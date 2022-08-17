https://ukraina.ru/20220817/1037777462.html

Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского

Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского

Действия Владимира Зеленского на должности президента Украины всё более раздражают Вашингтон, который вполне может организовать ему замену. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-08-17T20:15

2022-08-17T20:15

2022-08-17T20:15

новости

алексей кочетков

владимир зеленский

валерий залужный

киевский режим

сша

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Он пояснил, что в таком случае на Зеленского можно будет списать все промахи и неудачи киевского режима, и продолжать военные действия против России.По мнению политолога, на роль преемника Зеленского подходит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Ранее в ведущих западных СМИ, в частности, американской газете The New York Times и немецкой Die Welt, появилось несколько критических статей и комментариев о Зеленском и его действиях.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037355188.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей кочетков, владимир зеленский, валерий залужный, киевский режим, сша