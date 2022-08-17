Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского
Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского
Действия Владимира Зеленского на должности президента Украины всё более раздражают Вашингтон, который вполне может организовать ему замену. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-08-17T20:15
2022-08-17T20:15
новости
алексей кочетков
владимир зеленский
валерий залужный
киевский режим
сша
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Он пояснил, что в таком случае на Зеленского можно будет списать все промахи и неудачи киевского режима, и продолжать военные действия против России.По мнению политолога, на роль преемника Зеленского подходит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Ранее в ведущих западных СМИ, в частности, американской газете The New York Times и немецкой Die Welt, появилось несколько критических статей и комментариев о Зеленском и его действиях.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, алексей кочетков, владимир зеленский, валерий залужный, киевский режим, сша
Новости, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, киевский режим, США

Политолог рассказал, на кого США могут поменять Зеленского

20:15 17.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Действия Владимира Зеленского на должности президента Украины всё более раздражают Вашингтон, который вполне может организовать ему замену. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Он пояснил, что в таком случае на Зеленского можно будет списать все промахи и неудачи киевского режима, и продолжать военные действия против России.
По мнению политолога, на роль преемника Зеленского подходит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Погоны [у него] есть, солдаты или вооружённые формирования стоят какие-то за ним. Сейчас время небольших батальонов, которые будут на отдельных участках вершить историю.

Ранее в ведущих западных СМИ, в частности, американской газете The New York Times и немецкой Die Welt, появилось несколько критических статей и комментариев о Зеленском и его действиях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиАлексей КочетковВладимир ЗеленскийВалерий Залужныйкиевский режимСША
 
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