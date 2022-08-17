https://ukraina.ru/20220817/1037776634.html

Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине

Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине - 17.08.2022 Украина.ру

Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине

Россия с самого начала спецоперации вела тактику наступления по нескольким направлениям, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-17T20:00

2022-08-17T20:00

2022-08-17T20:00

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Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.По его словам, весной Россия вела боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении, поэтому эта тактика была предопределена не сейчас.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, украина, россия, тактики