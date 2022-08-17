Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине - 17.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине - 17.08.2022 Украина.ру
Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
Россия с самого начала спецоперации вела тактику наступления по нескольким направлениям, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T20:00
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россия
тактики
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Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.По его словам, весной Россия вела боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении, поэтому эта тактика была предопределена не сейчас.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, украина, россия, тактики
Новости, СВО, Украина, Россия, тактики

Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине

20:00 17.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Россия с самого начала спецоперации вела тактику наступления по нескольким направлениям, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.
Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях – это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, весной Россия вела боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении, поэтому эта тактика была предопределена не сейчас.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы
 
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