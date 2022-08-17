Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского
Действия Владимира Зеленского на должности президента Украины всё более раздражают Вашингтон, который вполне может организовать ему замену. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Он пояснил, что в таком случае на Зеленского можно будет списать все промахи и неудачи киевского режима, и продолжать военные действия против России.
По мнению политолога, на роль преемника Зеленского подходит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Погоны [у него] есть, солдаты или вооружённые формирования стоят какие-то за ним. Сейчас время небольших батальонов, которые будут на отдельных участках вершить историю.
Ранее в ведущих западных СМИ, в частности, американской газете The New York Times и немецкой Die Welt, появилось несколько критических статей и комментариев о Зеленском и его действиях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
6 августа, 08:00Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру