ходе СВО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано около 300 мероприятий на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 регионах России.
На форуме были представлены основные тенденции, которые появились не в этом году. Заказы, которые были озвучены в контексте форума, означают поставки уже существующих вооружений. Часть из них уже активно применяется в ходе СВО: дроны, танки, БМП. Это то, чего нужно много.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, необходимость нарастить производство этих видов вооружений озвучивалась еще весной.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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