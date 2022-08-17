https://ukraina.ru/20220817/1037776634.html
Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине - 17.08.2022 Украина.ру
Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
Россия с самого начала спецоперации вела тактику наступления по нескольким направлениям, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T20:00
2022-08-17T20:00
2022-08-17T20:00
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россия
тактики
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Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.По его словам, весной Россия вела боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении, поэтому эта тактика была предопределена не сейчас.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, россия, тактики
Новости, СВО, Украина, Россия, тактики
Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
Россия с самого начала спецоперации вела тактику наступления по нескольким направлениям, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.
Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях – это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии.
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, весной Россия вела боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении, поэтому эта тактика была предопределена не сейчас.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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